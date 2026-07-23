KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqda
Rossiyaning eng yirik yuk avtomobillari ishlab chiqaruvchisi hisoblangan KamAZ kompaniyasi 2028-yilga kelib oʻz texnikalarini toʻliq avtonom rejimda harakatlanishga tayyorlamoqda. Ushbu loyiha amalga oshsa, yuk mashinalari kabinasida nafaqat haydovchi, balki nazorat qiluvchi operatorga ham ehtiyoj qolmaydi. Bu haqda kompaniyaning innovatsion avtomobillar boʻyicha bosh konstruktori Sergey Nazarenko maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda KamAZ tomonidan ishlab chiqilgan pilotsiz yuk mashinalari sinovdan oʻtkazilmoqda, biroq ularning harakati masofaviy operator-logist nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Operator maxsus videokameralar yordamida transport vositasini kuzatib boradi va zarurat tugʻilganda boshqaruvga aralashishi mumkin. Bu tizim hozircha xavfsizlikni taʼminlashning asosiy boʻgʻini boʻlib xizmat qilmoqda.
Masofaviy nazoratdan toʻliq avtonomiyagaMutaxassisning soʻzlariga koʻra, hozirda operatorning aralashuvi faqat epizodik xarakterga ega. Masalan, yoʻldagi murakkab tirbandliklar yoki avtonom tizim mustaqil ravishda chetlab oʻta olmaydigan toʻsiqlar paydo boʻlganda inson yordami talab etiladi. Biroq kompaniyaning strategik maqsadi — inson omilini butunlay istisno qilishdan iborat.
KamAZ muhandislari 2028-yilga borib texnologiyani shunday darajaga yetkazmoqchiki, bunda yuk mashinasi belgilangan marshrutning 99,99 foiz qismini hech qanday tashqi yordamsiz bosib oʻtishi kerak boʻladi. Bu koʻrsatkichga erishish tizimning ishonchliligini xalqaro xavfsizlik standartlari darajasiga koʻtaradi.
Logistika sohasida bunday texnologiyalarning joriy etilishi yuk tashish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Haydovchining ish haqi, uning dam olish vaqti va insoniy charchoq bilan bogʻliq xavflarning yoʻqolishi yuk tashish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Oʻzbekiston kabi tranzit salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun ham kelajakda bunday texnologiyalar katta ahamiyat kasb etishi mumkin.
Shuni taʼkidlash joizki, KamAZ ushbu yoʻnalishda dunyoning yetakchi avtobozor ishtirokchilari bilan raqobatlashmoqda. Hozirda koʻplab global brendlar, jumladan, Tesla va Volvo kabi kompaniyalar ham oʻzlarining avtonom yuk mashinalari ustida ish olib bormoqda. Rossiya avtogiganti esa 2028-yilni oʻzining texnologik inqilobi uchun yakuniy muddat sifatida belgilagan.
…