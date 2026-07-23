KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqda

·20·Avto
KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqda

Rossiyaning eng yirik yuk avtomobillari ishlab chiqaruvchisi hisoblangan KamAZ kompaniyasi 2028-yilga kelib oʻz texnikalarini toʻliq avtonom rejimda harakatlanishga tayyorlamoqda. Ushbu loyiha amalga oshsa, yuk mashinalari kabinasida nafaqat haydovchi, balki nazorat qiluvchi operatorga ham ehtiyoj qolmaydi. Bu haqda kompaniyaning innovatsion avtomobillar boʻyicha bosh konstruktori Sergey Nazarenko maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda KamAZ tomonidan ishlab chiqilgan pilotsiz yuk mashinalari sinovdan oʻtkazilmoqda, biroq ularning harakati masofaviy operator-logist nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Operator maxsus videokameralar yordamida transport vositasini kuzatib boradi va zarurat tugʻilganda boshqaruvga aralashishi mumkin. Bu tizim hozircha xavfsizlikni taʼminlashning asosiy boʻgʻini boʻlib xizmat qilmoqda.

Masofaviy nazoratdan toʻliq avtonomiyaga

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, hozirda operatorning aralashuvi faqat epizodik xarakterga ega. Masalan, yoʻldagi murakkab tirbandliklar yoki avtonom tizim mustaqil ravishda chetlab oʻta olmaydigan toʻsiqlar paydo boʻlganda inson yordami talab etiladi. Biroq kompaniyaning strategik maqsadi — inson omilini butunlay istisno qilishdan iborat.

KamAZ muhandislari 2028-yilga borib texnologiyani shunday darajaga yetkazmoqchiki, bunda yuk mashinasi belgilangan marshrutning 99,99 foiz qismini hech qanday tashqi yordamsiz bosib oʻtishi kerak boʻladi. Bu koʻrsatkichga erishish tizimning ishonchliligini xalqaro xavfsizlik standartlari darajasiga koʻtaradi.

Logistika sohasida bunday texnologiyalarning joriy etilishi yuk tashish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Haydovchining ish haqi, uning dam olish vaqti va insoniy charchoq bilan bogʻliq xavflarning yoʻqolishi yuk tashish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Oʻzbekiston kabi tranzit salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun ham kelajakda bunday texnologiyalar katta ahamiyat kasb etishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, KamAZ ushbu yoʻnalishda dunyoning yetakchi avtobozor ishtirokchilari bilan raqobatlashmoqda. Hozirda koʻplab global brendlar, jumladan, Tesla va Volvo kabi kompaniyalar ham oʻzlarining avtonom yuk mashinalari ustida ish olib bormoqda. Rossiya avtogiganti esa 2028-yilni oʻzining texnologik inqilobi uchun yakuniy muddat sifatida belgilagan.

KamAZAvtonom AvtomobilTexnologiyaYuk MashinasiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfMercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan