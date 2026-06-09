Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildi

·0·Avto
Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildi

Nijniy Novgoroddagi “Engil avtomobillar ishlab chiqarish” zavodi qayta tiklangan Volga brendi ostida 2026-yil yakuniga qadar 30 mingga yaqin avtomobil chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Tatyana Fadeyeva maʻlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, avtomobillarning ilk partiyasi allaqachon ishlab chiqarilgan va dilerlik markazlariga yuborilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy sotuvlar 19-iyun sanasidan boshlanishi belgilangan. Dastlabki bosqichda avtomobillar 25–30 ta dilerlik markazida sotuvga qoʻyiladi, biroq kelajakda ushbu tarmoqni mamlakat boʻylab 130 ta nuqtaga qadar kengaytirish koʻzda tutilgan. Hozirgi vaqtda birinchi partiyadan oʻrin olgan 1500 ga yaqin avtomobil dilerlarga yetkazib berilgan.

Yangi Volga liniyasi uchta modelni oʻz ichiga oladi. Xaridorlarga Volga C50 sedani (2 899 000 rubldan), Volga K40 krossoveri (2 749 000 rubldan) hamda flagman hisoblangan Volga K50 krossoveri (4 199 000 rubldan) taklif etiladi.

Loyiha doirasida mahalliylashtirish ishlariga kamida 60 milliard rubl sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan. Natijada yangi Volga modellari bosqichma-bosqich mahalliy motorlar va avtomat uzatmalar qutisi (AKPP) bilan jihozlanib, toʻliq Rossiya mahsulotiga aylantiriladi.

VolgaAvtomobilRossiyaVolga C50Krossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiKecha, 15:22Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorKecha, 09:58Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiKecha, 07:53Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Kecha, 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi