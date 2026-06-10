Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadi
2026-yilning may oyi Xitoy avtomobil bozori uchun tarixiy davr boʻldi. Mamlakatda eng koʻp sotilgan oʻnta yengil avtomobil roʻyxatiga ilk bor birorta ham benzin yoki dizel dvigatelli model kirmadi. Endilikda barcha yuqori oʻrinlarni toʻliq elektrli yoki tishlanuvchi (plug-in) gibrid modellar egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vaziyatning oʻzgarishi juda tez surʼatlarda yuz berdi. Joriy yilning yanvar oyida eng xaridorgir oʻnta mashinadan yettitasi hali ham benzinli edi. Mart oyiga kelib bu koʻrsatkich beshtaga tushdi, aprelda esa roʻyxatda faqatgina bitta Geely Binyue qolgan edi. May oyi natijalariga koʻra, anʼanaviy dvigatelli avtomobillar soni nolga tenglashdi.
Autohome va Autodext nashrlari tomonidan tuzilgan reytinglarga koʻra, Geely Star Wish, Tesla Model Y, Xiaomi SU7, Leapmotor A10 va Li Auto i6 kabi modellar yetakchilik qilmoqda. Manbalarning maʼlumotlari biroz farq qilsa-da, ular bir masalada yakdil: kuchli oʻnlikda faqatgina elektrlashtirilgan transport vositalari joy olgan.
Xitoy yengil avtomobillar assotsiatsiyasi (CPCA) maʼlumotlariga koʻra, may oyida chakana savdo hajmi 1,51 million donani tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 22,1 foizga kam boʻlsa-da, aprel oyiga qaraganda 9 foizga koʻpdir. Eng katta zarbani aynan ichki yonuv dvigatelli (IYoD) mashinalar qabul qildi — umumiy savdo pasayishining 82 foizi aynan ularning hissasiga toʻgʻri keldi.
Mutaxassislar ushbu pasayishning asosiy omili sifatida neft narxining yuqoriligini koʻrsatmoqdalar. Hozirda Xitoyda sotilayotgan yengil avtomobillarning 62,9 foizini elektromobillar va gibridlar tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich ketma-ket uchinchi oy davomida 60 foizlik dovondan yuqori boʻlib turibdi.
…