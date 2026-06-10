Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadi

·0·Avto
Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadi

2026-yilning may oyi Xitoy avtomobil bozori uchun tarixiy davr boʻldi. Mamlakatda eng koʻp sotilgan oʻnta yengil avtomobil roʻyxatiga ilk bor birorta ham benzin yoki dizel dvigatelli model kirmadi. Endilikda barcha yuqori oʻrinlarni toʻliq elektrli yoki tishlanuvchi (plug-in) gibrid modellar egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vaziyatning oʻzgarishi juda tez surʼatlarda yuz berdi. Joriy yilning yanvar oyida eng xaridorgir oʻnta mashinadan yettitasi hali ham benzinli edi. Mart oyiga kelib bu koʻrsatkich beshtaga tushdi, aprelda esa roʻyxatda faqatgina bitta Geely Binyue qolgan edi. May oyi natijalariga koʻra, anʼanaviy dvigatelli avtomobillar soni nolga tenglashdi.

Autohome va Autodext nashrlari tomonidan tuzilgan reytinglarga koʻra, Geely Star Wish, Tesla Model Y, Xiaomi SU7, Leapmotor A10 va Li Auto i6 kabi modellar yetakchilik qilmoqda. Manbalarning maʼlumotlari biroz farq qilsa-da, ular bir masalada yakdil: kuchli oʻnlikda faqatgina elektrlashtirilgan transport vositalari joy olgan.

Xitoy yengil avtomobillar assotsiatsiyasi (CPCA) maʼlumotlariga koʻra, may oyida chakana savdo hajmi 1,51 million donani tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 22,1 foizga kam boʻlsa-da, aprel oyiga qaraganda 9 foizga koʻpdir. Eng katta zarbani aynan ichki yonuv dvigatelli (IYoD) mashinalar qabul qildi — umumiy savdo pasayishining 82 foizi aynan ularning hissasiga toʻgʻri keldi.

Mutaxassislar ushbu pasayishning asosiy omili sifatida neft narxining yuqoriligini koʻrsatmoqdalar. Hozirda Xitoyda sotilayotgan yengil avtomobillarning 62,9 foizini elektromobillar va gibridlar tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich ketma-ket uchinchi oy davomida 60 foizlik dovondan yuqori boʻlib turibdi.

XitoyElektromobilTesla Model YXiaomi SU7Avtomobil Bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiBugun, 11:57BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 11:57Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudEvolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudBugun, 10:54Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiGeely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiBugun, 10:26Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiLamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiBugun, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi