“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi
GAC kompaniyasi oʻzining flagman krossoveri boʻlmish GS8 modeli uchun toʻgʻridan-toʻgʻri 150 ming rubl miqdorida chegirma eʼlon qildi. Ushbu chegirma ham 2025-yilda, ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan avtomobillarga nisbatan amal qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Chegirmani hisobga olgan holda, 2025-yilgi GAC GS8 modellarining narxi komplektatsiyasiga qarab 4,25 milliondan 5,05 million rublgacha belgilandi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan yangi partiya avtomobillari esa 4,4 milliondan 5,2 million rublgacha boʻlgan narxlarda taklif etilmoqda.
GAC GS8 texnik jihatdan 2,0 litrli, 231 ot kuchiga ega turbomotor bilan jihozlangan. Agregat sakkiz pogʻonali Aisin avtomatik uzatmalar qutisi va ulanuvchi orqa oʻqli toʻliq uzatma tizimi bilan hamkorlikda ishlaydi.
Oʻziga xos dizayni Cadillac avtomobillariga oʻxshashligi sababli, ushbu modelni koʻpincha “Xitoylik Cadillac” deb atashadi. Narxlarning pasayishi bozorda yangi flagman — GAC S9 gibrid krossoverining debyutiga tayyorgarlik koʻrilayotgan bir paytga toʻgʻri keldi.
…