“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi

·14·Avto
“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi

GAC kompaniyasi oʻzining flagman krossoveri boʻlmish GS8 modeli uchun toʻgʻridan-toʻgʻri 150 ming rubl miqdorida chegirma eʼlon qildi. Ushbu chegirma ham 2025-yilda, ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan avtomobillarga nisbatan amal qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Chegirmani hisobga olgan holda, 2025-yilgi GAC GS8 modellarining narxi komplektatsiyasiga qarab 4,25 milliondan 5,05 million rublgacha belgilandi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan yangi partiya avtomobillari esa 4,4 milliondan 5,2 million rublgacha boʻlgan narxlarda taklif etilmoqda.

GAC GS8 texnik jihatdan 2,0 litrli, 231 ot kuchiga ega turbomotor bilan jihozlangan. Agregat sakkiz pogʻonali Aisin avtomatik uzatmalar qutisi va ulanuvchi orqa oʻqli toʻliq uzatma tizimi bilan hamkorlikda ishlaydi.

Oʻziga xos dizayni Cadillac avtomobillariga oʻxshashligi sababli, ushbu modelni koʻpincha “Xitoylik Cadillac” deb atashadi. Narxlarning pasayishi bozorda yangi flagman — GAC S9 gibrid krossoverining debyutiga tayyorgarlik koʻrilayotgan bir paytga toʻgʻri keldi.

GAC GS8AvtomobilXitoy AvtomobillariKrossoverNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBritaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBugun, 06:57Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlFiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlBugun, 05:54Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaParchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaBugun, 04:57Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 17:52SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiSI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiKecha, 17:13Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi