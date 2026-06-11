Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindi

·10·Avto
Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindi

Tahlilchilar 174 milliondan ortiq avtomobil haqidagi ma’lumotlarni o‘rganib, qaysi brendlar 400 ming kilometr masofani jiddiy nosozliklarsiz bosib o‘tish ehtimoli yuqori ekanini aniqladi.

Avtomobil bozorini tadqiq qiluvchi mashhur iSeeCars kompaniyasi mashinalarning chidamliligi bo‘yicha yangi reytingni taqdim etdi. Natijalar yapon avtosanoati bu borada hanuz yetakchilikni saqlab qolayotganini ko‘rsatdi. Reytingning dastlabki to‘rt o‘rnini Toyota, Lexus, Honda va Acura kabi yapon brendlari egalladi.

Ro‘yxatda mutlaq peshqadam Toyota bo‘ldi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur brend avtomobillarining 400 ming kilometrlik marrani bosib o‘tish ehtimoli 17,8 foizni tashkil etgan. Bu esa butun avtosanoat bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan qariyb 3,7 baravar yuqori natija hisoblanadi.

Eng yaxshi o‘ntalikdan GMC, Tesla, Chevrolet, Cadillac, Mazda va Ram brendlari ham o‘rin oldi. Tesla esa kuchli oltilikka kirgan yagona elektromobil ishlab chiqaruvchisi sifatida e’tibor qozondi.

Reytingning quyi pog‘onalaridan BMW, Audi va Land Rover kabi Yevropa brendlari joy oldi. Eng past ko‘rsatkichlar Jaguar, MINI va Maserati avtomobillarida qayd etildi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, zamonaviy texnologiyalar rivojlangan davrda ham 400 ming kilometr masofani jiddiy muammolarsiz bosib o‘tadigan avtomobil ishlab chiqarish ko‘plab kompaniyalar uchun murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda.

ToyotaLexusHondaTeslaiSeeCars
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiDenza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiBugun, 13:52MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiMG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiBugun, 10:51“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiBugun, 07:52Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBritaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBugun, 06:57Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlFiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlBugun, 05:54Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaParchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi