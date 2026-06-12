Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narx
Peugeot kompaniyasi oʻzining yangi e-208 GTi elektromobili narxlarini eʻlon qildi. Buyuk Britaniya bozorida ushbu model 34 995 funt sterlingdan sotila boshlaydi. Avtomobilning tayyor ishlab chiqarish versiyasi bugun Le Mans 24 soat poygalari doirasida rasman debyut qildi. Davlat subsidiyalarini hisobga olganda, xetchbek narxi yanada arzonlashishi va asosiy raqobatchisi boʻlgan Alpine A290 modelidan koʻra jozibadorroq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Peugeot e-208 GTi brend tarixidagi eng kuchli GTi modeliga aylandi. Uning old qismiga oʻrnatilgan yagona elektr dvigateli 277 ot kuchi va 344 Nm tortish kuchini taqdim etadi. Bunday quvvat bilan elektromobil 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,5 soniyada erishadi. Avtomobilning umumiy vazni 1545 kg ni tashkil etadi va u texnik jihatdan Abarth 600e hamda Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce modellariga yaqin hisoblanadi.
Muhandislar avtomobilning boshqaruvchanligini oshirish uchun unga mexanik cheklangan sirpanishli differensial, maxsus gidravlik bamperlar va oʻziga xos rul sozlamalarini oʻrnatishgan. Standart e-208 modeliga nisbatan GTi versiyasi 30 mm pastroq va gʻildiraklar bazasi sezilarli darajada kengaytirilgan. Bu esa burilishlarda yuqori barqarorlikni taʻminlaydi.
Elektromobil 54 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u Michelin Pilot Sport 4S shinalarida 350 km, Hankook Ventus S1 Evo3 shinalarida esa 375 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Tashqi koʻrinishdan u agressiv aerodinamik elementlar, katta orqa spoyler va afsonaviy 205 GTi uslubidagi 18 dyuymli disklari bilan ajralib turadi.
Peugeot ushbu modelning sotuvlarini joriy yilning oxirida boshlashni rejalashtirmoqda. 12-iyun kuni brendning Le Mans poygalaridagi 100 yilligi munosabati bilan uchta GTi modeli Fransiya bayrogʻi ranglarida (qizil, oq va koʻk) trassaga chiqib, oʻz imkoniyatlarini namoyish etadi.
…