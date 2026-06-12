Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narx

·0·Avto
Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narx

Peugeot kompaniyasi oʻzining yangi e-208 GTi elektromobili narxlarini eʻlon qildi. Buyuk Britaniya bozorida ushbu model 34 995 funt sterlingdan sotila boshlaydi. Avtomobilning tayyor ishlab chiqarish versiyasi bugun Le Mans 24 soat poygalari doirasida rasman debyut qildi. Davlat subsidiyalarini hisobga olganda, xetchbek narxi yanada arzonlashishi va asosiy raqobatchisi boʻlgan Alpine A290 modelidan koʻra jozibadorroq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Peugeot e-208 GTi brend tarixidagi eng kuchli GTi modeliga aylandi. Uning old qismiga oʻrnatilgan yagona elektr dvigateli 277 ot kuchi va 344 Nm tortish kuchini taqdim etadi. Bunday quvvat bilan elektromobil 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,5 soniyada erishadi. Avtomobilning umumiy vazni 1545 kg ni tashkil etadi va u texnik jihatdan Abarth 600e hamda Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce modellariga yaqin hisoblanadi.

Muhandislar avtomobilning boshqaruvchanligini oshirish uchun unga mexanik cheklangan sirpanishli differensial, maxsus gidravlik bamperlar va oʻziga xos rul sozlamalarini oʻrnatishgan. Standart e-208 modeliga nisbatan GTi versiyasi 30 mm pastroq va gʻildiraklar bazasi sezilarli darajada kengaytirilgan. Bu esa burilishlarda yuqori barqarorlikni taʻminlaydi.

Elektromobil 54 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u Michelin Pilot Sport 4S shinalarida 350 km, Hankook Ventus S1 Evo3 shinalarida esa 375 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Tashqi koʻrinishdan u agressiv aerodinamik elementlar, katta orqa spoyler va afsonaviy 205 GTi uslubidagi 18 dyuymli disklari bilan ajralib turadi.

Peugeot ushbu modelning sotuvlarini joriy yilning oxirida boshlashni rejalashtirmoqda. 12-iyun kuni brendning Le Mans poygalaridagi 100 yilligi munosabati bilan uchta GTi modeli Fransiya bayrogʻi ranglarida (qizil, oq va koʻk) trassaga chiqib, oʻz imkoniyatlarini namoyish etadi.

PeugeotElektromobilGTiAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiXiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiBugun, 07:37Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaRossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:30Nima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiNima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiBugun, 06:58Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatElise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatBugun, 05:54Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiYangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiKecha, 17:26RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushRJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushKecha, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi