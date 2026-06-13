Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue Klasse
"24 soat Le-Man" poygasi arafasida BMW kompaniyasi oʻzining yangi BMW M Concept Neue Klasse konsept-karini namoyish etdi. Ushbu avtomobil 2027-yilda i3 M nomi bilan bozorga chiqishi kutilayotgan ilk toʻliq elektr quvvatli BMW M3 modelining texnik va gʻoyaviy darakchisi hisoblanadi. Kompaniya ushbu loyiha orqali elektromobillar davridagi sport sedanlarining kelajagini — radikal dizayn, toʻrtta elektromotor va oʻta kuchli hisoblash tizimini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Konseptning tashqi koʻrinishi zamonaviy BMW modellaridan sezilarli darajada farq qiladi. Old qismi 1970-1980-yillardagi afsonaviy modellarga xos "akula burni" uslubida ishlangan. Radiator panjarasi va chiroqlar yagona elementga birlashtirilgan boʻlib, vertikal sariq chiroqlar Le-Manda ishtirok etayotgan BMW M Hybrid V8 poyga giperkarini yodga soladi. Shuningdek, avtomobil massiv bamperlar, splitterni oʻz ichiga olgan va anʼanaviy uglerod tolasi oʻrniga zigʻir tolasidan tayyorlangan yangi kompozit materiallardan foydalanilgan.
Salonda poyga avtomobillariga xos muhit yaratilgan: BMW Panoramic iDrive raqamli arxitekturasi, katta proeksion displey va besh nuqtali xavfsizlik kamarlariga ega toʻrtta oʻrindiq-kovsh oʻrnatilgan. Texnik jihatdan konsept har bir gʻildirak uchun alohida, jami toʻrtta mustaqil elektromotorga ega M eDrive tizimi bilan jihozlangan. Tizimni Heart of Joy deb nomlangan yuqori unumdorlikka ega superkompyuter boshqaradi.
Hozircha aniq texnik koʻrsatkichlar sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar seriyali versiyaning quvvati 1000 ot kuchiga yaqinlashishini taxmin qilmoqdalar. Avtomobil 100 kW/soatdan yuqori sigʻimli akkumulyator va 800 voltli arxitektura bilan taʼminlanadi. Bu esa 400 kW gacha boʻlgan oʻta tezkor quvvatlanish imkonini beradi. Akkumulyator korpusning kuch tuzilmasiga integratsiya qilingani shassi mustahkamligini va boshqaruvchanlikni yanada oshiradi.
…