Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue Klasse

·16·Avto
Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue Klasse

"24 soat Le-Man" poygasi arafasida BMW kompaniyasi oʻzining yangi BMW M Concept Neue Klasse konsept-karini namoyish etdi. Ushbu avtomobil 2027-yilda i3 M nomi bilan bozorga chiqishi kutilayotgan ilk toʻliq elektr quvvatli BMW M3 modelining texnik va gʻoyaviy darakchisi hisoblanadi. Kompaniya ushbu loyiha orqali elektromobillar davridagi sport sedanlarining kelajagini — radikal dizayn, toʻrtta elektromotor va oʻta kuchli hisoblash tizimini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Konseptning tashqi koʻrinishi zamonaviy BMW modellaridan sezilarli darajada farq qiladi. Old qismi 1970-1980-yillardagi afsonaviy modellarga xos "akula burni" uslubida ishlangan. Radiator panjarasi va chiroqlar yagona elementga birlashtirilgan boʻlib, vertikal sariq chiroqlar Le-Manda ishtirok etayotgan BMW M Hybrid V8 poyga giperkarini yodga soladi. Shuningdek, avtomobil massiv bamperlar, splitterni oʻz ichiga olgan va anʼanaviy uglerod tolasi oʻrniga zigʻir tolasidan tayyorlangan yangi kompozit materiallardan foydalanilgan.

Salonda poyga avtomobillariga xos muhit yaratilgan: BMW Panoramic iDrive raqamli arxitekturasi, katta proeksion displey va besh nuqtali xavfsizlik kamarlariga ega toʻrtta oʻrindiq-kovsh oʻrnatilgan. Texnik jihatdan konsept har bir gʻildirak uchun alohida, jami toʻrtta mustaqil elektromotorga ega M eDrive tizimi bilan jihozlangan. Tizimni Heart of Joy deb nomlangan yuqori unumdorlikka ega superkompyuter boshqaradi.

Hozircha aniq texnik koʻrsatkichlar sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar seriyali versiyaning quvvati 1000 ot kuchiga yaqinlashishini taxmin qilmoqdalar. Avtomobil 100 kW/soatdan yuqori sigʻimli akkumulyator va 800 voltli arxitektura bilan taʼminlanadi. Bu esa 400 kW gacha boʻlgan oʻta tezkor quvvatlanish imkonini beradi. Akkumulyator korpusning kuch tuzilmasiga integratsiya qilingani shassi mustahkamligini va boshqaruvchanlikni yanada oshiradi.

BMWBMW MNeue KlasseElektromobilKonsept
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 18:59BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiKecha, 13:53Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxYangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxKecha, 11:58Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiXiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiKecha, 07:37Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaRossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaKecha, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi