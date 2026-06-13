General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdi

·0·Avto
General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdi

AQSH Energetika vazirligi tarkibidagi Okrij milliy laboratoriyasi (ORNL) mutaxassislari General Motors bilan hamkorlikda avtomobil dvigatellari uchun yangi avlod alyuminiy qotishmalarini sinovdan oʻtkazishni yakunladi. LMHE (Low-Mass, High-Efficiency) oilasiga mansub istiqbolli dvigatellarda qoʻllanilgan ushbu ishlanma oʻzining yuqori samaradorligini isbotladi. Yangi materiallar dvigatel vaznini 15 foizga kamaytirish bilan birga, yoqilgʻi tejamkorligini anʼanaviy choʻyan va alyuminiy konstruksiyalarga nisbatan 10 foizdan koʻproqqa oshirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yengil dvigatellar yaratishdagi asosiy muammo har doim kichik vazn va yuqori termal chidamlilikni birlashtirish boʻlib kelgan. Ogʻir pikaplar va tijorat yuk mashinalarining dvigatellari katta yuklama va yuqori haroratda ishlagani sababli, ularning silindr bloklari odatda mustahkam, ammo ogʻir choʻyandan tayyorlanadi. Standart alyuminiy qotishmalari yengil boʻlsa-da, 200 darajadan yuqori haroratda oʻz mustahkamligini yoʻqota boshlaydi. Muhandislar ushbu muammoni hal qilish uchun ikkita yangi material ishlab chiqishdi.

Birinchi qotishma ACMZ deb nomlanib, u quyma detallar uchun moʻljallangan. Alyuminiy, mis, marganets va sirkoniy birikmasidan iborat ushbu material 350 darajagacha boʻlgan haroratda ham oʻz xususiyatlarini saqlab qoladi. Tajriba dvigatelining silindr bloki va kallagi aynan shu qotishmadan tayyorlandi. Ikkinchi material — DuAlumin3D esa maxsus 3D-bosma usulida porshenlar ishlab chiqarish uchun yaratilgan boʻlib, u yuqori termal chidamlilik va charchoq yuklamalariga bardoshliligi bilan ajralib turadi.

Yangi materiallarni yaratish jarayoni ham eʼtiborga loyiq. Odatda avtomobil qotishmasini ishlab chiqish va joriy etish 10 yildan 15 yilgacha vaqt oladi. Tadqiqotchilar zamonaviy kompyuter modellashtirish usullari va mashinali oʻrganish algoritmlaridan foydalangan holda, laboratoriya gʻoyasidan tayyor dvigatelgacha boʻlgan yoʻlni bor-yoʻgʻi 2–4 yil ichida bosib oʻtishdi. Ushbu loyiha texnologiyalar olamidagi "Oskar" hisoblangan nufuzli R&D 100 Award mukofotiga loyiq koʻrildi.

General Motors mutaxassislarining fikricha, ushbu texnologiya keyingi avlod yuk mashinalarini yanada yengil, tejamkor va ekologik toza qilish imkonini beradi. Bunda dvigatellarning quvvati, ishonchliligi yoki resursidan voz kechishga hojat qolmaydi, bu esa tijorat transporti uchun oʻta muhim koʻrsatkichdir.

General MotorsAvtomobilTexnologiyaDvigatelInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiXitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiBugun, 00:12Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarRossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarBugun, 22:51Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseKelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseBugun, 20:23Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 18:59BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiKecha, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi