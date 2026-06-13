BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadi

·9·Avto
BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadi

Xitoyning BYD kompaniyasi Kanadada oʻzining elektromobillari rasman sotuvga chiqishidan avval ushbu mamlakatda yuqori tezlikdagi quvvatlash tarmogʻini ishga tushirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya yaqinda 1500 kW quvvatga ega innovatsion texnologiyasini taqdim etgan edi. Ikkinchi avlod Blade batareyasi va 1000 V arxitekturasi bilan jihozlangan avtomobillar bor-yoʻgʻi 5 daqiqa quvvatlanish orqali 400 kilometr masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich elektromobilni quvvatlash jarayonini anʼanaviy benzinli avtomobillarga yonilgʻi quyish vaqti bilan tenglashtiradi. Shu haftada BYD Toronto shahrida tezkor quvvatlash tarmogʻini mahalliylashtirish va rivojlantirish boʻyicha menejer lavozimiga vakansiya eʼlon qildi. Bu qadam kompaniyaning Shimoliy Amerika bozoriga jiddiy kirib kelishidan dalolat beradi.

Yevropa bozori ham BYD uchun strategik yoʻnalish boʻlib qolmoqda. Kelasi yil yakuniga qadar qitʼada 3000 ga yaqin shunday stansiyalar qurilishi rejalashtirilgan. Har bir stansiyaning taxminiy qiymati 580 000 yevro ekanligini hisobga olsak, loyihaning umumiy investitsiya hajmi qariyb 2 milliard AQSH dollarini tashkil etadi.

Tezkor quvvatlash tarmogʻi, shuningdek, Avstraliya va Yangi Zelandiyada ham joriy etiladi. Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq va Afrika mintaqalari esa hozirda rejalashtirish bosqichida turibdi. Avvalroq Sinopec va BYD hamkorligida ishlab chiqilgan BYD Flash Charger 2.0 stansiyasi Xitoyning Venchjou shahrida rasman foydalanishga topshirilgan edi.

BYDElektromobilKanadaTexnologiyaBlade Battery
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiSkoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiBugun, 05:26Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanToyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanBugun, 04:23General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiGeneral Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiBugun, 03:20Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiXitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi