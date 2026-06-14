Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdi

·16·Avto
Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdi

Xitoyning premium brendi Hongqi Rossiya bozorida oʻzining H6 liftbeki uchun narxlarni pasaytirdi. Komplektatsiyasiga qarab, avtomobil narxi 161 mingdan 231 ming rublgacha arzonlashgan. Eng katta chegirma Deluxe versiyasiga toʻgʻri kelib, uning narxi 4,1 million rublgacha tushdi. Top-versiya hisoblangan Dynamic komplektatsiyasi esa endi 4,4 million rubldan taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu tariqa, kompaniya 2024-yil boshida yuz bergan narx oshishini qisman kompensatsiya qildi. Oʻshanda Hongqi H6 modelining har ikki versiyasi birdaniga 380 ming rublga qimmatlashgan edi. Maʼlumot uchun, ushbu model Rossiya bozorida oʻtgan yilning iyun oyidan buyon rasman sotilmoqda.

Hongqi H6 bozorda Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA kabi modellarga asosiy raqobatchi sifatida koʻriladi. Avtomobilning uzunligi 4990 mm, gʻildiraklar bazasi esa 2920 mm ni tashkil etadi. Bu oʻlchamlar uni oʻz segmentidagi eng keng salonli avtomobillardan biriga aylantiradi.

Texnik jihatdan barcha versiyalar 245 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbomotor va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Avtomobil faqat oldingi yetakchi gʻildiraklarga ega. Narxlarning pasayishi brendning yangi flagmani — Hongqi Golden Sunflower Guoya sedani sotuvga chiqqanidan soʻng yuz berdi.

HongqiHongqi H6AvtomobilNarxlarXitoy Avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBugun, 19:24Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Kecha, 15:28Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarHyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarKecha, 14:28Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiYevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiKecha, 13:53Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiKecha, 12:26Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiKecha, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi