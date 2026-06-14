Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfi
Xitoyning premium elektromobillar bozoridagi yetakchi brendlaridan biri boʻlgan Li Auto kompaniyasi oʻzining ommabop Li L8 modelining yangilangan talqinini 23-iyun kuni rasman namoyish etishini eʼlon qildi. Ushbu krossover nafaqat oʻzgargan dizayni va kengaytirilgan oʻlchamlari, balki hayratlanarli darajadagi tejamkorligi bilan ham avtomobil ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi model Ultra va Livis deb nomlangan ikki xil versiyada sotuvga chiqariladi. Eng muhim yangiliklardan biri — Livis modifikatsiyasining paydo boʻlishidir. Agar avvalgi Li L8 modellari faqat olti oʻrinli salon bilan taklif qilingan boʻlsa, endilikda xaridorlar besh kishilik kengroq va qulayroq interyerga ega boʻlish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Oʻlchamdagi oʻzgarishlar va texnik imkoniyatlarYangi Li L8 oʻzidan oldingi avlodga qaraganda sezilarli darajada yiriklashgan. Avtomobilning uzunligi 5135 mm, kengligi 2000 mm va balandligi 1800 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3045 mm gacha uzaytirilgan. Taqqoslash uchun, amaldagi modelning uzunligi 5080 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3005 mm ga teng edi. Bu oʻzgarishlar salondagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik va kenglik yaratadi.
Texnik jihatdan krossover brendning flagmani hisoblangan Li L9 modelidan koʻplab ilgʻor funksiyalarni meros qilib olgan. Xususan, xavfsizlikni taʼminlash va haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS) uchun zamonaviy lidarlar toʻplami oʻrnatiladi. Shuningdek, xaridorlarga ikki rangli kuzov variantlari va 1500 kg gacha boʻlgan tirkamalarni shatakka olish imkonini beruvchi maxsus qurilmalar taklif etiladi.
Gibrid tizim va mislsiz tejamkorlikixbt.com nashri xabariga koʻra, avtomobilning kuch agregati gibrid sxemada qoladi. Uning tarkibiga 115 kW (156 ot kuchi) quvvatga ega 1,5 litrli benzinli dvigatel-generator hamda CATL va Sunwoda kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan 72,7 kW/soat sigʻimli akkumulyator kiradi. Faqat elektr energiyasining oʻzida krossover WLTC sikli boʻyicha 335 dan 343 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi mumkin.
Eng hayratlanarli koʻrsatkich esa yoqilgʻi sarfi bilan bogʻliq. Gibrid tizim toʻliq quvvat bilan ishlaganda, avtomobil 100 kilometr masofa uchun atigi 0,23–0,27 litr benzin sarflaydi. Bu zamonaviy SUV segmenti uchun rekord darajadagi koʻrsatkich boʻlib, Li Auto muhandislarining energiya samaradorligi borasidagi katta yutugʻidir.
Oʻzbekiston bozorida Li Auto krossoverlari, xususan Li L7 va Li L9 modellari hozirda katta ommaviylikka erishgan. Yangilangan Li L8 modelining taqdim etilishi mahalliy avtosalonlarda ham ushbu brendga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi kutilmoqda, chunki besh oʻrinli premium krossoverlar oilaviy foydalanish uchun eng qulay segment hisoblanadi.
…