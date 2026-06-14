Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfi

·13·Avto
Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfi

Xitoyning premium elektromobillar bozoridagi yetakchi brendlaridan biri boʻlgan Li Auto kompaniyasi oʻzining ommabop Li L8 modelining yangilangan talqinini 23-iyun kuni rasman namoyish etishini eʼlon qildi. Ushbu krossover nafaqat oʻzgargan dizayni va kengaytirilgan oʻlchamlari, balki hayratlanarli darajadagi tejamkorligi bilan ham avtomobil ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi model Ultra va Livis deb nomlangan ikki xil versiyada sotuvga chiqariladi. Eng muhim yangiliklardan biri — Livis modifikatsiyasining paydo boʻlishidir. Agar avvalgi Li L8 modellari faqat olti oʻrinli salon bilan taklif qilingan boʻlsa, endilikda xaridorlar besh kishilik kengroq va qulayroq interyerga ega boʻlish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Oʻlchamdagi oʻzgarishlar va texnik imkoniyatlar

Yangi Li L8 oʻzidan oldingi avlodga qaraganda sezilarli darajada yiriklashgan. Avtomobilning uzunligi 5135 mm, kengligi 2000 mm va balandligi 1800 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3045 mm gacha uzaytirilgan. Taqqoslash uchun, amaldagi modelning uzunligi 5080 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3005 mm ga teng edi. Bu oʻzgarishlar salondagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik va kenglik yaratadi.

Texnik jihatdan krossover brendning flagmani hisoblangan Li L9 modelidan koʻplab ilgʻor funksiyalarni meros qilib olgan. Xususan, xavfsizlikni taʼminlash va haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS) uchun zamonaviy lidarlar toʻplami oʻrnatiladi. Shuningdek, xaridorlarga ikki rangli kuzov variantlari va 1500 kg gacha boʻlgan tirkamalarni shatakka olish imkonini beruvchi maxsus qurilmalar taklif etiladi.

Gibrid tizim va mislsiz tejamkorlik

ixbt.com nashri xabariga koʻra, avtomobilning kuch agregati gibrid sxemada qoladi. Uning tarkibiga 115 kW (156 ot kuchi) quvvatga ega 1,5 litrli benzinli dvigatel-generator hamda CATL va Sunwoda kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan 72,7 kW/soat sigʻimli akkumulyator kiradi. Faqat elektr energiyasining oʻzida krossover WLTC sikli boʻyicha 335 dan 343 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi mumkin.

Eng hayratlanarli koʻrsatkich esa yoqilgʻi sarfi bilan bogʻliq. Gibrid tizim toʻliq quvvat bilan ishlaganda, avtomobil 100 kilometr masofa uchun atigi 0,23–0,27 litr benzin sarflaydi. Bu zamonaviy SUV segmenti uchun rekord darajadagi koʻrsatkich boʻlib, Li Auto muhandislarining energiya samaradorligi borasidagi katta yutugʻidir.

Oʻzbekiston bozorida Li Auto krossoverlari, xususan Li L7 va Li L9 modellari hozirda katta ommaviylikka erishgan. Yangilangan Li L8 modelining taqdim etilishi mahalliy avtosalonlarda ham ushbu brendga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi kutilmoqda, chunki besh oʻrinli premium krossoverlar oilaviy foydalanish uchun eng qulay segment hisoblanadi.

Li AutoLi L8AvtomobilGibridXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarDecart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarBugun, 07:59Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodBugun, 06:29Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiFord uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiBugun, 05:28Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiAudi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiBugun, 22:52BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBugun, 19:24Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Kecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi