Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyati

·0·Avto
Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyati

Xitoyning BYD avtogigantiga tegishli boʻlgan premium Denza brendi oʻzining yangi flagman krossoveri — N8L Flash Charge Edition modelining bozorga chiqish sanasini maʼlum qildi. Rasmiy taqdimoti 23-iyun kuni boʻlib oʻtishi kutilayotgan ushbu avtomobil nafaqat oʻzining hashamatli ichki koʻrinishi, balki texnologik jihatdan inqilobiy quvvatlanish tizimi bilan ham soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Denza N8L — bu katta oilaviy krossover boʻlib, uning uzunligi 5200 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3075 mm ni tashkil etadi. Salonda 2+2+2 sxemasi boʻyicha oltita oʻrindiq joylashtirilgan. Ichki bezaklarda yuqori sifatli Nappa terisidan foydalanilgan. Old va ikkinchi qator oʻrindiqlari isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalari bilan jihozlangan boʻlsa, hatto uchinchi qator yoʻlovchilari uchun ham isitish tizimi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning narxi Xitoy bozorida 350 mingdan 400 ming yuangacha boʻlishi kutilmoqda.

Texnologik jihozlanish va "Xudo koʻzi" tizimi

Krossoverning haydovchi va yoʻlovchilar uchun yaratilgan qulayliklari hayratlanarli darajada boy. Avtomobil 50 dyuymli proeksion displey, 17,3 dyuymli asosiy media tizimi va old yoʻlovchi uchun alohida ekran bilan taʼminlangan. Shuningdek, shiftga oʻrnatilgan qoʻshimcha monitor, Devialet brendining 20 ta dinamikli audiotizimi va oʻrnatilgan muzlatkich kabi premium funksiyalar mavjud.

Xavfsizlik va avtopilot masalasida Denza N8L modeliga NVIDIA Orin-X chipi asosidagi "Gʻalaba koʻzi 5.0" (Eye of God 5.0) tizimi oʻrnatilgan. Ushbu kompleks lidar va 30 ga yaqin datchiklar yordamida ishlaydi. Tizim avtomobilni magistral yoʻllarda va shahar ichida mustaqil boshqarish, shuningdek, intellektual toʻxtash (parkovka) funksiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

Gibrid quvvati va rekord darajadagi quvvatlanish

Avtomobilning texnik koʻrsatkichlari uning oʻlchamlariga mos ravishda juda yuqori. Gibrid tizim tarkibiga 207 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel va uchta elektr motor kiradi. Tizimning umumiy quvvati 761 ot kuchiga teng. Ikkinchi avlod Blade batareyasi (75,26 kW·soat) yordamida krossover faqat elektr energiyasida 430 km, umumiy hisobda esa 1300 km dan ortiq masofani bosib oʻta oladi.

Denza N8L modelining eng asosiy oʻziga xosligi — 800 voltli elektr arxitekturasidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, maxsus quvvatlash stansiyalarida akkumulyatorni 10 foizdan 70 foizgacha atigi 5 daqiqada, 97 foizgacha esa 10 daqiqadan kamroq vaqt ichida toʻldirish mumkin. Eng muhimi, hatto -30 daraja sovuqda ham quvvatlanish tezligi sezilarli darajada pasaymaydi.

Krossover pnevmatik podveska va adaptiv amortizatorlar bilan jihozlangan. Orqa gʻildiraklarning ham burilishi hisobiga, ulkan krossoverning burilish radiusi ixcham yengil avtomobillarniki kabi atigi 4,58 metrni tashkil etadi. Bu xususiyat shahar sharoitida bunday yirik avtomobilni boshqarishni ancha osonlashtiradi.

BYDDenzaElektromobilKrossoverTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 22:23Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiHaval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiBugun, 21:21Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Kecha, 15:27Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarKecha, 11:52Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarKecha, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi