Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyati
Xitoyning BYD avtogigantiga tegishli boʻlgan premium Denza brendi oʻzining yangi flagman krossoveri — N8L Flash Charge Edition modelining bozorga chiqish sanasini maʼlum qildi. Rasmiy taqdimoti 23-iyun kuni boʻlib oʻtishi kutilayotgan ushbu avtomobil nafaqat oʻzining hashamatli ichki koʻrinishi, balki texnologik jihatdan inqilobiy quvvatlanish tizimi bilan ham soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Denza N8L — bu katta oilaviy krossover boʻlib, uning uzunligi 5200 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3075 mm ni tashkil etadi. Salonda 2+2+2 sxemasi boʻyicha oltita oʻrindiq joylashtirilgan. Ichki bezaklarda yuqori sifatli Nappa terisidan foydalanilgan. Old va ikkinchi qator oʻrindiqlari isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalari bilan jihozlangan boʻlsa, hatto uchinchi qator yoʻlovchilari uchun ham isitish tizimi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning narxi Xitoy bozorida 350 mingdan 400 ming yuangacha boʻlishi kutilmoqda.
Texnologik jihozlanish va "Xudo koʻzi" tizimiKrossoverning haydovchi va yoʻlovchilar uchun yaratilgan qulayliklari hayratlanarli darajada boy. Avtomobil 50 dyuymli proeksion displey, 17,3 dyuymli asosiy media tizimi va old yoʻlovchi uchun alohida ekran bilan taʼminlangan. Shuningdek, shiftga oʻrnatilgan qoʻshimcha monitor, Devialet brendining 20 ta dinamikli audiotizimi va oʻrnatilgan muzlatkich kabi premium funksiyalar mavjud.
Xavfsizlik va avtopilot masalasida Denza N8L modeliga NVIDIA Orin-X chipi asosidagi "Gʻalaba koʻzi 5.0" (Eye of God 5.0) tizimi oʻrnatilgan. Ushbu kompleks lidar va 30 ga yaqin datchiklar yordamida ishlaydi. Tizim avtomobilni magistral yoʻllarda va shahar ichida mustaqil boshqarish, shuningdek, intellektual toʻxtash (parkovka) funksiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.
Gibrid quvvati va rekord darajadagi quvvatlanishAvtomobilning texnik koʻrsatkichlari uning oʻlchamlariga mos ravishda juda yuqori. Gibrid tizim tarkibiga 207 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel va uchta elektr motor kiradi. Tizimning umumiy quvvati 761 ot kuchiga teng. Ikkinchi avlod Blade batareyasi (75,26 kW·soat) yordamida krossover faqat elektr energiyasida 430 km, umumiy hisobda esa 1300 km dan ortiq masofani bosib oʻta oladi.
Denza N8L modelining eng asosiy oʻziga xosligi — 800 voltli elektr arxitekturasidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, maxsus quvvatlash stansiyalarida akkumulyatorni 10 foizdan 70 foizgacha atigi 5 daqiqada, 97 foizgacha esa 10 daqiqadan kamroq vaqt ichida toʻldirish mumkin. Eng muhimi, hatto -30 daraja sovuqda ham quvvatlanish tezligi sezilarli darajada pasaymaydi.
Krossover pnevmatik podveska va adaptiv amortizatorlar bilan jihozlangan. Orqa gʻildiraklarning ham burilishi hisobiga, ulkan krossoverning burilish radiusi ixcham yengil avtomobillarniki kabi atigi 4,58 metrni tashkil etadi. Bu xususiyat shahar sharoitida bunday yirik avtomobilni boshqarishni ancha osonlashtiradi.
…