Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladi

·13·Avto
Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladi

Global elektromobil sanoatining yuragi hisoblangan Xitoy bozorida akkumulyator ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG New Energy kompaniyasi ushbu bozorda deyarli oʻz mavqeini yoʻqotdi. Bir necha yil avval yetakchi oʻrinlarda boʻlgan brendning ulushi 10 barobarga qisqarib ketgani soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy yengil avtomobillar ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (CPCA) tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, CATL kompaniyasi bozordagi mutlaq yetakchiligini saqlab qolmoqda. 2020-yilda bozorning 50 foizini nazorat qilgan ushbu gigant, 2026-yilga borib ham oʻz ulushini 47,8 foiz atrofida saqlab qolishi kutilmoqda. Joriy yilning birinchi choragida CATL koʻrsatkichlari 48,1 foizni tashkil etgan boʻlsa, ikkinchi chorakda biroz pasayish bilan 47,1 foiz darajasida qayd etildi.

BYD va boshqa mahalliy ishlab chiqaruvchilarning yuksalishi

Ikkinchi oʻrinni mustahkam egallab turgan BYD kompaniyasi ham oʻzining energiya yechimlari bilan bozorda katta taʼsirga ega. Garchi kompaniyaning ulushi 2023-yildagi 26,9 foizlik choʻqqisidan biroz tushib, 2026-yilga borib 17 foiz atrofida barqarorlashishi taxmin qilinayotgan boʻlsa-da, u baribir eng yirik oʻyinchilardan biri boʻlib qolmoqda. BYD nafaqat oʻzining elektromobillari, balki boshqa brendlar uchun ham akkumulyator yetkazib berish hajmini oshirmoqda.

Bozorning qolgan qismi asosan ikkinchi darajali mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida taqsimlangan. Ular orasida quyidagi brendlar ajralib turadi:

  • Guoxuan High-tech — bozor ulushi 5-7 foiz atrofida;
  • Zhongchuang Innovation Aviation (CALB) — barqaror oʻsish surʼatiga ega;
  • EVE Energy — texnologik innovatsiyalar hisobiga oʻz ulushini saqlab qolmoqda.
Ushbu kompaniyalarning har biri 10 foizdan kam ulushga ega boʻlsa-da, ularning umumiy yigʻindisi xorijiy brendlar uchun boʻsh joy qolmasligini taʼminlamoqda.

Xorijiy brendlarning siqib chiqarilishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xorijiy brendlarning Xitoy ichki bozoridagi ulushi keskin qisqarishda davom etmoqda. Eng ayanchli holat LG New Energy misolida koʻrinadi. 2020-yilda kompaniya Xitoy bozorining 6,5 foiziga egalik qilgan boʻlsa, joriy yilning ikkinchi choragida bu koʻrsatkich atigi 0,6 foizga tushib qoldi. Bu amalda jahonning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchilaridan biri Xitoyning asosiy bozorini tark etayotganini anglatadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday holatga mahalliy ishlab chiqaruvchilarning narx siyosati va logistika ustunligi sabab boʻlmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan akkumulyatorlar nafaqat arzon, balki mahalliy elektromobil brendlari bilan uzviy integratsiyalashgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi BYD va boshqa Xitoy elektromobillari ommalashayotgan bozorlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki butlovchi qismlar narxi bevosita yakuniy mahsulot tannarxiga taʼsir qiladi.

Kelgusi yillarda CATL va BYD kabi gigantlarning hukmronligi yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Xorijiy brendlar esa endilikda asosiy eʼtiborni Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlariga qaratishga majbur boʻlishadi, chunki Xitoyda raqobatbardoshlikni tiklash deyarli imkonsiz boʻlib bormoqda.

AkkumulyatorCATLBYDLGElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi