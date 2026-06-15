Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladi
Global elektromobil sanoatining yuragi hisoblangan Xitoy bozorida akkumulyator ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG New Energy kompaniyasi ushbu bozorda deyarli oʻz mavqeini yoʻqotdi. Bir necha yil avval yetakchi oʻrinlarda boʻlgan brendning ulushi 10 barobarga qisqarib ketgani soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy yengil avtomobillar ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (CPCA) tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, CATL kompaniyasi bozordagi mutlaq yetakchiligini saqlab qolmoqda. 2020-yilda bozorning 50 foizini nazorat qilgan ushbu gigant, 2026-yilga borib ham oʻz ulushini 47,8 foiz atrofida saqlab qolishi kutilmoqda. Joriy yilning birinchi choragida CATL koʻrsatkichlari 48,1 foizni tashkil etgan boʻlsa, ikkinchi chorakda biroz pasayish bilan 47,1 foiz darajasida qayd etildi.
BYD va boshqa mahalliy ishlab chiqaruvchilarning yuksalishiIkkinchi oʻrinni mustahkam egallab turgan BYD kompaniyasi ham oʻzining energiya yechimlari bilan bozorda katta taʼsirga ega. Garchi kompaniyaning ulushi 2023-yildagi 26,9 foizlik choʻqqisidan biroz tushib, 2026-yilga borib 17 foiz atrofida barqarorlashishi taxmin qilinayotgan boʻlsa-da, u baribir eng yirik oʻyinchilardan biri boʻlib qolmoqda. BYD nafaqat oʻzining elektromobillari, balki boshqa brendlar uchun ham akkumulyator yetkazib berish hajmini oshirmoqda.
Bozorning qolgan qismi asosan ikkinchi darajali mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida taqsimlangan. Ular orasida quyidagi brendlar ajralib turadi:
- Guoxuan High-tech — bozor ulushi 5-7 foiz atrofida;
- Zhongchuang Innovation Aviation (CALB) — barqaror oʻsish surʼatiga ega;
- EVE Energy — texnologik innovatsiyalar hisobiga oʻz ulushini saqlab qolmoqda.
Xorijiy brendlarning siqib chiqarilishiixbt.com maʼlumotiga koʻra, xorijiy brendlarning Xitoy ichki bozoridagi ulushi keskin qisqarishda davom etmoqda. Eng ayanchli holat LG New Energy misolida koʻrinadi. 2020-yilda kompaniya Xitoy bozorining 6,5 foiziga egalik qilgan boʻlsa, joriy yilning ikkinchi choragida bu koʻrsatkich atigi 0,6 foizga tushib qoldi. Bu amalda jahonning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchilaridan biri Xitoyning asosiy bozorini tark etayotganini anglatadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday holatga mahalliy ishlab chiqaruvchilarning narx siyosati va logistika ustunligi sabab boʻlmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan akkumulyatorlar nafaqat arzon, balki mahalliy elektromobil brendlari bilan uzviy integratsiyalashgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi BYD va boshqa Xitoy elektromobillari ommalashayotgan bozorlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki butlovchi qismlar narxi bevosita yakuniy mahsulot tannarxiga taʼsir qiladi.
Kelgusi yillarda CATL va BYD kabi gigantlarning hukmronligi yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Xorijiy brendlar esa endilikda asosiy eʼtiborni Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlariga qaratishga majbur boʻlishadi, chunki Xitoyda raqobatbardoshlikni tiklash deyarli imkonsiz boʻlib bormoqda.
…