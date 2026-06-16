Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildi

·0·Avto
Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildi

Germaniyaning Audi brendi oʻzining eng mashhur modellaridan biri — A6 Allroad universalini yangi avlodda qayta tikladi. Ushbu avtomobil shunchaki oilaviy universal emas, balki yoʻltanlamaslar (SUV) bilan bemalol raqobatlasha oladigan, kuchaytirilgan 4x4 tizimiga ega universal sifatida bozorga chiqmoqda. Britaniyaning Autocar nashri xabariga koʻra, yangi model yaqin oylarda dilerlik markazlarida paydo boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Audi texnik direktori Rouven Mohr ushbu modelni brend safidagi haqiqiy "ikon" deb atadi. Kompaniyaning maqsadi — avvalgi avlodlarga xos boʻlgan yuqori darajadagi qulaylik va ogʻir yoʻl sharoitlaridagi chidamlilik uygʻunligini saqlab qolishdir. Hozirgi vaqtda Skoda Superb Scout, Volvo V90 Cross Country va Mercedes E-Class All-Terrain kabi raqobatchilar bozorni tark etayotgan bir paytda, Audi ushbu oʻziga xos segmentni qayta jonlantirishni rejalashtirgan.

Texnik yangilanishlar va pnevmatik osma

Yangi Audi A6 Allroad standart A6 modelidan shassisi va boshqaruv tizimi bilan keskin farq qiladi. Eng muhim oʻzgarishlardan biri — avtomobil klirensining (yoʻldan balandligi) oddiy holatda 34 mm ga oshirilganidir. Adaptiv pnevmatik osma tizimi tufayli haydovchi balandlikni yana 15 mm ga koʻtarishi mumkin, bu esa eng murakkab yoʻllarda ham harakatlanish imkonini beradi.

Avtomobil bir nechta harakatlanish rejimlariga ega. Comfort rejimi silliq harakatni taʼminlasa, Dynamic rejimi tezlikda barqarorlikni oshirish uchun kuzovni 20 mm ga pasaytiradi. Shuningdek, samaradorlikni oshirish maqsadida, avtomobil soatiga 120 km (75 mil) tezlikdan yuqori yurganda avtomatik ravishda pastga tushadi. Bu esa aerodinamikani yaxshilab, yoqilgʻi sarfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Kengaytirilgan kuzov va agressiv dizayn

Tashqi koʻrinishdan yangi Allroad oʻzining baquvvat qiyofasi bilan ajralib turadi. U standart A6 modelidan 110 mm ga, hatto oʻzining oʻtmishdoshidan ham 84 mm ga kengroq qilib ishlangan. Bu kengayish gʻildiraklar orasidagi masofaning ortishi va kuzovning pastki qismidagi himoya qatlamlari hisobiga amalga oshirilgan. Avtomobilning old qismida maxsus radiator panjarasi va havo kirish yoʻlaklari oʻrnatilgan.

Yangi universalning manevr qobiliyati ham sezilarli darajada yaxshilangan. Ixtiyoriy ravishda oʻrnatiladigan orqa gʻildiraklarning burilish tizimi tufayli, avtomobilning burilish radiusi bir metrgacha qisqargan. Bu esa gavdali universalni shahar koʻchalarida va tor joylarda boshqarishni ancha osonlashtiradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Audi brendining krossoverlari ommalashgan boʻlsa-da, A6 Allroad kabi universallar ham oʻzining sodiq muxlislariga ega. Ayniqsa, togʻli hududlarga sayohat qilishni xush koʻruvchi, lekin sedan qulayligidan voz kechishni istamaydigan haydovchilar uchun ushbu model ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Xaridorlar uchun 19, 20 va 21 dyuymli oʻziga xos dizayndagi gʻildirak disklari taklif etiladi.

AudiA6 AllroadAvtomobilNemis MashinalariYoʻltanlamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikKecha, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Kecha, 12:53Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariRossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariKecha, 12:50Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiKecha, 10:53CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiKecha, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi