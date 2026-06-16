Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildi
Germaniyaning Audi brendi oʻzining eng mashhur modellaridan biri — A6 Allroad universalini yangi avlodda qayta tikladi. Ushbu avtomobil shunchaki oilaviy universal emas, balki yoʻltanlamaslar (SUV) bilan bemalol raqobatlasha oladigan, kuchaytirilgan 4x4 tizimiga ega universal sifatida bozorga chiqmoqda. Britaniyaning Autocar nashri xabariga koʻra, yangi model yaqin oylarda dilerlik markazlarida paydo boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Audi texnik direktori Rouven Mohr ushbu modelni brend safidagi haqiqiy "ikon" deb atadi. Kompaniyaning maqsadi — avvalgi avlodlarga xos boʻlgan yuqori darajadagi qulaylik va ogʻir yoʻl sharoitlaridagi chidamlilik uygʻunligini saqlab qolishdir. Hozirgi vaqtda Skoda Superb Scout, Volvo V90 Cross Country va Mercedes E-Class All-Terrain kabi raqobatchilar bozorni tark etayotgan bir paytda, Audi ushbu oʻziga xos segmentni qayta jonlantirishni rejalashtirgan.
Texnik yangilanishlar va pnevmatik osmaYangi Audi A6 Allroad standart A6 modelidan shassisi va boshqaruv tizimi bilan keskin farq qiladi. Eng muhim oʻzgarishlardan biri — avtomobil klirensining (yoʻldan balandligi) oddiy holatda 34 mm ga oshirilganidir. Adaptiv pnevmatik osma tizimi tufayli haydovchi balandlikni yana 15 mm ga koʻtarishi mumkin, bu esa eng murakkab yoʻllarda ham harakatlanish imkonini beradi.
Avtomobil bir nechta harakatlanish rejimlariga ega. Comfort rejimi silliq harakatni taʼminlasa, Dynamic rejimi tezlikda barqarorlikni oshirish uchun kuzovni 20 mm ga pasaytiradi. Shuningdek, samaradorlikni oshirish maqsadida, avtomobil soatiga 120 km (75 mil) tezlikdan yuqori yurganda avtomatik ravishda pastga tushadi. Bu esa aerodinamikani yaxshilab, yoqilgʻi sarfini kamaytirishga xizmat qiladi.
Kengaytirilgan kuzov va agressiv dizaynTashqi koʻrinishdan yangi Allroad oʻzining baquvvat qiyofasi bilan ajralib turadi. U standart A6 modelidan 110 mm ga, hatto oʻzining oʻtmishdoshidan ham 84 mm ga kengroq qilib ishlangan. Bu kengayish gʻildiraklar orasidagi masofaning ortishi va kuzovning pastki qismidagi himoya qatlamlari hisobiga amalga oshirilgan. Avtomobilning old qismida maxsus radiator panjarasi va havo kirish yoʻlaklari oʻrnatilgan.
Yangi universalning manevr qobiliyati ham sezilarli darajada yaxshilangan. Ixtiyoriy ravishda oʻrnatiladigan orqa gʻildiraklarning burilish tizimi tufayli, avtomobilning burilish radiusi bir metrgacha qisqargan. Bu esa gavdali universalni shahar koʻchalarida va tor joylarda boshqarishni ancha osonlashtiradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Audi brendining krossoverlari ommalashgan boʻlsa-da, A6 Allroad kabi universallar ham oʻzining sodiq muxlislariga ega. Ayniqsa, togʻli hududlarga sayohat qilishni xush koʻruvchi, lekin sedan qulayligidan voz kechishni istamaydigan haydovchilar uchun ushbu model ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Xaridorlar uchun 19, 20 va 21 dyuymli oʻziga xos dizayndagi gʻildirak disklari taklif etiladi.
…