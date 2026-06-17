Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqda
Global avtomobil sanoati jadal sur'atlar bilan elektr transport vositalariga oʻtayotgan bir paytda, Horse Powertrain kompaniyasi ichki yonuv dvigatellari (ICE) hali uzoq vaqt xizmat qilishini taʼkidlamoqda. Kompaniya rahbariyati anʼanaviy dvigatellarni butunlay rad etish oʻrniga, ularni yanada samaraliroq va ekologik toza qilish orqali global uglerod neytralligiga tezroq erishish mumkin deb hisoblamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Horse Powertrain aslida yangi tashkil etilgan brend boʻlsa-da, uning tarixi 2010-yilga, Xitoyning Geely kompaniyasi Volvo brendini Ford'dan sotib olgan davrga borib taqaladi. Oʻshanda ikki xil dvigatel ishlab chiqarish dasturi bir tom ostida birlashtirilgan edi. Koʻplab avtogigantlar anʼanaviy dvigatellardan voz kechayotgan bir paytda, Geely va Volvo aksincha yoʻl tutib, ushbu yoʻnalishga investitsiya kiritishda davom etdi.
Kompaniya bosh direktori Matias Giannini soʻzlariga koʻra, dunyo boʻylab toʻliq elektrifikatsiyaga oʻtish kutilganidan koʻra koʻproq vaqt talab qiladi. Shu sababli, ichki yonuv dvigatellarini takomillashtirish va ularni gibrid tizimlar bilan integratsiya qilish hozirgi kundagi eng oqilona yechimdir. Horse Powertrain aynan shu boʻshliqni toʻldirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
Strategik yondashuv va bozor talabiBugungi kunda dunyo boʻylab avtomobil ishlab chiqaruvchilar ikki xil bosim ostida qolmoqda: bir tomondan qatʼiy ekologik meʼyorlar, ikkinchi tomondan esa isteʼmolchilarning hali ham benzin va dizel dvigatellariga boʻlgan ishonchi. Horse Powertrain ushbu ikki omilni muvozanatlashtirgan holda, samaradorligi yuqori va zaharli chiqindilari kam boʻlgan yangi avlod agregatlarini taklif etmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlarning ommalashishi gibrid texnologiyalarga boʻlgan qiziqish yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Horse Powertrain tomonidan ishlab chiqilayotgan texnologiyalar nafaqat Geely va Volvo, balki boshqa global brendlar uchun ham asosiy quvvat manbai boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. Bu esa ichki yonuv dvigatellari hali oʻn yillar davomida dolzarbligini yoʻqotmasligidan dalolat beradi.
Kompaniya mutaxassislari faqat elektr quvvati bilan harakatlanuvchi avtomobillarga oʻtish infratuzilma va resurslar nuqtai nazaridan murakkab ekanini tushunib yetishgan. Shu sababli, Horse Powertrain oʻzining ICE dasturlarini qisqartirish oʻrniga, ularni kengaytirish va modernizatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda. Bu strategiya ularga bozorda oʻziga xos ustunlik taqdim etadi.
Xulosa qilib aytganda, Horse Powertrain'ning maqsadi — anʼanaviy dvigatellarni aybdor qilish emas, balki ularni "yashil" kelajakning bir qismiga aylantirishdir. Kompaniya taqdim etayotgan yechimlar avtomobillarning atrof-muhitga zararini kamaytirish bilan birga, haydovchilar uchun odatiy qulaylik va quvvatni saqlab qolishga xizmat qiladi.
…