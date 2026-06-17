Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqda

·40·Avto
Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqda

Global avtomobil sanoati jadal sur'atlar bilan elektr transport vositalariga oʻtayotgan bir paytda, Horse Powertrain kompaniyasi ichki yonuv dvigatellari (ICE) hali uzoq vaqt xizmat qilishini taʼkidlamoqda. Kompaniya rahbariyati anʼanaviy dvigatellarni butunlay rad etish oʻrniga, ularni yanada samaraliroq va ekologik toza qilish orqali global uglerod neytralligiga tezroq erishish mumkin deb hisoblamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Horse Powertrain aslida yangi tashkil etilgan brend boʻlsa-da, uning tarixi 2010-yilga, Xitoyning Geely kompaniyasi Volvo brendini Ford'dan sotib olgan davrga borib taqaladi. Oʻshanda ikki xil dvigatel ishlab chiqarish dasturi bir tom ostida birlashtirilgan edi. Koʻplab avtogigantlar anʼanaviy dvigatellardan voz kechayotgan bir paytda, Geely va Volvo aksincha yoʻl tutib, ushbu yoʻnalishga investitsiya kiritishda davom etdi.

Kompaniya bosh direktori Matias Giannini soʻzlariga koʻra, dunyo boʻylab toʻliq elektrifikatsiyaga oʻtish kutilganidan koʻra koʻproq vaqt talab qiladi. Shu sababli, ichki yonuv dvigatellarini takomillashtirish va ularni gibrid tizimlar bilan integratsiya qilish hozirgi kundagi eng oqilona yechimdir. Horse Powertrain aynan shu boʻshliqni toʻldirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

Strategik yondashuv va bozor talabi

Bugungi kunda dunyo boʻylab avtomobil ishlab chiqaruvchilar ikki xil bosim ostida qolmoqda: bir tomondan qatʼiy ekologik meʼyorlar, ikkinchi tomondan esa isteʼmolchilarning hali ham benzin va dizel dvigatellariga boʻlgan ishonchi. Horse Powertrain ushbu ikki omilni muvozanatlashtirgan holda, samaradorligi yuqori va zaharli chiqindilari kam boʻlgan yangi avlod agregatlarini taklif etmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlarning ommalashishi gibrid texnologiyalarga boʻlgan qiziqish yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Horse Powertrain tomonidan ishlab chiqilayotgan texnologiyalar nafaqat Geely va Volvo, balki boshqa global brendlar uchun ham asosiy quvvat manbai boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. Bu esa ichki yonuv dvigatellari hali oʻn yillar davomida dolzarbligini yoʻqotmasligidan dalolat beradi.

Kompaniya mutaxassislari faqat elektr quvvati bilan harakatlanuvchi avtomobillarga oʻtish infratuzilma va resurslar nuqtai nazaridan murakkab ekanini tushunib yetishgan. Shu sababli, Horse Powertrain oʻzining ICE dasturlarini qisqartirish oʻrniga, ularni kengaytirish va modernizatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda. Bu strategiya ularga bozorda oʻziga xos ustunlik taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, Horse Powertrain'ning maqsadi — anʼanaviy dvigatellarni aybdor qilish emas, balki ularni "yashil" kelajakning bir qismiga aylantirishdir. Kompaniya taqdim etayotgan yechimlar avtomobillarning atrof-muhitga zararini kamaytirish bilan birga, haydovchilar uchun odatiy qulaylik va quvvatni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Horse PowertrainGeelyVolvoAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiPorsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiBugun, 00:27Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiIneos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiBugun, 00:21Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaBovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaKecha, 17:29Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaKecha, 14:25KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKecha, 13:55Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanKecha, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi