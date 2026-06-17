Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqda
Rossiya poytaxti Moskva shahrida 2026-yilga borib 200 ta haydovchisiz taksi xizmat koʻrsata boshlaydi. Transport vazirligi tomonidan Federatsiya Kengashiga taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyiha shahar transport tizimini raqamlashtirish va avtonom boshqaruv texnologiyalarini joriy etish yoʻlidagi muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rejaga koʻra, mazkur avtonom transport vositalarining 100 tasi bevosita yoʻlovchilarning buyurtmalarini qabul qilish uchun xizmatga chiqariladi. Qolgan 100 tasi esa texnologiyani yanada takomillashtirish, xavfsizlik tizimlarini sinovdan oʻtkazish va yangi hududlarni xaritaga kiritish maqsadida foydalaniladi. Hozirda ushbu servis Moskva bilan bir qatorda Innopolis va "Sirius" federal hududlarida test rejimida ishlamoqda.
Texnologik nazorat va xavfsizlik tizimi"GLONASS" AJ bosh direktori Aleksey Raykevichning soʻzlariga koʻra, barcha haydovchisiz taksilar, yerusti robot-yetkazib beruvchilari va oʻziyurar texnikalar yagona identifikatsiya tizimiga ulanadi. Bu jarayon "ERA-GLONASS" platformasi bazasida amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, 2026-yil 1-martdan boshlab barcha fuqarolik dronlari va avtonom texnikalari ushbu milliy platformaga ulanishi majburiy etib belgilanadi.
Hozirgi vaqtda 104 ta haydovchisiz yuk mashinasi allaqachon mazkur tizimga muvaffaqiyatli ulangan. Shuningdek, suv havzalarida harakatlanuvchi ekipajsiz katerlarni identifikatsiya qilish jarayoni ham sinovdan oʻtkazilgan. Bu esa kelajakda nafaqat quruqlikda, balki suv va havoda ham avtonom qurilmalar ustidan toʻliq davlat nazoratini oʻrnatish imkonini beradi.
Logistika va yetkazib berish sohasidagi oʻzgarishlarLoyihaning yana bir muhim yoʻnalishi — robot-roverlar orqali mahsulot yetkazib berishdir. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2027-yilga kelib Rossiyadagi haydovchisiz yetkazib beruvchi roverlar parki 20 ming donaga yetadi. Bu koʻrsatkich logistika xarajatlarini kamaytirish va kuryerlik xizmatlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda BYD va Tesla kabi brendlarning avtopilot tizimiga ega modellari koʻpayib bormoqda. Rossiyadagi ushbu keng koʻlamli tajriba mintaqaviy qoʻshni sifatida kelajakda mamlakatimizda ham avtonom transport infratuzilmasini shakllantirish uchun muhim andoza boʻlishi mumkin. Hozircha Moskvadagi yangi tumanlar ushbu texnologiyani ommaviy qoʻllash uchun asosiy poligon vazifasini oʻtaydi.
…