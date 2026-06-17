Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqda

·11·Avto
Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqda

Rossiya poytaxti Moskva shahrida 2026-yilga borib 200 ta haydovchisiz taksi xizmat koʻrsata boshlaydi. Transport vazirligi tomonidan Federatsiya Kengashiga taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyiha shahar transport tizimini raqamlashtirish va avtonom boshqaruv texnologiyalarini joriy etish yoʻlidagi muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rejaga koʻra, mazkur avtonom transport vositalarining 100 tasi bevosita yoʻlovchilarning buyurtmalarini qabul qilish uchun xizmatga chiqariladi. Qolgan 100 tasi esa texnologiyani yanada takomillashtirish, xavfsizlik tizimlarini sinovdan oʻtkazish va yangi hududlarni xaritaga kiritish maqsadida foydalaniladi. Hozirda ushbu servis Moskva bilan bir qatorda Innopolis va "Sirius" federal hududlarida test rejimida ishlamoqda.

Texnologik nazorat va xavfsizlik tizimi

"GLONASS" AJ bosh direktori Aleksey Raykevichning soʻzlariga koʻra, barcha haydovchisiz taksilar, yerusti robot-yetkazib beruvchilari va oʻziyurar texnikalar yagona identifikatsiya tizimiga ulanadi. Bu jarayon "ERA-GLONASS" platformasi bazasida amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, 2026-yil 1-martdan boshlab barcha fuqarolik dronlari va avtonom texnikalari ushbu milliy platformaga ulanishi majburiy etib belgilanadi.

Hozirgi vaqtda 104 ta haydovchisiz yuk mashinasi allaqachon mazkur tizimga muvaffaqiyatli ulangan. Shuningdek, suv havzalarida harakatlanuvchi ekipajsiz katerlarni identifikatsiya qilish jarayoni ham sinovdan oʻtkazilgan. Bu esa kelajakda nafaqat quruqlikda, balki suv va havoda ham avtonom qurilmalar ustidan toʻliq davlat nazoratini oʻrnatish imkonini beradi.

Logistika va yetkazib berish sohasidagi oʻzgarishlar

Loyihaning yana bir muhim yoʻnalishi — robot-roverlar orqali mahsulot yetkazib berishdir. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2027-yilga kelib Rossiyadagi haydovchisiz yetkazib beruvchi roverlar parki 20 ming donaga yetadi. Bu koʻrsatkich logistika xarajatlarini kamaytirish va kuryerlik xizmatlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda BYD va Tesla kabi brendlarning avtopilot tizimiga ega modellari koʻpayib bormoqda. Rossiyadagi ushbu keng koʻlamli tajriba mintaqaviy qoʻshni sifatida kelajakda mamlakatimizda ham avtonom transport infratuzilmasini shakllantirish uchun muhim andoza boʻlishi mumkin. Hozircha Moskvadagi yangi tumanlar ushbu texnologiyani ommaviy qoʻllash uchun asosiy poligon vazifasini oʻtaydi.

MoskvaHaydovchisiz TaksiTexnologiyaAvtonom TransportGLONASS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarBugun, 15:20Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiBugun, 14:57Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiBugun, 14:28Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 14:21Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaBugun, 09:57Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaHorse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaBugun, 05:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi