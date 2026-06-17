BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladi

·13·Avto
BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladi

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan X5 krossoverining yangi avlodi (G65) ustida ish olib bormoqda. Ushbu avlod brend tarixida bir vaqtning oʻzida besh xil turdagi kuch qurilmalariga ega boʻlgan birinchi modelga aylanadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi BMW X5 nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, balki ilgʻor elektr va vodorod texnologiyalarini ham oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlodning eng muhim texnologik yangiligi toʻliq elektrlashtirilgan BMW iX5 modeli boʻladi. Bu brendning oltinchi avlod eDrive tizimida ishlaydigan birinchi seriyali SUV avtomobilidir. Mazkur elektrokrossover 800 voltli arxitekturaga asoslangan boʻlib, u quvvatlanish tezligini sezilarli darajada oshirish va issiqlik yoʻqotishlarini kamaytirish imkonini beradi. AQSH bozori uchun 144 kW⋅soat, Yevropa uchun esa 141 kW⋅soat sigʻimli batareyalar koʻzda tutilgan boʻlib, bu BMW seriyali modellari orasidagi eng yuqori koʻrsatkichdir.

Elektr va vodorod texnologiyalari uygʻunligi

BMW iX5 60 xDrive versiyasi ikki matorli toʻliq uzatmali tizim bilan jihozlanadi va 578 ot kuchiga ega boʻladi. Avtomobil 100 km/soat tezlikka atigi 4,7 soniyada erishadi. Shuningdek, anʼanaviy dvigatelli modellar ham eʼtibordan chetda qolmagan: X5 40 xDrive 400 ot kuchi, gibrid koʻrinishidagi X5 50e xDrive esa 490 ot kuchini taqdim etishi kutilmoqda. 2028-yilga borib esa uchinchi avlod yonilgʻi elementlarida ishlaydigan BMW iX5 Hydrogen vodorodli varianti sotuvga chiqishi rejalashtirilgan.

Yangi X5 modelining boshqaruv tizimi "Heart of Joy" deb nomlangan yuqori unumdor hisoblash platformasiga asoslanadi. Ushbu tizim maʼlumotlarni avvalgi qurilmalardan oʻn barobar tezroq qayta ishlaydi. U tormozlanish, rul boshqaruvi va rekuperatsiya jarayonlarini real vaqt rejimida muvofiqlashtirib boradi. Bu esa ham elektr, ham ichki yonuv dvigatelli versiyalarda haydash aniqligi va barqarorligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Aqlli yordamchilar va qulaylik

Avtomobil shassisi elektron boshqariladigan amortizatorli adaptiv podveska va 23 dyuymgacha boʻlgan gʻildiraklar bilan jihozlanadi. Vaznning 50:50 nisbatda taqsimlanishi krossoverning muvozanatini taʼminlaydi. Qoʻshimcha ravishda Adaptive Chassis Control Professional paketi taklif etiladi, u pnevmatik podveska va orqa gʻildiraklarning burilish funksiyasini oʻz ichiga oladi.

Haydovchiga yordam berish tizimlari SAE Level 2 standartiga mos keladi. Symbiotic Drive konsepsiyasi haydovchi boshqaruvga aralashgan taqdirda ham yordamchi tizimlarning faolligini saqlab qoladi. Toʻxtash (parkovka) funksiyalari ham takomillashtirilgan:

  • Avtomobil 200 metrgacha boʻlgan parkovka yoʻnalishlarini eslab qoladi;
  • Toʻsiqlar paydo boʻlganda trayektoriyani avtomatik moslashtiradi;
  • Tizim xotirasida 10 tagacha turli yoʻnalishlarni saqlash imkoniyati mavjud.

BMW kompaniyasi yangi X5 orqali ichki yonuv dvigatellaridan butunlay voz kechmasdan, turli energetik platformalarni bir xil darajada rivojlantirish strategiyasini namoyish etmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi infratuzilmasi turlicha boʻlgan bozorlar uchun ham juda qoʻl keladi, chunki xaridor oʻz ehtiyojidan kelib chiqib benzinli, gibrid yoki toʻliq elektr modelni tanlash imkoniga ega boʻladi.

BMWX5ElektromobilAvto-texnologiyaBMW iX5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaKecha, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarKecha, 15:20Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiKecha, 14:57Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiKecha, 14:28Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalKecha, 14:21Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaKecha, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi