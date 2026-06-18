BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdi
Dunyoning eng nufuzli avtosport musobaqalaridan biri hisoblangan “24 soatlik Le-Man” poygasida BMW jamoasi kutilmagan va shiddatli burilishlar ostida ikkinchi o“lepkani qo“lga kiritdi. Bu natija Germaniya avtogiganti uchun so“nggi 27 yil ichidagi eng yaxshi ko“rsatkich bo“lib, brendning chidamlilik poygalari (Endurance) olamiga muvaffaqiyatli qaytganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
BMW M Team WRT jamoasining 20-raqamli BMW M Hybrid V8 prototipi poyganing katta qismida g“labalik uchun asosiy da“vogar bo“lib turdi. Robin Frijns, Rene Rast va Sheldon van der Linde kabi tajribali poygachilardan iborat ekipaj hal qiluvchi pallada peshqadamlikni ham o“z qo“lida ushlab turdi. Biroq pit-stopdan keyingi omadsiz aylanma yo“l sababli yo“otilgan qimmatli soniyalar Toyota jamoasining ikki avtomobili oldinga o“tib ketishiga imkon berdi.
G“laba uchun shiddatli kurashPoyga yakunlanishiga 47 daqiqa qolganida BMW vakili Robin Frijns Toyota №8 boshqaruvidagi Sebastien Buemi ustidan agressiv quvib o“tishni amalga oshirib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Shundan so“ng u peshqadam bilan oradagi farqni 22 soniyagacha qisqartirishga muvaffaq bo“lgan bo“lsa-da, yakuniy bosqichda Toyota №7 ekipaji a“zosi Kamui Kobayashi yetakchilikni boy bermadi.
Yakunda Toyota o“zining yangilangan TR010 Hybrid giperkari bilan g“labani tantana qildi. BMW esa marraga g“libdan bor-yo“g“i 10,981 soniya kechikib keldi. Bu raqamlar BMW jamoasining birinchi o“rin uchun naqadar yaqin kelganini va poyga strategiyasi deyarli mukammal ishlaganini ko“rsatadi.
Barqarorlik va texnik imkoniyatlarBMW muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri sifatida M Hybrid V8 prototipining texnik barqarorligi e“tirof etilmoqda. ixbt.com ma“lumotiga ko“ra, avtomobil butun masofa davomida jiddiy nosozliklarsiz harakatlangan. Bu Cadillac kabi raqobatchilar poyga yakunida sur“atni yo“otgan yoki texnik muammolarga duch kelgan fonda yaqqol ko“zga tashlandi.
Shuni ta“kidlash joizki, jamoaning ikkinchi ekipaji — Kevin Magnussen, Raffaele Marciello va Dries Vanthoor boshqaruvidagi 15-raqamli avtomobil uchun musobaqa omadsiz yakunlandi. Ular uzoq davom etgan ta“mirdan so“ng poygani muddatidan oldin tark etishga majbur bo“lishdi.
Tarixiy nuqtayi nazardan, ushbu natija BMW uchun ulkan ahamiyatga ega. Brend oxirgi marta 1999-yilda V12 LMR prototipi bilan Le-Manda g“laba qozongan edi. 2024-yilda LMDh klassida qayta yo“lga qo“lingan dastur o“zining birinchi yirik sinovidanoq yuqori natija ko“rsatib, kelgusi mavsumlarda asosiy favorit bo“lishga tayyorligini isbotladi.
…