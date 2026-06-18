BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdi

·0·Avto
BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdi

Dunyoning eng nufuzli avtosport musobaqalaridan biri hisoblangan “24 soatlik Le-Man” poygasida BMW jamoasi kutilmagan va shiddatli burilishlar ostida ikkinchi o“lepkani qo“lga kiritdi. Bu natija Germaniya avtogiganti uchun so“nggi 27 yil ichidagi eng yaxshi ko“rsatkich bo“lib, brendning chidamlilik poygalari (Endurance) olamiga muvaffaqiyatli qaytganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

BMW M Team WRT jamoasining 20-raqamli BMW M Hybrid V8 prototipi poyganing katta qismida g“labalik uchun asosiy da“vogar bo“lib turdi. Robin Frijns, Rene Rast va Sheldon van der Linde kabi tajribali poygachilardan iborat ekipaj hal qiluvchi pallada peshqadamlikni ham o“z qo“lida ushlab turdi. Biroq pit-stopdan keyingi omadsiz aylanma yo“l sababli yo“otilgan qimmatli soniyalar Toyota jamoasining ikki avtomobili oldinga o“tib ketishiga imkon berdi.

G“laba uchun shiddatli kurash

Poyga yakunlanishiga 47 daqiqa qolganida BMW vakili Robin Frijns Toyota №8 boshqaruvidagi Sebastien Buemi ustidan agressiv quvib o“tishni amalga oshirib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Shundan so“ng u peshqadam bilan oradagi farqni 22 soniyagacha qisqartirishga muvaffaq bo“lgan bo“lsa-da, yakuniy bosqichda Toyota №7 ekipaji a“zosi Kamui Kobayashi yetakchilikni boy bermadi.

Yakunda Toyota o“zining yangilangan TR010 Hybrid giperkari bilan g“labani tantana qildi. BMW esa marraga g“libdan bor-yo“g“i 10,981 soniya kechikib keldi. Bu raqamlar BMW jamoasining birinchi o“rin uchun naqadar yaqin kelganini va poyga strategiyasi deyarli mukammal ishlaganini ko“rsatadi.

Barqarorlik va texnik imkoniyatlar

BMW muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri sifatida M Hybrid V8 prototipining texnik barqarorligi e“tirof etilmoqda. ixbt.com ma“lumotiga ko“ra, avtomobil butun masofa davomida jiddiy nosozliklarsiz harakatlangan. Bu Cadillac kabi raqobatchilar poyga yakunida sur“atni yo“otgan yoki texnik muammolarga duch kelgan fonda yaqqol ko“zga tashlandi.

Shuni ta“kidlash joizki, jamoaning ikkinchi ekipaji — Kevin Magnussen, Raffaele Marciello va Dries Vanthoor boshqaruvidagi 15-raqamli avtomobil uchun musobaqa omadsiz yakunlandi. Ular uzoq davom etgan ta“mirdan so“ng poygani muddatidan oldin tark etishga majbur bo“lishdi.

Tarixiy nuqtayi nazardan, ushbu natija BMW uchun ulkan ahamiyatga ega. Brend oxirgi marta 1999-yilda V12 LMR prototipi bilan Le-Manda g“laba qozongan edi. 2024-yilda LMDh klassida qayta yo“lga qo“lingan dastur o“zining birinchi yirik sinovidanoq yuqori natija ko“rsatib, kelgusi mavsumlarda asosiy favorit bo“lishga tayyorligini isbotladi.

BMWToyotaLe-ManAvtosportPoyga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaKecha, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarKecha, 15:20Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiKecha, 14:57Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiKecha, 14:28Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalKecha, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi