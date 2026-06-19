Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladi

·21·Avto
Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladi

Avtomobil sanoatida transport vositasining xarakteri, oʻlchami va hatto uning "ruhiyati" koʻp jihatdan u qurilgan platformaga bogʻliq. Aynan platforma avtomobilning osma tizimi va kuch agregatlari qanchalik samarali ishlashini, gʻildiraklarning burilish burchagini va umumiy boshqaruvchanlikni belgilab beradi. Hozirgi elektrifikatsiya davrida esa yangi platformalar yaratish har qachongidan ham muhim va qimmat jarayonga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Odatda, yirik avtogigantlar yangi platforma ishlab chiqish uchun yuzlab million dollar sarflaydilar. Ushbu xarajatlarni qoplash uchun esa bir xil platformadan oʻn minglab, hatto millionlab avtomobillar ishlab chiqarilishi, bir necha brendlar ostida turli modellar sotuvga chiqarilishi lozim. Bu holat kichik va eksklyuziv avtomobil ishlab chiqaruvchilari uchun katta toʻsiq boʻlib kelmoqda, chunki ularning ishlab chiqarish hajmi bunday ulkan investitsiyalarni oqlamaydi.

Kichik ishlab chiqaruvchilar uchun yangi imkoniyat

Britaniyaning muhandislik kompaniyalari ushbu muammoni hal qilish yoʻlida innovatsion yechimlarni taklif etmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi texnologiyalar yordamida kichik hajmdagi ishlab chiqaruvchilar uchun moslashuvchan va arzonroq platformalar yaratilmoqda. Bu esa hatto kam nusxada avtomobil chiqaradigan brendlarga ham zamonaviy elektromobillar bozorida oʻz oʻrnini topishga yordam beradi.

Anʼanaviy ommaviy ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan shtamplash zavodlari va konveyer liniyalari juda qimmatga tushadi. Britaniya tajribasi esa karkasli (spaceframe) va modulli konstruksiyalardan foydalangan holda, katta xarajatlarsiz ham yuqori sifatli shassilar yaratish mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu, ayniqsa, sportkarlar va maxsus buyurtma asosida tayyorlanadigan eksklyuziv modellar uchun juda muhimdir.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD, Tesla va boshqa brendlarning elektromobillari ommalashayotgan bir paytda, platformalar texnologiyasi sohadagi asosiy raqobat maydoniga aylandi. Agar ilgari dvigatel quvvati asosiy koʻrsatkich boʻlgan boʻlsa, endi akkumulyatorlar joylashuvi va shassining moslashuvchanligi birinchi oʻringa chiqmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu yondashuv avtomobil olamidagi xilma-xillikni saqlab qolishga xizmat qiladi. Aks holda, yuqori xarajatlar tufayli bozor faqat bir necha yirik korporatsiyalar nazoratiga oʻtib qolishi va barcha avtomobillar bir-biriga oʻxshash boʻlib qolishi xavfi bor edi. Britaniya muhandisligi esa kichik brendlarga oʻz individualligini saqlagan holda elektr davriga oʻtish imkonini bermoqda.

AvtomobilTexnologiyaElektromobilPlatformaBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaKecha, 21:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaKecha, 21:24Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi