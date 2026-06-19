Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladi
Avtomobil sanoatida transport vositasining xarakteri, oʻlchami va hatto uning "ruhiyati" koʻp jihatdan u qurilgan platformaga bogʻliq. Aynan platforma avtomobilning osma tizimi va kuch agregatlari qanchalik samarali ishlashini, gʻildiraklarning burilish burchagini va umumiy boshqaruvchanlikni belgilab beradi. Hozirgi elektrifikatsiya davrida esa yangi platformalar yaratish har qachongidan ham muhim va qimmat jarayonga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Odatda, yirik avtogigantlar yangi platforma ishlab chiqish uchun yuzlab million dollar sarflaydilar. Ushbu xarajatlarni qoplash uchun esa bir xil platformadan oʻn minglab, hatto millionlab avtomobillar ishlab chiqarilishi, bir necha brendlar ostida turli modellar sotuvga chiqarilishi lozim. Bu holat kichik va eksklyuziv avtomobil ishlab chiqaruvchilari uchun katta toʻsiq boʻlib kelmoqda, chunki ularning ishlab chiqarish hajmi bunday ulkan investitsiyalarni oqlamaydi.
Kichik ishlab chiqaruvchilar uchun yangi imkoniyatBritaniyaning muhandislik kompaniyalari ushbu muammoni hal qilish yoʻlida innovatsion yechimlarni taklif etmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi texnologiyalar yordamida kichik hajmdagi ishlab chiqaruvchilar uchun moslashuvchan va arzonroq platformalar yaratilmoqda. Bu esa hatto kam nusxada avtomobil chiqaradigan brendlarga ham zamonaviy elektromobillar bozorida oʻz oʻrnini topishga yordam beradi.
Anʼanaviy ommaviy ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan shtamplash zavodlari va konveyer liniyalari juda qimmatga tushadi. Britaniya tajribasi esa karkasli (spaceframe) va modulli konstruksiyalardan foydalangan holda, katta xarajatlarsiz ham yuqori sifatli shassilar yaratish mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu, ayniqsa, sportkarlar va maxsus buyurtma asosida tayyorlanadigan eksklyuziv modellar uchun juda muhimdir.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD, Tesla va boshqa brendlarning elektromobillari ommalashayotgan bir paytda, platformalar texnologiyasi sohadagi asosiy raqobat maydoniga aylandi. Agar ilgari dvigatel quvvati asosiy koʻrsatkich boʻlgan boʻlsa, endi akkumulyatorlar joylashuvi va shassining moslashuvchanligi birinchi oʻringa chiqmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu yondashuv avtomobil olamidagi xilma-xillikni saqlab qolishga xizmat qiladi. Aks holda, yuqori xarajatlar tufayli bozor faqat bir necha yirik korporatsiyalar nazoratiga oʻtib qolishi va barcha avtomobillar bir-biriga oʻxshash boʻlib qolishi xavfi bor edi. Britaniya muhandisligi esa kichik brendlarga oʻz individualligini saqlagan holda elektr davriga oʻtish imkonini bermoqda.
…