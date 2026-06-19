Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilob

·15·Avto
Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilob

Germaniyaning Mercedes-Benz avtokonserni oʻzining hashamatli mikroavtobuslar qatorini tubdan yangiladi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi Mercedes-Benz VLE modeli brendning elektr transporti sohasidagi ulkan qadamlaridan biri boʻlib, u uzoq vaqt davomida bozorda yetakchilik qilgan dizel dvigatelli transport vositalariga munosib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Ushbu yangilik nafaqat oilaviy sayohatlar, balki biznes-klassdagi transferlar uchun ham yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avvalgi Mercedes EQV modelidan farqli oʻlaroq, yangi VLE butunlay yangi VAN.EA (Van Electric Architecture) platformasiga asoslangan. Bu arxitektura nafaqat elektr, balki kelajakda benzin va dizel modellarini ham qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Mutaxassislarning fikricha, avvalgi model yuk tashuvchi furgonning elektr versiyasini eslatgan boʻlsa, VLE boshidanoq yuqori darajadagi qulaylikka ega boʻlgan yoʻlovchi tashish vositasi sifatida loyihalashtirilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zaxirasi

Mercedes-Benz VLE ikki xil uzunlikdagi kuzovda taklif etiladi: standart versiya 5309 mm boʻlsa, uzaytirilgan variant 5484 mm ni tashkil etadi. Asosiy model hisoblangan VLE 300 oldingi oʻqqa oʻrnatilgan 272 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. 115 kW/soat sigʻimli akkumulyator yordamida avtomobil bir quvvatlanishda 666 kilometrgacha (414 mil) masofani bosib oʻtishi mumkin. Bu koʻrsatkich shahar ichida va shaharlararo qatnovlar uchun juda samarali hisoblanadi.

Kuchliroq versiya — VLE 400 4Matic esa ikkita dvigatel va toʻliq uzatmali tizimga ega boʻlib, 416 ot kuchini taqdim etadi. Ushbu krossover-furgon 100 km/soat tezlikka atigi 6,5 soniyada erishadi. Har ikki model ham 800 voltli arxitekturaga ega boʻlib, 300 kW quvvatli tezkor quvvatlash stansiyalaridan foydalanish imkonini beradi. Bu esa uzoq yoʻlda quvvat toʻldirish uchun ketadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi.

Salon qulayligi va innovatsion yechimlar

Avtomobil ichki qismi 4 tadan 8 tagacha oʻrindiq bilan jihozlanishi mumkin, bu esa mijozning ehtiyojiga qarab keng tanlov imkonini beradi. Yangi “Roll and Go” funksiyasi orqali oʻrindiqlarni osongina surish, yigʻish yoki butunlay chiqarib olish mumkin. Elektr boshqariladigan versiyalarda esa oʻrindiqlar holatini maxsus mobil ilova yoki multimedia tizimi orqali masofadan turib oʻzgartirish imkoniyati yaratilgan.

Kelgusi yilda Mercedes-Benz ushbu liniyani yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Xususan, 80 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfat batareyali arzonroq modellar ham sotuvga chiqishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu platforma asosida yanada hashamatli Mercedes-Maybach VLS modeli ham ishlab chiqariladi.

Oʻzbekiston bozorida Mercedes-Benz avtomobillariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, ushbu elektr MPV modeli mahalliy premium-klassdagi tashuvchilar va yirik oilalar uchun qiziqarli taklif boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda elektromobillar uchun infratuzilma rivojlanayotgan bir paytda, 600 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtadigan bunday modellar raqobatda ustunlikka ega boʻladi.

Mercedes-BenzVLEElektromobilAvto-yangiliklarMercedes-Maybach
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaKecha, 21:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi