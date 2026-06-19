Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilob
Germaniyaning Mercedes-Benz avtokonserni oʻzining hashamatli mikroavtobuslar qatorini tubdan yangiladi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi Mercedes-Benz VLE modeli brendning elektr transporti sohasidagi ulkan qadamlaridan biri boʻlib, u uzoq vaqt davomida bozorda yetakchilik qilgan dizel dvigatelli transport vositalariga munosib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Ushbu yangilik nafaqat oilaviy sayohatlar, balki biznes-klassdagi transferlar uchun ham yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avvalgi Mercedes EQV modelidan farqli oʻlaroq, yangi VLE butunlay yangi VAN.EA (Van Electric Architecture) platformasiga asoslangan. Bu arxitektura nafaqat elektr, balki kelajakda benzin va dizel modellarini ham qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Mutaxassislarning fikricha, avvalgi model yuk tashuvchi furgonning elektr versiyasini eslatgan boʻlsa, VLE boshidanoq yuqori darajadagi qulaylikka ega boʻlgan yoʻlovchi tashish vositasi sifatida loyihalashtirilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zaxirasiMercedes-Benz VLE ikki xil uzunlikdagi kuzovda taklif etiladi: standart versiya 5309 mm boʻlsa, uzaytirilgan variant 5484 mm ni tashkil etadi. Asosiy model hisoblangan VLE 300 oldingi oʻqqa oʻrnatilgan 272 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. 115 kW/soat sigʻimli akkumulyator yordamida avtomobil bir quvvatlanishda 666 kilometrgacha (414 mil) masofani bosib oʻtishi mumkin. Bu koʻrsatkich shahar ichida va shaharlararo qatnovlar uchun juda samarali hisoblanadi.
Kuchliroq versiya — VLE 400 4Matic esa ikkita dvigatel va toʻliq uzatmali tizimga ega boʻlib, 416 ot kuchini taqdim etadi. Ushbu krossover-furgon 100 km/soat tezlikka atigi 6,5 soniyada erishadi. Har ikki model ham 800 voltli arxitekturaga ega boʻlib, 300 kW quvvatli tezkor quvvatlash stansiyalaridan foydalanish imkonini beradi. Bu esa uzoq yoʻlda quvvat toʻldirish uchun ketadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi.
Salon qulayligi va innovatsion yechimlarAvtomobil ichki qismi 4 tadan 8 tagacha oʻrindiq bilan jihozlanishi mumkin, bu esa mijozning ehtiyojiga qarab keng tanlov imkonini beradi. Yangi “Roll and Go” funksiyasi orqali oʻrindiqlarni osongina surish, yigʻish yoki butunlay chiqarib olish mumkin. Elektr boshqariladigan versiyalarda esa oʻrindiqlar holatini maxsus mobil ilova yoki multimedia tizimi orqali masofadan turib oʻzgartirish imkoniyati yaratilgan.
Kelgusi yilda Mercedes-Benz ushbu liniyani yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Xususan, 80 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfat batareyali arzonroq modellar ham sotuvga chiqishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu platforma asosida yanada hashamatli Mercedes-Maybach VLS modeli ham ishlab chiqariladi.
Oʻzbekiston bozorida Mercedes-Benz avtomobillariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, ushbu elektr MPV modeli mahalliy premium-klassdagi tashuvchilar va yirik oilalar uchun qiziqarli taklif boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda elektromobillar uchun infratuzilma rivojlanayotgan bir paytda, 600 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtadigan bunday modellar raqobatda ustunlikka ega boʻladi.
…