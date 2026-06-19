Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?

·0·Avto
Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?

Avtomobil olamida shunday modellar borki, ular vaqt oʻtishi bilan nafaqat oʻz qiymatini yoʻqotmaydi, balki haqiqiy sanʼat asariga aylanib boradi. Koʻpchilik klassik Jaguar deganda darhol afsonaviy E-Type modelini koʻz oldiga keltirsa-da, brend tarixida undan kam boʻlmagan, oʻz davrining texnik moʻjizasi hisoblangan Jaguar Mark 2 alohida oʻrin tutadi. Ushbu sedan nafaqat tashqi koʻrinishi, balki oʻz davri uchun hayratlanarli boʻlgan dinamik koʻrsatkichlari bilan ham avtomobil ishqibozlari qalbini zabt etgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

1959-yilda taqdim etilgan Jaguar Mark 2 oʻsha paytda dunyodagi eng tezkor toʻrt eshikli sedan maqomiga ega edi. Bu model sport avtomobillariga xos tezlik va hashamatli interyerni oʻzida mujassam etgan boʻlib, u nafaqat boy aristokratlar, balki tezlikni xush koʻruvchi haydovchilarning ham sevimli uloviga aylangan. Avtomobilning silliq chiziqlari, xromlangan detallari va oʻziga xos radiator panjarasi uni koʻcha harakatida darhol ajratib turadi.

Texnik mukammallik va haydash zavqi

Jaguar Mark 2 modelining asosiy kuchi uning dvigatelida edi. 3.4 va 3.8 litrli olti silindrli dvigatellar avtomobilga shunday quvvat bagʻishlaganki, hatto bugungi kun standartlari bilan oʻlchaganda ham uning tezlanishi va ovozi hayratlanarli tuyuladi. Dvigatelning silliq ishlashi va oʻziga xos "boʻkirishi" har qanday avtoixlosmandni befarq qoldirmaydi. Qayta tiklangan nusxalarda bu dvigatellarning naqadar nafis va aniqlik bilan ishlanganini koʻrish mumkin.

Avtomobilning ichki qismi esa haqiqiy Britaniya hashamatini aks ettiradi. Yongʻoq daraxtidan ishlangan asboblar paneli, charm qoplamali oʻrindiqlar va klassik rul chambaragi Jaguar Mark 2 ni shunchaki transport vositasi emas, balki shaxsiy kabinetga aylantiradi. Oʻsha davrning oʻziga xos hidi — charm va yogʻoch aralashmasi — avtomobilga oʻtirgan har qanday kishini oʻtmishning oltin davriga qaytaradi.

Shaxsiy xotiralar va brend merosi

Koʻplab avtomobil jurnalistlari va kolleksionerlar uchun Jaguar Mark 2 bilan bogʻliq xotiralar koʻpincha bolalikdagi hayratdan boshlanadi. Masalan, Ferrari yoki Lamborghini kabi superkarlar devorlarga poster sifatida osilgan bir paytda, Mark 2 oʻzining vazmin va olijanob qiyofasi bilan ajralib turgan. Frantsiyaning Le Havre kabi tarixiy shaharlarida bunday klassik avtomobilni uchratish va uning oʻrindiqlarida oʻtirish koʻpchilik uchun hayotiy burilish nuqtasi boʻlgan.

Jaguar Mark 2 ning yoʻldagi harakati ham oʻziga xos drama bilan kechadi. Orqa gʻildiraklarning tortish kuchi va olti silindrli dvigatelning quvvati hatto keksa haydovchilarni ham yoshlik shijoati bilan haydashga undaydi. Bu model oʻz davrida poyga yoʻllarida ham muvaffaqiyat qozongan boʻlib, uning manyovrchanligi va barqarorligi zamonaviy sedanlar uchun poydevor vazifasini oʻtagan.

Bugungi kunda Jaguar Mark 2 auksionlarda va retro-koʻrgazmalarda eng koʻp izlanadigan modellardan biri hisoblanadi. Oʻzbekistonlik avtoixlosmandlar uchun ham bunday klassik modellar katta qiziqish uygʻotadi, chunki ular avtomobilsozlik sanoatining haqiqiy "oltin davri" mahsulidir. Bu kabi mashinalar shunchaki temir emas, balki oʻzida tarix, uslub va muhandislik mahoratini jamlagan merosdir.

JaguarMark 2Klassik AvtomobillarRetroBritaniya Mashinalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiBugun, 16:58Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Bugun, 16:27Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinBugun, 16:23Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobBugun, 14:21Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniBugun, 11:21Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi