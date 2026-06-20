Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladi

·0·Avto
Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladi

Avtomobil olamida koʻp yillik anʼanalarga sodiq qolishi bilan tanilgan Mazda kompaniyasi yangi avlod modellarida fizik tugmalardan voz kechib, sensorli ekranlarga oʻtayotgani sabablarini maʼlum qildi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, markaziy konsoldagi tugmalarni olib tashlash va funksiyalarni katta ekranga koʻchirish haydovchining xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod Mazda CX-5 krossoveri 15,6 dyuymli ulkan markaziy ekran bilan jihozlangan boʻlib, unda deyarli hech qanday anʼanaviy tugmalar qolmagan. Koʻpchilik ekspertlar va foydalanuvchilar buni xarajatlarni kamaytirishga urinish deb baholayotgan boʻlsa-da, Mazda muhandislari butunlay boshqacha yondashuvni ilgari surmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha rahbari Koichiro Yamaguchi ushbu dizayn yechimini haydovchi diqqatini yoʻldan kamroq chalgʻitish istagi bilan tushuntirdi.

Sensorli ekran va xavfsizlik argumenti

Yamaguchining taʼkidlashicha, agar konditsioner va boshqa tizimlar uchun fizik tugmalar qoldirilganida, ularni markaziy konsolning pastki qismiga joylashtirishga toʻgʻri kelar edi. Bu esa haydovchining nigohini yoʻldan pastga qaratishiga va 15 ga yaqin oʻxshash tugmalar orasidan keraklisini qidirishiga sabab boʻladi. Sensorli ekranda esa boshqaruv elementlari koʻz darajasiga yaqinroq joylashgan boʻlib, bu koʻzning toliqishini va chalgʻish vaqtini minimallashtiradi.

Mazda muhandislari tez-tez ishlatiladigan funksiyalar, xususan, iqlim nazorati sozlamalarini ekranning pastki qismida doimiy koʻrinadigan qilib joylashtirishgan. Biroq bu qaror avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻlmoqda. Sababi, koʻplab haydovchilar fizik tugmalarning joylashuviga oʻrganib qolgan holda, ularni yoʻlga qaramasdan (taktil sezgi orqali) boshqarishga odatlangan.

Kelajakdagi modellar va bozor talabi

Hozirda Mazda CX-5 modelidan tashqari, Mazda 6e va Mazda CX-6e kabi yangi elektromobillar ham shunday minimalistik interyer dizayniga ega boʻldi. Taʼkidlash joizki, ushbu modellar asosan Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlib, u yerda isteʼmolchilar raqamli texnologiyalar va katta ekranlarni yuqori baholaydilar. Oʻzbekiston bozorida ham Mazda brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, kelajakda brendning global modellari ham ushbu yoʻnalishdan ketishi ehtimoli yuqori.

Shunga qaramay, Koichiro Yamaguchi anʼanaviy tugmalarning butunlay yoʻqolib ketmasligiga ishora qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya mijozlarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Agar foydalanuvchilar sensorli boshqaruvdan norozi boʻlishsa, kelgusi modifikatsiyalarda fizik tugmalar yana qaytarilishi mumkin. Hozircha esa brend zamonaviy minimalizm va raqamli qulaylikni asosiy ustuvorlik sifatida tanlagan.

MazdaMazda CX-5AvtomobilTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaBugun, 11:26Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Bugun, 10:27BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 00:51Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Kecha, 19:26Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiKecha, 16:58Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Kecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi