Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladi
Avtomobil olamida koʻp yillik anʼanalarga sodiq qolishi bilan tanilgan Mazda kompaniyasi yangi avlod modellarida fizik tugmalardan voz kechib, sensorli ekranlarga oʻtayotgani sabablarini maʼlum qildi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, markaziy konsoldagi tugmalarni olib tashlash va funksiyalarni katta ekranga koʻchirish haydovchining xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod Mazda CX-5 krossoveri 15,6 dyuymli ulkan markaziy ekran bilan jihozlangan boʻlib, unda deyarli hech qanday anʼanaviy tugmalar qolmagan. Koʻpchilik ekspertlar va foydalanuvchilar buni xarajatlarni kamaytirishga urinish deb baholayotgan boʻlsa-da, Mazda muhandislari butunlay boshqacha yondashuvni ilgari surmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha rahbari Koichiro Yamaguchi ushbu dizayn yechimini haydovchi diqqatini yoʻldan kamroq chalgʻitish istagi bilan tushuntirdi.
Sensorli ekran va xavfsizlik argumentiYamaguchining taʼkidlashicha, agar konditsioner va boshqa tizimlar uchun fizik tugmalar qoldirilganida, ularni markaziy konsolning pastki qismiga joylashtirishga toʻgʻri kelar edi. Bu esa haydovchining nigohini yoʻldan pastga qaratishiga va 15 ga yaqin oʻxshash tugmalar orasidan keraklisini qidirishiga sabab boʻladi. Sensorli ekranda esa boshqaruv elementlari koʻz darajasiga yaqinroq joylashgan boʻlib, bu koʻzning toliqishini va chalgʻish vaqtini minimallashtiradi.
Mazda muhandislari tez-tez ishlatiladigan funksiyalar, xususan, iqlim nazorati sozlamalarini ekranning pastki qismida doimiy koʻrinadigan qilib joylashtirishgan. Biroq bu qaror avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻlmoqda. Sababi, koʻplab haydovchilar fizik tugmalarning joylashuviga oʻrganib qolgan holda, ularni yoʻlga qaramasdan (taktil sezgi orqali) boshqarishga odatlangan.
Kelajakdagi modellar va bozor talabiHozirda Mazda CX-5 modelidan tashqari, Mazda 6e va Mazda CX-6e kabi yangi elektromobillar ham shunday minimalistik interyer dizayniga ega boʻldi. Taʼkidlash joizki, ushbu modellar asosan Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlib, u yerda isteʼmolchilar raqamli texnologiyalar va katta ekranlarni yuqori baholaydilar. Oʻzbekiston bozorida ham Mazda brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, kelajakda brendning global modellari ham ushbu yoʻnalishdan ketishi ehtimoli yuqori.
Shunga qaramay, Koichiro Yamaguchi anʼanaviy tugmalarning butunlay yoʻqolib ketmasligiga ishora qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya mijozlarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Agar foydalanuvchilar sensorli boshqaruvdan norozi boʻlishsa, kelgusi modifikatsiyalarda fizik tugmalar yana qaytarilishi mumkin. Hozircha esa brend zamonaviy minimalizm va raqamli qulaylikni asosiy ustuvorlik sifatida tanlagan.
…