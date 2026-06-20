30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi

·0·Avto
30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi

O‘zbekistonda eski avtomobillarni bosqichma-bosqich utilizatsiya qilishga qaratilgan yangi tizim joriy etiladi. Chiqindilarni boshqarish agentligi ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq vaqt bo‘lgan transport vositalari davlat tomonidan bozor qiymatida sotib olinib, utilizatsiya qilinadi.

Yangi tartibga muvofiq, bunday avtomobillar maxsus baholanadi va ularning egalariga ikki xil ko‘rinishda kompensatsiya taklif etiladi. Xususan, mablag‘ yangi avtomobil xaridi uchun elektron vaucher sifatida berilishi yoki iste’molchining xohishiga ko‘ra pul ko‘rinishida to‘lab berilishi mumkin.

Elektron vaucherdan foydalangan fuqarolar O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomashinalarni imtiyozli shartlarda sotib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Vaucher summasi boshlang‘ich to‘lov sifatida hisoblanib, qolgan mablag‘ni bir yildan ortiq muddat davomida bo‘lib-bo‘lib to‘lash mumkin bo‘ladi.

Shu bilan birga, eski transport vositasini belgilangan muddatda utilizatsiyaga topshirmagan shaxslarga nisbatan moliyaviy ta’sir choralari qo‘llanadi. Yangi qoidalarga ko‘ra, bunday avtomobil egalari har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravariga teng ekologik kompensatsiya to‘lovini amalga oshirishi kerak bo‘ladi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, mazkur tizim atmosferaga chiqarilayotgan zararli chiqindilarni kamaytirish, shaharlardagi ekologik vaziyatni yaxshilash va avtoparkni yangilashga xizmat qiladi.

Ma’lumot uchun, bugungi kunda birgina Toshkent shahrida har kuni qariyb 600 mingta transport vositasi harakatlanadi. Dunyoning Fransiya, Germaniya, Xitoy va AQSH kabi 60 dan ortiq davlatlarida ham eski avtomobillarni utilizatsiya qilish, ular uchun qo‘shimcha to‘lovlar joriy etish va shahar markazlariga kirishni cheklash amaliyoti qo‘llanib kelinmoqda.

Avvalroq ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshgan transport vositalaridan foydalanish va ularni qayta ro‘yxatdan o‘tkazish taqiqlanishi, bunday avtomobillar davlat ro‘yxatidan chiqarilishi haqida xabar berilgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiBugun, 13:50Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaBugun, 11:26Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Bugun, 10:27BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 00:51Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Kecha, 19:26Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi