«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi

·45·Avto
«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi

«OZB» seriyasidagi yangi avtomobil davlat raqamlari sotuvga chiqarildi. Yangi seriya xaridorlar orasida talab yuqori bo‘lgan «UZB» yozuvli raqamlarga muqobil variant sifatida taqdim etilmoqda.

Sotuv platformasida «01 500 OZB», «01 501 OZB» va «01 505 OZB» raqamlari joylashtirilgan. har bir raqamning narxi 14 million 420 ming so‘m etib belgilangan.

Yangi seriyadagi raqamlar odatiy davlat raqami shaklida tayyorlangan bo‘lib, unda hudud kodi, raqamlar ketma-ketligi va «OZB» harflari aks etgan. O‘ng tomonda O‘zbekiston bayrog‘i hamda «UZ» belgisi joylashtirilgan.

«OZB» seriyasidagi raqamlar allaqachon xaridorlar uchun ochilgan. Sotuvga qo‘yilgan kombinatsiyalar va ularning narxlari maxsus platforma orqali ko‘rsatilmoqda.

O'zbekistonUZOZB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiBugun, 13:57Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaAQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaBugun, 00:22Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi