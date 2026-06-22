Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindi

·0·Avto
Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindi

Janubiy Koreyaning Hyundai Motor Group konserni robototexnika olamidagi eng mashhur brendlardan biri — Boston Dynamics kompaniyasining yagona va mutlaq egasiga aylanishini eʼlon qildi. Ushbu strategik qadam avtogigantning nafaqat anʼanaviy avtomobilsozlik, balki kelajak texnologiyalari boʻyicha ham yetakchilikka intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Hyundai Yaponiya korporatsiyasi boʻlmish SoftBank Group ixtiyorida qolgan 9,65 foiz aksiyani 325 million dollarga sotib olmoqda. Mazkur kelishuv yakuniga yetgach, Boston Dynamics toʻliq Janubiy Koreya konserni nazoratiga oʻtadi. Hozirda Hyundai oʻzining Hyundai Motor, Kia va Hyundai Mobis kabi boʻlinmalari orqali kompaniya aksiyalarining 90 foizidan ortigʻiga egalik qilib kelmoqda.

Robotlar va avtomobilsozlik integratsiyasi

Hyundai ushbu xaridni amalga oshirish orqali oʻzining robototexnika va sunʼiy intellekt sohasidagi ekotizimini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan mashhur Spot robot-iti va inson qiyofasidagi Atlas robotlari endilikda Hyundai zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va logistika tizimini takomillashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida Hyundai Tucson, Elantra va Santa Fe kabi modellari bilan mustahkam oʻrin egallagan brend uchun bu yangilik global strategiyaning bir qismidir. Kompaniya kelajakda faqatgina transport vositalari ishlab chiqaruvchisi emas, balki keng qamrovli texnologik yechimlar provayderiga aylanishni rejalashtirgan. Bu esa kelajakda biz koʻradigan avtomobillarning yanada aqlli va avtonom boʻlishini anglatadi.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur bitimni tasdiqlash uchun direktorlar kengashining yigʻilishi 22-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. SoftBank oʻz ulushini avvaldan kelishilgan optsion huquqi asosida sotishga qaror qilgan. Bu esa Hyundai uchun kompaniyani toʻliq integratsiya qilish imkoniyatini yaratdi.

Ekspertlarning fikricha, Hyundai ushbu investitsiya orqali Tesla va boshqa texnologik gigantlar bilan raqobatda ustunlikka ega boʻlishni koʻzlamoqda. Robototexnika yutuqlari kelajakda haydovchisiz boshqariladigan avtomobillar va shahar ichidagi havo harakati (UAM) kabi loyihalarda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Shunday qilib, Hyundai oʻzining anʼanaviy modellar qatorini yuqori texnologik innovatsiyalar bilan boyitishda davom etadi.

HyundaiBoston DynamicsRobototexnikaAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaAQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaBugun, 00:22Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi