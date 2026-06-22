Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindi
Janubiy Koreyaning Hyundai Motor Group konserni robototexnika olamidagi eng mashhur brendlardan biri — Boston Dynamics kompaniyasining yagona va mutlaq egasiga aylanishini eʼlon qildi. Ushbu strategik qadam avtogigantning nafaqat anʼanaviy avtomobilsozlik, balki kelajak texnologiyalari boʻyicha ham yetakchilikka intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Hyundai Yaponiya korporatsiyasi boʻlmish SoftBank Group ixtiyorida qolgan 9,65 foiz aksiyani 325 million dollarga sotib olmoqda. Mazkur kelishuv yakuniga yetgach, Boston Dynamics toʻliq Janubiy Koreya konserni nazoratiga oʻtadi. Hozirda Hyundai oʻzining Hyundai Motor, Kia va Hyundai Mobis kabi boʻlinmalari orqali kompaniya aksiyalarining 90 foizidan ortigʻiga egalik qilib kelmoqda.
Robotlar va avtomobilsozlik integratsiyasiHyundai ushbu xaridni amalga oshirish orqali oʻzining robototexnika va sunʼiy intellekt sohasidagi ekotizimini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan mashhur Spot robot-iti va inson qiyofasidagi Atlas robotlari endilikda Hyundai zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va logistika tizimini takomillashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Hyundai Tucson, Elantra va Santa Fe kabi modellari bilan mustahkam oʻrin egallagan brend uchun bu yangilik global strategiyaning bir qismidir. Kompaniya kelajakda faqatgina transport vositalari ishlab chiqaruvchisi emas, balki keng qamrovli texnologik yechimlar provayderiga aylanishni rejalashtirgan. Bu esa kelajakda biz koʻradigan avtomobillarning yanada aqlli va avtonom boʻlishini anglatadi.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur bitimni tasdiqlash uchun direktorlar kengashining yigʻilishi 22-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. SoftBank oʻz ulushini avvaldan kelishilgan optsion huquqi asosida sotishga qaror qilgan. Bu esa Hyundai uchun kompaniyani toʻliq integratsiya qilish imkoniyatini yaratdi.
Ekspertlarning fikricha, Hyundai ushbu investitsiya orqali Tesla va boshqa texnologik gigantlar bilan raqobatda ustunlikka ega boʻlishni koʻzlamoqda. Robototexnika yutuqlari kelajakda haydovchisiz boshqariladigan avtomobillar va shahar ichidagi havo harakati (UAM) kabi loyihalarda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Shunday qilib, Hyundai oʻzining anʼanaviy modellar qatorini yuqori texnologik innovatsiyalar bilan boyitishda davom etadi.
…