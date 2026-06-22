BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqda

·20·Avto
BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqda

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri boʻlgan BMW X5 modelining mutlaqo yangi avlodini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. BMW Blog nashrining xabar berishicha, yangi avtomobilning rasmiy debyuti joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu galgi yangilanish model tarixidagi eng inqilobiy oʻzgarishlardan biri boʻlishi vaʼda qilinmoqda, chunki avtomobil bir vaqtning oʻzida besh xil quvvat qurilmasi bilan bozorga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi BMW X5 (zavod indeksi G65) tarixda ilk bor benzinli, dizelli, gibrid (PHEV), toʻliq elektr va hatto vodorodli dvigatellar bilan jihozlanadi. Bunday keng tanlov imkoniyati nemis brendiga turli mintaqalardagi isteʼmolchilarning talablarini maksimal darajada qondirish imkonini beradi. Kompaniya eʼlon qilgan tizer tasvirlariga koʻra, krossoverning tashqi koʻrinishi ham sezilarli darajada oʻzgaradi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri — anʼanaviy eshik tutqichlaridan voz kechilib, ular kuzov chizigʻiga integratsiya qilinadi.

Elektr versiyasi va yuk mashinalariga xos batareya

Yangi avlodning eng shov-shuvli qismi iX5 deb nomlanuvchi toʻliq elektr versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Insayderlarning maʼlumotiga koʻra, ushbu model BMW tarixidagi eng sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Yevropa bozori uchun moʻljallangan versiyada batareya quvvati 141 kW/soatni, Shimoliy Amerika uchun esa 144 kW/soatni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, bunday ulkan sigʻimli akkumulyatorlar hozirda asosan oʻrta hajmdagi yuk mashinalarida qoʻllaniladi.

Elektr krossoverning eng yuqori talqinidagi iX5 M70 modifikatsiyasi yangi avlod elektromotorlari bilan jihozlanadi. Taxminlarga koʻra, uning quvvati 650 ot kuchidan kam boʻlmaydi, maksimal aylantiruvchi momenti esa 1100 N·m ga yetishi mumkin. Bu koʻrsatkichlar yangi BMW X5 ni oʻz segmentidagi eng dinamik va kuchli avtomobillardan biriga aylantiradi.

Vodorod texnologiyalari va ishlab chiqarish rejalari

BMW muqobil energiya manbalari ustida ishlashni davom ettirmoqda. 2028-yilga borib, oilaga vodorod yonilgʻi elementlarida ishlaydigan modifikatsiya qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu qadam brendning ekologik toza transport vositalarini rivojlantirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda gibrid va benzinli versiyalar hali ham yuqori talabga ega boʻlishi kutilsa-da, global miqyosda asosiy eʼtibor elektrlashtirishga qaratilmoqda.

Yangi BMW X5 modelini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning avgust oyi oxiri yoki sentyabr oyi boshlarida boshlanishi kutilmoqda. Avtomobilning texnik xususiyatlari va narxlari haqidagi batafsil maʼlumotlar iyun oyidagi rasmiy taqdimotda ochiqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Tesla Model X va boshqa premium elektr krossoverlar bilan jiddiy raqobatga kirisha oladi.

BMWBMW X5AvtomobilElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBugun, 17:29Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiBugun, 16:28Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiBugun, 13:57«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi