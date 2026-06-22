BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqda
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri boʻlgan BMW X5 modelining mutlaqo yangi avlodini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. BMW Blog nashrining xabar berishicha, yangi avtomobilning rasmiy debyuti joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu galgi yangilanish model tarixidagi eng inqilobiy oʻzgarishlardan biri boʻlishi vaʼda qilinmoqda, chunki avtomobil bir vaqtning oʻzida besh xil quvvat qurilmasi bilan bozorga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi BMW X5 (zavod indeksi G65) tarixda ilk bor benzinli, dizelli, gibrid (PHEV), toʻliq elektr va hatto vodorodli dvigatellar bilan jihozlanadi. Bunday keng tanlov imkoniyati nemis brendiga turli mintaqalardagi isteʼmolchilarning talablarini maksimal darajada qondirish imkonini beradi. Kompaniya eʼlon qilgan tizer tasvirlariga koʻra, krossoverning tashqi koʻrinishi ham sezilarli darajada oʻzgaradi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri — anʼanaviy eshik tutqichlaridan voz kechilib, ular kuzov chizigʻiga integratsiya qilinadi.
Elektr versiyasi va yuk mashinalariga xos batareyaYangi avlodning eng shov-shuvli qismi iX5 deb nomlanuvchi toʻliq elektr versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Insayderlarning maʼlumotiga koʻra, ushbu model BMW tarixidagi eng sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Yevropa bozori uchun moʻljallangan versiyada batareya quvvati 141 kW/soatni, Shimoliy Amerika uchun esa 144 kW/soatni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, bunday ulkan sigʻimli akkumulyatorlar hozirda asosan oʻrta hajmdagi yuk mashinalarida qoʻllaniladi.
Elektr krossoverning eng yuqori talqinidagi iX5 M70 modifikatsiyasi yangi avlod elektromotorlari bilan jihozlanadi. Taxminlarga koʻra, uning quvvati 650 ot kuchidan kam boʻlmaydi, maksimal aylantiruvchi momenti esa 1100 N·m ga yetishi mumkin. Bu koʻrsatkichlar yangi BMW X5 ni oʻz segmentidagi eng dinamik va kuchli avtomobillardan biriga aylantiradi.
Vodorod texnologiyalari va ishlab chiqarish rejalariBMW muqobil energiya manbalari ustida ishlashni davom ettirmoqda. 2028-yilga borib, oilaga vodorod yonilgʻi elementlarida ishlaydigan modifikatsiya qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu qadam brendning ekologik toza transport vositalarini rivojlantirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda gibrid va benzinli versiyalar hali ham yuqori talabga ega boʻlishi kutilsa-da, global miqyosda asosiy eʼtibor elektrlashtirishga qaratilmoqda.
Yangi BMW X5 modelini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning avgust oyi oxiri yoki sentyabr oyi boshlarida boshlanishi kutilmoqda. Avtomobilning texnik xususiyatlari va narxlari haqidagi batafsil maʼlumotlar iyun oyidagi rasmiy taqdimotda ochiqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Tesla Model X va boshqa premium elektr krossoverlar bilan jiddiy raqobatga kirisha oladi.
…