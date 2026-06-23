Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichida

·0·Avto
Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichida

Buyuk Britaniyada muhandislik olamini hayratga solgan noodatiy loyiha — Force of Nature deb nomlangan oʻta yuqori tezlanishga ega mototsikl taqdim etildi. 62 yoshli muhandis Grem Sayks (Graham Sykes) tomonidan oʻz xonadonida yaratilgan ushbu texnika dunyodagi eng tezkor ikki gʻildirakli transport vositasi degan nomga daʼvo qilmoqda. Uning oʻziga xosligi shundaki, mototsikl anʼanaviy yonilgʻi emas, balki oʻta qizdirilgan bugʻ energiyasi yordamida harakatlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov natijalariga koʻra, Force of Nature taxminan 201 metr (sakkizdan bir mil) masofani bor-yoʻgʻi 3,17 soniyada bosib oʻtishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, start vaqtida mototsikl 320 km/soatdan yuqori tezlikka erishadi. Dastlabki 18 metr masofani esa u atigi 0,72–0,81 soniyada bosib oʻtadi, bu koʻrsatkich professional drag-reysing poygalaridagi eng yuqori natijalar bilan bellasha oladi.

Bugʻli reaktiv dvigatelning ishlash prinsipi

Ushbu mototsiklning quvvat qurilmasi raketa dvigatellari prinsipiga asoslangan. Tizim ichidagi 120 litr hajmdagi suv 40 bar bosim ostida 250 °C darajagacha qizdiriladi. Start vaqtida bu suv maxsus de Laval soplolari orqali katta bosim bilan tashqariga otilib chiqadi. Natijada suv lahzalarda oʻta yuqori tezlikdagi bugʻ oqimiga aylanib, mototsiklni mislsiz kuch bilan oldinga itaradi.

Konstruksiyaning eng murakkab jihati shundaki, unda tortish kuchini tartibga solish imkoniyati mavjud emas. Tizim "toʻliq gaz yoki hech narsa" rejimida ishlaydi. Start vaqtida haydovchi 6,8 g gacha boʻlgan oʻta yuqori yuklamani (peregruzka) boshidan kechiradi. Bunday bosim ostida uchuvchi mototsikldan uchib ketmaslik uchun unga bor kuchi bilan yopishib olishiga toʻgʻri keladi.

Muhandisning taʼkidlashicha, butun ishchi suyuqlik zaxirasi taxminan 2,9 soniya ichida sarflanib boʻladi va shundan soʻng tortish kuchi toʻxtaydi. Hozirda ishlab chiquvchilar ushbu faol fazani uzaytirish ustida ishlamoqda. Bu esa chorak mil (402 metr) masofada yanada yaxshiroq natijalarni qayd etish imkonini beradi.

Force of Nature loyihasi 2020-yildan buyon rivojlantirib kelinmoqda va hozirga qadar besh marta modernizatsiya qilindi. Garchi u xususiy ustaxonada yaratilgan boʻlsa-da, barcha jarayonlar jiddiy muhandislik dasturi asosida, doimiy hisob-kitoblar va sinovlar bilan amalga oshirilmoqda. Grem Sayksning soʻzlariga koʻra, uning ixtirosi tezlanish darajasi boʻyicha faqatgina professional poyga qurilmalaridan ortda qolishi mumkin, xolos.

Ushbu loyiha zamonaviy texnologiyalar va termodinamika qonunlarining uygʻunligi natijasidir. Britaniyalik muhandisning muvaffaqiyati hatto eng oddiy koʻringan suv bugʻi yordamida ham zamonaviy superkarlardan oʻzib ketadigan quvvat hosil qilish mumkinligini isbotladi.

MototsiklTexnologiyaRekordForce Of NatureMuhandislik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiKecha, 17:29BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaKecha, 17:27Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiKecha, 16:28Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiKecha, 13:57«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiKecha, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi