Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdi
Dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻIgan Toyota kompaniyasi Yevropa Ittifoqi tomonidan ilgari surilayotgan yangi iqtisodiy cheklovlar mintaqani xalqaro bozordan uzib qoʻishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, “Made in Europe” (Yevropada ishlab chiqarilgan) tamoyili asosidagi qatʼiy qoidalar kiritilishi investitsiyalar oqimining kamayishiga va sanoatning izolyatsiyasiga olib keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Toyota Europe bosh ijrochi direktori Yoshihiro Nakata Yevropa Ittifoqi tomonidan taklif etilayotgan Sanoatni jadallashtirish toʻgʻrisidagi qonun loyihasi (IAA) yuzasidan oʻzining tanqidiy fikrlarini bayon etdi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu tashabbus uzoq yillar davomida Yevropa avtomobil sanoatini kuchaytirib kelgan xalqaro aloqalarga putur yetkazishi va mintaqaning global raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin.
Proteksionizm va uning sanoatga taʼsiriYevropa Ittifoqi soʻnggi vaqtlarda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash va tashqi raqobatdan himoyalanish maqsadida himoya choralarini kuchaytirmoqda. Biroq Toyota kabi global gigantlar uchun bu kabi toʻsiqlar yetkazib berish zanjirining murakkablashishiga va ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga sabab boʻladi. Yoshihiro Nakata bu kabi siyosatni “sabotaj” deb atab, ittifoq oʻzini oʻzi yakkalab qoʻyotganini taʼkidladi.
Maʼumot uchun, Toyota Yevropada bir qator yirik zavodlarga ega va mintaqa iqtisodiyotiga katta hissa qoʻshib keladi. Kompaniya vakillarining fikricha, erkin savdo va ochiq hamkorlik tamoyillaridan voz kechish nafaqat xorijiy brendlar, balki Yevropaning oʻzidagi avtomobil ekotizimi uchun ham zararli boʻlishi mumkin.
Investitsiyalar xavf ostidaYevropa Ittifoqining yangi qoidalari avtomobil butlovchi qismlarining katta qismi aynan ittifoq hududida ishlab chiqarilishini talab qiladi. Bu esa xalqaro logistika va global resurslardan foydalanishni cheklaydi. Toyota rahbari bunday qatʼiy talablar kelajakdagi investitsiya loyihalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli, chunki global avtomobil bozoridagi narx-navo va ishlab chiqarish strategiyalari bevosita Yevropadagi iqtisodiy vaziyatga bogʻliq. Toyota brendining Yevropadagi pozitsiyasi zaiflashishi global miqyosda modellarning yangilanishi va texnologik transferlarga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Toyota tomonidan bildirilgan ushbu “kutilmagan hujum” Yevropa Ittifoqi va global avtoishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashganidan dalolat beradi. Endilikda Bryussel iqtisodiy suverenitet va erkin bozor oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlab qolishi soha mutaxassislari diqqat markazida boʻlib qoladi.
…