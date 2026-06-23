Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdi

·14·Avto
Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdi

Dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻIgan Toyota kompaniyasi Yevropa Ittifoqi tomonidan ilgari surilayotgan yangi iqtisodiy cheklovlar mintaqani xalqaro bozordan uzib qoʻishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, “Made in Europe” (Yevropada ishlab chiqarilgan) tamoyili asosidagi qatʼiy qoidalar kiritilishi investitsiyalar oqimining kamayishiga va sanoatning izolyatsiyasiga olib keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Toyota Europe bosh ijrochi direktori Yoshihiro Nakata Yevropa Ittifoqi tomonidan taklif etilayotgan Sanoatni jadallashtirish toʻgʻrisidagi qonun loyihasi (IAA) yuzasidan oʻzining tanqidiy fikrlarini bayon etdi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu tashabbus uzoq yillar davomida Yevropa avtomobil sanoatini kuchaytirib kelgan xalqaro aloqalarga putur yetkazishi va mintaqaning global raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin.

Proteksionizm va uning sanoatga taʼsiri

Yevropa Ittifoqi soʻnggi vaqtlarda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash va tashqi raqobatdan himoyalanish maqsadida himoya choralarini kuchaytirmoqda. Biroq Toyota kabi global gigantlar uchun bu kabi toʻsiqlar yetkazib berish zanjirining murakkablashishiga va ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga sabab boʻladi. Yoshihiro Nakata bu kabi siyosatni “sabotaj” deb atab, ittifoq oʻzini oʻzi yakkalab qoʻyotganini taʼkidladi.

Maʼumot uchun, Toyota Yevropada bir qator yirik zavodlarga ega va mintaqa iqtisodiyotiga katta hissa qoʻshib keladi. Kompaniya vakillarining fikricha, erkin savdo va ochiq hamkorlik tamoyillaridan voz kechish nafaqat xorijiy brendlar, balki Yevropaning oʻzidagi avtomobil ekotizimi uchun ham zararli boʻlishi mumkin.

Investitsiyalar xavf ostida

Yevropa Ittifoqining yangi qoidalari avtomobil butlovchi qismlarining katta qismi aynan ittifoq hududida ishlab chiqarilishini talab qiladi. Bu esa xalqaro logistika va global resurslardan foydalanishni cheklaydi. Toyota rahbari bunday qatʼiy talablar kelajakdagi investitsiya loyihalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli, chunki global avtomobil bozoridagi narx-navo va ishlab chiqarish strategiyalari bevosita Yevropadagi iqtisodiy vaziyatga bogʻliq. Toyota brendining Yevropadagi pozitsiyasi zaiflashishi global miqyosda modellarning yangilanishi va texnologik transferlarga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Toyota tomonidan bildirilgan ushbu “kutilmagan hujum” Yevropa Ittifoqi va global avtoishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashganidan dalolat beradi. Endilikda Bryussel iqtisodiy suverenitet va erkin bozor oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlab qolishi soha mutaxassislari diqqat markazida boʻlib qoladi.

ToyotaYevropa IttifoqiAvtomobil SanoatiInvestitsiyaProteksionizm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBritaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBugun, 06:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiKecha, 17:29BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaKecha, 17:27Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiKecha, 16:28Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiKecha, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi