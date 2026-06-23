Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladi

·10·Avto
Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladi

Britaniyaning afsonaviy Jaguar avtomobil brendi oʻz tarixida yangi sahifa ochishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining intiqlik bilan kutilayotgan Type 01 lyuks klassidagi elektr sedanini joriy yilning oktyabr oyida Nyu-Yorkda rasman namoyish etishini tasdiqladi. Ushbu model brendning toʻliq elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchisiga aylanish strategiyasidagi ilk qadami boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

JLR (Jaguar Land Rover) tijorat direktori Leonard Hoornik kompaniyaning investorlar kunida soʻzga chiqib, taqdimot juda oʻziga xos tarzda oʻtkazilishini maʼlum qildi. Avvalroq Mayamida kontsept-kar koʻrinishida namoyish etilgan ushbu loyiha endi seriyali ishlab chiqarishga tayyor model sifatida namoyon boʻladi. AQSH bozorining tanlanishi Jaguar uchun Amerika hamon asosiy va strategik muhim hudud boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi falsafa

Yangi Type 01 modeli nafaqat dizayni, balki texnik koʻrsatkichlari bilan ham hayratda qoldirishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning umumiy quvvati 1000 ot kuchidan oshadi. JLR bosh direktori PB Balaji Jaguar brendi uchun kutilayotgan dinamik koʻrsatkichlar va haydash zavqini faqatgina elektr dvigatellar orqali taʼminlash mumkinligini taʼkidladi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, model nomi uchta muhim elementni oʻzida mujassam etgan:

  • Type prefiksi 1951-yilda Le Mans poygalarida gʻolib chiqqan C-Type, shuningdek, afsonaviy D-Type, E-Type va F-Type modellarining davomchisi ekanligini anglatadi;
  • 0 raqami avtomobilning nol darajadagi zararli chiqindisiz (zero-emissions) harakatlanishini bildiradi;
  • 1 raqami esa Jaguar brendi yangi erasining birinchi vakili ekanligiga ishoradir.

Bozorda ushbu model Porsche Taycan va Lucid Air kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kutilmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium klassdagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Jaguar Type 01 oʻzining boy tarixi va futuristik texnologiyalari bilan mahalliy ishqibozlar eʼtiborini tortishi mumkin.

Hozirda Type 01 prototiplari Shvetsiyadagi sinov poligonlarida va turli poyga yoʻlaklarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Rasmiy debyutdan avval avtomobil Monakodagi Formula E poygalari doirasida ham ommaga koʻrinish berishi rejalashtirilgan. Jaguar oʻzining ushbu qadami bilan nafaqat ekologik toza transportga oʻtmoqda, balki oʻta qimmat va eksklyuziv lyuks segmentdagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.

JaguarType 01ElektromobilJLRAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiBugun, 10:27Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBritaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBugun, 06:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiKecha, 17:29BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi