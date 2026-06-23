Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladi
Britaniyaning afsonaviy Jaguar avtomobil brendi oʻz tarixida yangi sahifa ochishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining intiqlik bilan kutilayotgan Type 01 lyuks klassidagi elektr sedanini joriy yilning oktyabr oyida Nyu-Yorkda rasman namoyish etishini tasdiqladi. Ushbu model brendning toʻliq elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchisiga aylanish strategiyasidagi ilk qadami boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
JLR (Jaguar Land Rover) tijorat direktori Leonard Hoornik kompaniyaning investorlar kunida soʻzga chiqib, taqdimot juda oʻziga xos tarzda oʻtkazilishini maʼlum qildi. Avvalroq Mayamida kontsept-kar koʻrinishida namoyish etilgan ushbu loyiha endi seriyali ishlab chiqarishga tayyor model sifatida namoyon boʻladi. AQSH bozorining tanlanishi Jaguar uchun Amerika hamon asosiy va strategik muhim hudud boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi falsafaYangi Type 01 modeli nafaqat dizayni, balki texnik koʻrsatkichlari bilan ham hayratda qoldirishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning umumiy quvvati 1000 ot kuchidan oshadi. JLR bosh direktori PB Balaji Jaguar brendi uchun kutilayotgan dinamik koʻrsatkichlar va haydash zavqini faqatgina elektr dvigatellar orqali taʼminlash mumkinligini taʼkidladi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, model nomi uchta muhim elementni oʻzida mujassam etgan:
- Type prefiksi 1951-yilda Le Mans poygalarida gʻolib chiqqan C-Type, shuningdek, afsonaviy D-Type, E-Type va F-Type modellarining davomchisi ekanligini anglatadi;
- 0 raqami avtomobilning nol darajadagi zararli chiqindisiz (zero-emissions) harakatlanishini bildiradi;
- 1 raqami esa Jaguar brendi yangi erasining birinchi vakili ekanligiga ishoradir.
Bozorda ushbu model Porsche Taycan va Lucid Air kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kutilmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium klassdagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Jaguar Type 01 oʻzining boy tarixi va futuristik texnologiyalari bilan mahalliy ishqibozlar eʼtiborini tortishi mumkin.
Hozirda Type 01 prototiplari Shvetsiyadagi sinov poligonlarida va turli poyga yoʻlaklarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Rasmiy debyutdan avval avtomobil Monakodagi Formula E poygalari doirasida ham ommaga koʻrinish berishi rejalashtirilgan. Jaguar oʻzining ushbu qadami bilan nafaqat ekologik toza transportga oʻtmoqda, balki oʻta qimmat va eksklyuziv lyuks segmentdagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.
…