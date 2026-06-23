Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdi
Xitoyda Tesla Model 3 elektromobili ishtirokida sodir boʻlgan navbatdagi yoʻl-transport hodisasi jamoatchilik va avtomobil ixlosmandlari diqqat markazida boʻlib turibdi. Mazkur voqea elektromobillarning xavfsizlik tizimlari va ulardagi elektron boshqaruvning ishonchliligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Hodisa oqibatida jiddiy moddiy zarar yetkazilgan boʻlib, haydovchi va ishlab chiqaruvchi oʻrtasida aybdorni aniqlash boʻyicha qarama-qarshilik yuzaga kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqea tafsilotlariga koʻra, Tesla Model 3 egasi chorrahada toʻsiqni aylanib oʻtish maqsadida tormoz pedalini keskin bosganini taʼkidlamoqda. Biroq, haydovchining soʻzlariga koʻra, avtomobil tezlikni pasaytirish oʻrniga, aksincha, tezlashib ketgan va soatiga 110 kilometr tezlikka chiqqan. Natijada elektromobil boshqaruvni yoʻqotib, boshqa bir transport vositasi bilan toʻqnashgan. Toʻqnashuv oqibatida ikkala mashinaga ham jiddiy shikast yetgan, xususan, jabrlangan ikkinchi avtomobilning taʼmirlash xarajatlari 13 000 dollardan oshishi xabar qilingan.
Sugʻurta bilan bogʻliq muammo va haydovchi daʼvosiVaziyatni yanada murakkablashtirgan jihat shundaki, Tesla egasi aynan oʻsha kuni rasmiylashtirgan yangi sugʻurta polisi hali kuchga kirishga ulgurmagan edi. Bu esa barcha moddiy zararlarni qoplash masalasini soʻroq ostida qoldirmoqda. Haydovchi oʻzining 20 yillik haydovchilik tajribasiga tayanib, xatolikka yoʻl qoʻymaganini va doimiy ravishda ikki pedalli boshqaruv rejimidan foydalanib kelganini aytmoqda. Uning gumoniga koʻra, Tesla elektron tizimida nosozlik yuz bergan va kompyuter tormoz buyrugʻini notoʻgʻri talqin qilib, tezlanishni amalga oshirgan.
Tesla kompaniyasi mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot berishga ulgurdi. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, kompaniya mutaxassislari avtomobildan olingan maʼlumotlarni dastlabki tarzda oʻrganib chiqishgan. Tekshiruv natijalari toʻqnashuvdan oldin tormoz tizimida hech qanday texnik nosozlik yoki ogʻishlar boʻlmaganini koʻrsatgan. Kompaniya vakillari agar avtomobil egasi ushbu xulosaga rozi boʻlmasa, tegishli tartibga soluvchi organlar bilan hamkorlikda chuqurlashtirilgan tergov oʻtkazishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.
Elektromobillar xavfsizligi va global kontekstUshbu voqea Tesla uchun yagona koʻngilsiz holat emas. Yaqinda AQSHning Texas shtatida ham shunga oʻxshash fojia yuz bergan edi. Unda avtopilot rejimida boʻlgani taxmin qilinayotgan Tesla avtomobili uyga borib urilishi oqibatida bino ichidagi ayol halok boʻlgan edi. Bunday hodisalar yuqori texnologiyali avtomobillar, ayniqsa, avtonom boshqaruv elementlariga ega transport vositalarining xavfsizlik darajasiga boʻlgan ishonchni sinovdan oʻtkazmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa elektromobillar, jumladan BYD modellari ommalashib borayotgan bir paytda, bunday texnik bahslar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ekspertlar haydovchilarga har qanday vaziyatda ham elektron yordamchilarga toʻliq tayanib qolmaslikni va sugʻurta masalalariga masʼuliyat bilan yondashishni tavsiya etmoqdalar. Hozirda Xitoydagi voqea yuzasidan yakuniy xulosa chiqarish uchun qoʻshimcha ekspertizalar tayinlanishi kutilmoqda.
…