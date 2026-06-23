Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdi

·15·Avto
Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdi

Xitoyda Tesla Model 3 elektromobili ishtirokida sodir boʻlgan navbatdagi yoʻl-transport hodisasi jamoatchilik va avtomobil ixlosmandlari diqqat markazida boʻlib turibdi. Mazkur voqea elektromobillarning xavfsizlik tizimlari va ulardagi elektron boshqaruvning ishonchliligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Hodisa oqibatida jiddiy moddiy zarar yetkazilgan boʻlib, haydovchi va ishlab chiqaruvchi oʻrtasida aybdorni aniqlash boʻyicha qarama-qarshilik yuzaga kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea tafsilotlariga koʻra, Tesla Model 3 egasi chorrahada toʻsiqni aylanib oʻtish maqsadida tormoz pedalini keskin bosganini taʼkidlamoqda. Biroq, haydovchining soʻzlariga koʻra, avtomobil tezlikni pasaytirish oʻrniga, aksincha, tezlashib ketgan va soatiga 110 kilometr tezlikka chiqqan. Natijada elektromobil boshqaruvni yoʻqotib, boshqa bir transport vositasi bilan toʻqnashgan. Toʻqnashuv oqibatida ikkala mashinaga ham jiddiy shikast yetgan, xususan, jabrlangan ikkinchi avtomobilning taʼmirlash xarajatlari 13 000 dollardan oshishi xabar qilingan.

Sugʻurta bilan bogʻliq muammo va haydovchi daʼvosi

Vaziyatni yanada murakkablashtirgan jihat shundaki, Tesla egasi aynan oʻsha kuni rasmiylashtirgan yangi sugʻurta polisi hali kuchga kirishga ulgurmagan edi. Bu esa barcha moddiy zararlarni qoplash masalasini soʻroq ostida qoldirmoqda. Haydovchi oʻzining 20 yillik haydovchilik tajribasiga tayanib, xatolikka yoʻl qoʻymaganini va doimiy ravishda ikki pedalli boshqaruv rejimidan foydalanib kelganini aytmoqda. Uning gumoniga koʻra, Tesla elektron tizimida nosozlik yuz bergan va kompyuter tormoz buyrugʻini notoʻgʻri talqin qilib, tezlanishni amalga oshirgan.

Tesla kompaniyasi mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot berishga ulgurdi. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, kompaniya mutaxassislari avtomobildan olingan maʼlumotlarni dastlabki tarzda oʻrganib chiqishgan. Tekshiruv natijalari toʻqnashuvdan oldin tormoz tizimida hech qanday texnik nosozlik yoki ogʻishlar boʻlmaganini koʻrsatgan. Kompaniya vakillari agar avtomobil egasi ushbu xulosaga rozi boʻlmasa, tegishli tartibga soluvchi organlar bilan hamkorlikda chuqurlashtirilgan tergov oʻtkazishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.

Elektromobillar xavfsizligi va global kontekst

Ushbu voqea Tesla uchun yagona koʻngilsiz holat emas. Yaqinda AQSHning Texas shtatida ham shunga oʻxshash fojia yuz bergan edi. Unda avtopilot rejimida boʻlgani taxmin qilinayotgan Tesla avtomobili uyga borib urilishi oqibatida bino ichidagi ayol halok boʻlgan edi. Bunday hodisalar yuqori texnologiyali avtomobillar, ayniqsa, avtonom boshqaruv elementlariga ega transport vositalarining xavfsizlik darajasiga boʻlgan ishonchni sinovdan oʻtkazmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa elektromobillar, jumladan BYD modellari ommalashib borayotgan bir paytda, bunday texnik bahslar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ekspertlar haydovchilarga har qanday vaziyatda ham elektron yordamchilarga toʻliq tayanib qolmaslikni va sugʻurta masalalariga masʼuliyat bilan yondashishni tavsiya etmoqdalar. Hozirda Xitoydagi voqea yuzasidan yakuniy xulosa chiqarish uchun qoʻshimcha ekspertizalar tayinlanishi kutilmoqda.

TeslaXitoyAvtohalokatElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiBugun, 19:24Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiBugun, 14:20Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiBugun, 10:27Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBritaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBugun, 06:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi