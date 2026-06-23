Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqda
Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri boʻlgan RAV4 modelining yangi avlodi atrofida yuzaga kelgan ulkan talabni qondirishga ulgurmayapti. AQSH bozorida ushbu avtomobilga boʻlgan qiziqish shunchalik yuqoriki, mashinalar hali dilerlik markazlariga yetib kelmasidanoq oʻz egalarini topmoqda. Bu holat jahon avtomobil bozoridagi yetakchi brendning ishlab chiqarish quvvatlari va mijozlar kutishlari oʻrtasidagi muvozanatni sinovdan oʻtkazmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Automotive News nashrining maʼlumotlariga koʻra, Kaliforniya shtatidagi Longo Toyota dilerlik markazida yangi RAV4 uchun navbatda turgan mijozlar soni 800 nafardan oshib ketgan. Shunisi eʼtiborga loyiqki, faqatgina may oyining oʻzida ushbu markaz 200 dan ortiq avtomobilni xaridorlarga topshirgan boʻlsa-da, navbat kamayish oʻrniga koʻpayib bormoqda. Florida shtatidagi Earl Stewart Toyota dileri ham barcha ajratilgan kvotalar mashinalar salonga yetib kelishidan oldin sotib boʻlinganini tasdiqladi.
Ishlab chiqarishdagi oʻzgarishlar va taqchillik sabablariToyota kompaniyasi vakillari ushbu taqchillikning asosiy sabablaridan biri sifatida ishlab chiqarish tizimidagi keng koʻlamli modernizatsiya ishlarini koʻrsatmoqda. Yangi avlod krossoverlarini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Yaponiya va Kanadadagi zavodlar qayta jihozlandi. Bu jarayon vaqtinchalik ishlab chiqarish hajmining pasayishiga olib keldi, ammo bu endi faqat gibrid kuch qurilmalari bilan jihozlanadigan yangilangan RAV4 modelini sifatli tayyorlash uchun zarur edi.
Vaziyatni yumshatish maqsadida Toyota kompaniyasi Kentukki shtatining Jorjtaun shahridagi zavodida 2026-yilgi model yiliga tegishli RAV4 ishlab chiqarishni muddatidan avval yoʻlga qoʻydi. Shunga qaramay, qoʻshimcha quvvatlar ham hozircha bozorning barcha ehtiyojlarini qoplashga yetmayapti. Kompaniyaning AQSHdagi savdo boʻlimi rahbari Deymon Rouzning taʼkidlashicha, dilerlar oʻz omborlaridagi zaxiralarni kunlar bilan emas, balki soatlar bilan oʻlchamoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiMazkur yangilik Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham dolzarbdir. Zero, Toyota RAV4 mamlakatimizda ham eng koʻp sotiladigan va nufuzli krossoverlardan biri hisoblanadi. AQSH kabi yirik bozorda yuzaga kelgan taqchillik va talabning ortishi global miqyosda yetkazib berish muddatlariga va narxlarning barqarorligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Gibrid texnologiyalarga boʻlgan global oʻtish strategiyasi Toyota modellarining ikkilamchi bozordagi qiymatini ham yuqori darajada ushlab turishiga xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Toyota RAV4 modeli oʻzining ishonchliligi va tejamkor gibrid tizimlari tufayli raqobatchilarini ortda qoldirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi yaqin oylarda barcha zavodlarni toʻliq quvvatda ishga tushirish orqali navbatlarni qisqartirishni rejalashtirgan. Biroq, hozircha xaridorlar oʻzlari orzu qilgan krossoverga ega boʻlish uchun bir necha oy kutishlariga to'g'ri keladi.
…