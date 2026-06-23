Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqda

·0·Avto
Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqda

Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri boʻlgan RAV4 modelining yangi avlodi atrofida yuzaga kelgan ulkan talabni qondirishga ulgurmayapti. AQSH bozorida ushbu avtomobilga boʻlgan qiziqish shunchalik yuqoriki, mashinalar hali dilerlik markazlariga yetib kelmasidanoq oʻz egalarini topmoqda. Bu holat jahon avtomobil bozoridagi yetakchi brendning ishlab chiqarish quvvatlari va mijozlar kutishlari oʻrtasidagi muvozanatni sinovdan oʻtkazmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Automotive News nashrining maʼlumotlariga koʻra, Kaliforniya shtatidagi Longo Toyota dilerlik markazida yangi RAV4 uchun navbatda turgan mijozlar soni 800 nafardan oshib ketgan. Shunisi eʼtiborga loyiqki, faqatgina may oyining oʻzida ushbu markaz 200 dan ortiq avtomobilni xaridorlarga topshirgan boʻlsa-da, navbat kamayish oʻrniga koʻpayib bormoqda. Florida shtatidagi Earl Stewart Toyota dileri ham barcha ajratilgan kvotalar mashinalar salonga yetib kelishidan oldin sotib boʻlinganini tasdiqladi.

Ishlab chiqarishdagi oʻzgarishlar va taqchillik sabablari

Toyota kompaniyasi vakillari ushbu taqchillikning asosiy sabablaridan biri sifatida ishlab chiqarish tizimidagi keng koʻlamli modernizatsiya ishlarini koʻrsatmoqda. Yangi avlod krossoverlarini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Yaponiya va Kanadadagi zavodlar qayta jihozlandi. Bu jarayon vaqtinchalik ishlab chiqarish hajmining pasayishiga olib keldi, ammo bu endi faqat gibrid kuch qurilmalari bilan jihozlanadigan yangilangan RAV4 modelini sifatli tayyorlash uchun zarur edi.

Vaziyatni yumshatish maqsadida Toyota kompaniyasi Kentukki shtatining Jorjtaun shahridagi zavodida 2026-yilgi model yiliga tegishli RAV4 ishlab chiqarishni muddatidan avval yoʻlga qoʻydi. Shunga qaramay, qoʻshimcha quvvatlar ham hozircha bozorning barcha ehtiyojlarini qoplashga yetmayapti. Kompaniyaning AQSHdagi savdo boʻlimi rahbari Deymon Rouzning taʼkidlashicha, dilerlar oʻz omborlaridagi zaxiralarni kunlar bilan emas, balki soatlar bilan oʻlchamoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Mazkur yangilik Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham dolzarbdir. Zero, Toyota RAV4 mamlakatimizda ham eng koʻp sotiladigan va nufuzli krossoverlardan biri hisoblanadi. AQSH kabi yirik bozorda yuzaga kelgan taqchillik va talabning ortishi global miqyosda yetkazib berish muddatlariga va narxlarning barqarorligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Gibrid texnologiyalarga boʻlgan global oʻtish strategiyasi Toyota modellarining ikkilamchi bozordagi qiymatini ham yuqori darajada ushlab turishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Toyota RAV4 modeli oʻzining ishonchliligi va tejamkor gibrid tizimlari tufayli raqobatchilarini ortda qoldirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi yaqin oylarda barcha zavodlarni toʻliq quvvatda ishga tushirish orqali navbatlarni qisqartirishni rejalashtirgan. Biroq, hozircha xaridorlar oʻzlari orzu qilgan krossoverga ega boʻlish uchun bir necha oy kutishlariga to'g'ri keladi.

ToyotaRAV4AvtomobilGibridAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiBugun, 22:22AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiBugun, 19:24Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiBugun, 18:51Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiBugun, 14:20Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiBugun, 10:27Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi