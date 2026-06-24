Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqda

·10·Avto
Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqda

Germaniyaning afsonaviy Porsche brendi oʻzining Buyuk Britaniya bozoriga kirib kelganining 75 yilligini keng koʻlamli Sunstede festivali bilan nishonlamoqda. Ushbu tadbir nafaqat brendning boy tarixini yodga olish, balki uning jahon avtomobil sanoatidagi oʻrnini yana bir bor mustahkamlashga xizmat qiladi. Porsche uchun Britaniya bozori hamisha strategik ahamiyatga ega boʻlib kelgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, Porsche brendining Britaniya orollaridagi debyuti 1951-yilning oktabr oyida Earl’s Court avtosalonida boʻlib oʻtgan edi. Oʻshanda ilk bor taqdim etilgan Porsche 356 modeli oʻzining aerodinamik dizayni va dvigatelining orqa qismda joylashgani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortgan. The Autocar nashrining 1951-yil 19-oktabrdagi sonida ushbu model "urushdan keyin Angliyada namoyish etilgan birinchi nemis avtomobili" sifatida eʼtirof etilgan.

Sunstede festivali doirasida brend ishqibozlari Porsche tarixidagi eng nodir eksponatlarni koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Tadbirda klassik Porsche 356 modellaridan tortib, zamonaviy Porsche 911 va toʻliq elektr quvvatida harakatlanuvchi Porsche Taycan krossoverlarigacha namoyish etilishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaning oʻtgan chorak asr davomida bosib oʻtgan evolyutsion yoʻlini yaqqol koʻrsatib beradi.

Tarixiy meros va zamonaviy yutuqlar

Porsche avtomobillari Oʻzbekiston bozorida ham oʻzining yuqori sifati, dinamikasi va nufuzi bilan ajralib turadi. Mamlakatimizdagi avtomobil ishqibozlari orasida Porsche Cayenne va Porsche Panamera kabi modellar alohida mashhurlikka ega. Britaniyadagi kabi yirik festivallar brendning muhandislik mahoratini namoyish etish bilan birga, yangi texnologiyalarni ommalashtirishga ham yordam beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Porsche 356 modeli oʻz davrida sport avtomobillari tushunchasini butunlay oʻzgartirib yuborgan edi. Bugungi kunda ham kompaniya ushbu anʼanalarni davom ettirgan holda, ichki yonuv dvigatellari bilan bir qatorda gibrid va elektr texnologiyalariga katta sarmoya kiritmoqda. Sunstede festivali aynan mana shu oʻtmish va kelajak oʻrtasidagi koʻprik vazifasini oʻtaydi.

The Autocar maʼlumotlariga koʻra, 1951-yildagi debyut Porsche uchun xalqaro maydonga chiqishda muhim qadam boʻlgan. Oʻsha paytdagi ixcham va tezkor nemis avtomobili britaniyalik haydovchilarning qalbini tezda zabt etgan. Bugungi kunda Porsche Buyuk Britaniyadagi eng muvaffaqiyatli premium brendlardan biri hisoblanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Porsche 75 yillik yubileyini nishonlar ekan, oʻzining innovatsion ruhini saqlab qolganini isbotlamoqda. Sunstede kabi tadbirlar nafaqat kolleksionerlar, balki avtomobil texnikasiga qiziquvchi yosh avlod uchun ham katta ilhom manbai boʻlib xizmat qiladi.

PorscheAvtomobilTarixSunstedeBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiKecha, 22:22AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiKecha, 19:24Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiKecha, 18:51Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiKecha, 14:20Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiKecha, 10:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi