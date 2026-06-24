Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqda
Germaniyaning afsonaviy Porsche brendi oʻzining Buyuk Britaniya bozoriga kirib kelganining 75 yilligini keng koʻlamli Sunstede festivali bilan nishonlamoqda. Ushbu tadbir nafaqat brendning boy tarixini yodga olish, balki uning jahon avtomobil sanoatidagi oʻrnini yana bir bor mustahkamlashga xizmat qiladi. Porsche uchun Britaniya bozori hamisha strategik ahamiyatga ega boʻlib kelgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, Porsche brendining Britaniya orollaridagi debyuti 1951-yilning oktabr oyida Earl’s Court avtosalonida boʻlib oʻtgan edi. Oʻshanda ilk bor taqdim etilgan Porsche 356 modeli oʻzining aerodinamik dizayni va dvigatelining orqa qismda joylashgani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortgan. The Autocar nashrining 1951-yil 19-oktabrdagi sonida ushbu model "urushdan keyin Angliyada namoyish etilgan birinchi nemis avtomobili" sifatida eʼtirof etilgan.
Sunstede festivali doirasida brend ishqibozlari Porsche tarixidagi eng nodir eksponatlarni koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Tadbirda klassik Porsche 356 modellaridan tortib, zamonaviy Porsche 911 va toʻliq elektr quvvatida harakatlanuvchi Porsche Taycan krossoverlarigacha namoyish etilishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaning oʻtgan chorak asr davomida bosib oʻtgan evolyutsion yoʻlini yaqqol koʻrsatib beradi.
Tarixiy meros va zamonaviy yutuqlarPorsche avtomobillari Oʻzbekiston bozorida ham oʻzining yuqori sifati, dinamikasi va nufuzi bilan ajralib turadi. Mamlakatimizdagi avtomobil ishqibozlari orasida Porsche Cayenne va Porsche Panamera kabi modellar alohida mashhurlikka ega. Britaniyadagi kabi yirik festivallar brendning muhandislik mahoratini namoyish etish bilan birga, yangi texnologiyalarni ommalashtirishga ham yordam beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Porsche 356 modeli oʻz davrida sport avtomobillari tushunchasini butunlay oʻzgartirib yuborgan edi. Bugungi kunda ham kompaniya ushbu anʼanalarni davom ettirgan holda, ichki yonuv dvigatellari bilan bir qatorda gibrid va elektr texnologiyalariga katta sarmoya kiritmoqda. Sunstede festivali aynan mana shu oʻtmish va kelajak oʻrtasidagi koʻprik vazifasini oʻtaydi.
The Autocar maʼlumotlariga koʻra, 1951-yildagi debyut Porsche uchun xalqaro maydonga chiqishda muhim qadam boʻlgan. Oʻsha paytdagi ixcham va tezkor nemis avtomobili britaniyalik haydovchilarning qalbini tezda zabt etgan. Bugungi kunda Porsche Buyuk Britaniyadagi eng muvaffaqiyatli premium brendlardan biri hisoblanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Porsche 75 yillik yubileyini nishonlar ekan, oʻzining innovatsion ruhini saqlab qolganini isbotlamoqda. Sunstede kabi tadbirlar nafaqat kolleksionerlar, balki avtomobil texnikasiga qiziquvchi yosh avlod uchun ham katta ilhom manbai boʻlib xizmat qiladi.
…