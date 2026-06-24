Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdi
Chexiya avtogiganti Skoda oʻzining tarixidagi eng yirik va texnologik jihatdan mukammal boʻlgan Peaq elektr krossoverini namoyish etdi. Ushbu yangi model brendning elektrlashtirilgan flagmaniga aylanib, oʻzining oʻlchamlari boʻyicha hatto mashhur Superb sedanidan ham kattaroqdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Peaq modeli Vision 7S konseptining seriyali talqini boʻlib, u MEB+ platformasida qurilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi Skoda kompaniyasining yangi "Modern Solid" dizayn falsafasini oʻzida mujassam etgan. Krossoverning uzunligi 4874 mm, gʻildiraklar bazasi esa 2965 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar bilan u brendning eng mashhur krossoveri Kodiaq modelidan ham oʻzib ketdi. Shuningdek, muhandislar aerodinamikaga alohida eʼtibor qaratishgan: qarshilik koeffitsiyenti atigi 0,249 ga teng, bu esa energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
Interyer va zamonaviy qulayliklarSkoda Peaq besh va etti oʻrinli konfiguratsiyalarda taklif etiladi. Ichki makonda 13,6 dyuymli Android operatsion tizimida ishlovchi multimedia ekrani va raqamli asboblar paneli oʻrnatilgan. Shuningdek, salonda Dynamic Shade Control texnologiyasiga ega panoramali tom mavjud boʻlib, u quyosh nuri tushishini avtomatik ravishda tartibga soladi. Sayohat davomida yoʻlovchilar uchun Relax paketi doirasida massaj va ventilyatsiya funksiyasiga ega oʻrindiqlar koʻzda tutilgan.
Yuk tashish imkoniyatlari ham hayratlanarli: oʻrindiqlar yigʻilganda yukxona hajmi 2150 litrgacha kengayadi. Bundan tashqari, anʼanaviy dvigatel yoʻqligi sababli, kapot ostida qoʻshimcha 37 litrli kichik yuk boʻlmasi ham yaratilgan. Musiqa ixlosmandlari uchun esa ixtiyoriy ravishda 16 ta dinamikli Sonos audiotizimi taklif etiladi.
Texnik xususiyatlar va quvvat zaxirasiYangi model uch xil modifikatsiyada bozorga chiqadi:
- Peaq 60: 63 kW·soat akkumulyator, 204 ot kuchi, 459 km masofa.
- Peaq 90: 91 kW·soat akkumulyator, 286 ot kuchi, 647 km masofa (WLTP boʻyicha).
- Peaq 90x: Toʻliq uzatmali (4WD), 299 ot kuchi, 613 km masofa, 0 dan 100 km/soatgacha 6,7 soniyada tezlashadi.
Oʻzbekiston bozorida Skoda brendining elektr modellari asta-sekin ommalashib borayotganini hisobga olsak, Peaq krossoveri oʻzining keng saloni va uzoq masofani bosib oʻtish qobiliyati bilan mahalliy xaridorlar, ayniqsa katta oilalar uchun jozibador tanlov boʻlishi kutilmoqda. Hozircha modelning narxi va sotuvga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…