Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdi

·0·Avto
Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdi

Chexiya avtogiganti Skoda oʻzining tarixidagi eng yirik va texnologik jihatdan mukammal boʻlgan Peaq elektr krossoverini namoyish etdi. Ushbu yangi model brendning elektrlashtirilgan flagmaniga aylanib, oʻzining oʻlchamlari boʻyicha hatto mashhur Superb sedanidan ham kattaroqdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Peaq modeli Vision 7S konseptining seriyali talqini boʻlib, u MEB+ platformasida qurilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi Skoda kompaniyasining yangi "Modern Solid" dizayn falsafasini oʻzida mujassam etgan. Krossoverning uzunligi 4874 mm, gʻildiraklar bazasi esa 2965 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar bilan u brendning eng mashhur krossoveri Kodiaq modelidan ham oʻzib ketdi. Shuningdek, muhandislar aerodinamikaga alohida eʼtibor qaratishgan: qarshilik koeffitsiyenti atigi 0,249 ga teng, bu esa energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Interyer va zamonaviy qulayliklar

Skoda Peaq besh va etti oʻrinli konfiguratsiyalarda taklif etiladi. Ichki makonda 13,6 dyuymli Android operatsion tizimida ishlovchi multimedia ekrani va raqamli asboblar paneli oʻrnatilgan. Shuningdek, salonda Dynamic Shade Control texnologiyasiga ega panoramali tom mavjud boʻlib, u quyosh nuri tushishini avtomatik ravishda tartibga soladi. Sayohat davomida yoʻlovchilar uchun Relax paketi doirasida massaj va ventilyatsiya funksiyasiga ega oʻrindiqlar koʻzda tutilgan.

Yuk tashish imkoniyatlari ham hayratlanarli: oʻrindiqlar yigʻilganda yukxona hajmi 2150 litrgacha kengayadi. Bundan tashqari, anʼanaviy dvigatel yoʻqligi sababli, kapot ostida qoʻshimcha 37 litrli kichik yuk boʻlmasi ham yaratilgan. Musiqa ixlosmandlari uchun esa ixtiyoriy ravishda 16 ta dinamikli Sonos audiotizimi taklif etiladi.

Texnik xususiyatlar va quvvat zaxirasi

Yangi model uch xil modifikatsiyada bozorga chiqadi:

  • Peaq 60: 63 kW·soat akkumulyator, 204 ot kuchi, 459 km masofa.
  • Peaq 90: 91 kW·soat akkumulyator, 286 ot kuchi, 647 km masofa (WLTP boʻyicha).
  • Peaq 90x: Toʻliq uzatmali (4WD), 299 ot kuchi, 613 km masofa, 0 dan 100 km/soatgacha 6,7 soniyada tezlashadi.
Krossoverning barcha versiyalari tashqi qurilmalarni quvvatlantirish funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi va 2 tonnagacha boʻlgan tirkamalarni shatakka olish imkoniyatiga ega. Xavfsizlik masalasida Travel Assist 3.0 tizimi va 360 darajali kameralar haydovchiga koʻmaklashadi.

Oʻzbekiston bozorida Skoda brendining elektr modellari asta-sekin ommalashib borayotganini hisobga olsak, Peaq krossoveri oʻzining keng saloni va uzoq masofani bosib oʻtish qobiliyati bilan mahalliy xaridorlar, ayniqsa katta oilalar uchun jozibador tanlov boʻlishi kutilmoqda. Hozircha modelning narxi va sotuvga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.

SkodaPeaqElektromobilKrossoverAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiBugun, 20:221 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiBugun, 17:20Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiBugun, 16:25Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Bugun, 14:21Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiBugun, 13:52Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi