Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadi
Rossiyaning Ulyanovsk avtomobil zavodi (UAZ) oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Patriot yoʻltanlamasining maxsus "Ekspeditsiya" versiyasini qayta ishlab chiqarishini rasman tasdiqladi. Ogʻir yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanishga moʻljallangan ushbu modifikatsiya 2027-yilda bozorga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri zavod matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda yangilangan Patriot toʻliq bosqichli sinov jarayonlaridan oʻtmoqda. Rejaga koʻra, avtomobil 2026-2027-yillar qishki mavsumida ham kompleks tekshiruvlardan oʻtkaziladi. Ishlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, sotuvlarning birinchi bosqichida xaridorlarga faqat benzinli dvigatel bilan jihozlangan modellar taklif etiladi.
Texnik yangilanishlar va dizel dvigatel masalasiKoʻpchilikni qiziqtirayotgan yangi 2,0 litrli, 136 ot kuchiga ega rossiyalik dizel dvigateli borasida hozircha aniq toʻxtamga kelinmagan. Muhandislar kuch agregatining joylashuvi va konstruksion oʻziga xosliklari ustida ish olib bormoqda. Agarda texnik masalalar ijobiy hal etilsa, kelajakda "Ekspeditsiya" versiyasi ham dizel dvigatel va yangi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlanishi mumkin.
Yangilangan UAZ Patriot zamonaviy optika tizimiga ega boʻladi. Xususan, avtomobilning old va orqa chiroqlari toʻliq svetodiodli (LED) koʻrinishga keltiriladi. Shuningdek, salon qismida ham oʻzgarishlar kutilmoqda: yangi dizayndagi rul gʻildiragi va buriluvchi selektor orqali boshqariladigan elektromexanik razdatka qutisi oʻrnatiladi.
Xavfsizlik va yoʻlsizlik rejimlariYangi modelda xavfsizlik va elektron yordamchilarga alohida eʼtibor qaratilgan. "Ekspeditsiya" modifikatsiyasi quyidagi tizimlar bilan boyitiladi:
- Barqarorlikni nazorat qilish tizimi (ESC);
- Burilishlarda tormozlanishni boshqarish tizimi (CBC);
- Maxsus Off-road rejimi.
Ushbu elektron tizimlar avtomobilning murakkab relyefli hududlarda harakatlanishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Zavod maʼlumotlariga koʻra, yoʻltanlamas uchun maxsus tashqi himoya va qoʻshimcha jihozlar (obves) yetkazib beruvchi hamkor allaqachon tanlab olingan.
Oʻzbekiston bozorida UAZ mahsulotlari anʼanaviy ravishda togʻli hududlar va maxsus xizmatlar uchun qiziqarli hisoblanadi. Garchi soʻnggi yillarda Xitoyning zamonaviy krossoverlari ommalashgan boʻlsa-da, Patriot kabi ramali yoʻltanlamaslar oʻz segmentida barqaror talabga ega. 2027-yilda kutilayotgan yangilanish ushbu modelning raqobatbardoshligini oshirishi kutilmoqda.
…