Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadi

·0·Avto
Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadi

Rossiyaning Ulyanovsk avtomobil zavodi (UAZ) oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Patriot yoʻltanlamasining maxsus "Ekspeditsiya" versiyasini qayta ishlab chiqarishini rasman tasdiqladi. Ogʻir yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanishga moʻljallangan ushbu modifikatsiya 2027-yilda bozorga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri zavod matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda yangilangan Patriot toʻliq bosqichli sinov jarayonlaridan oʻtmoqda. Rejaga koʻra, avtomobil 2026-2027-yillar qishki mavsumida ham kompleks tekshiruvlardan oʻtkaziladi. Ishlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, sotuvlarning birinchi bosqichida xaridorlarga faqat benzinli dvigatel bilan jihozlangan modellar taklif etiladi.

Texnik yangilanishlar va dizel dvigatel masalasi

Koʻpchilikni qiziqtirayotgan yangi 2,0 litrli, 136 ot kuchiga ega rossiyalik dizel dvigateli borasida hozircha aniq toʻxtamga kelinmagan. Muhandislar kuch agregatining joylashuvi va konstruksion oʻziga xosliklari ustida ish olib bormoqda. Agarda texnik masalalar ijobiy hal etilsa, kelajakda "Ekspeditsiya" versiyasi ham dizel dvigatel va yangi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlanishi mumkin.

Yangilangan UAZ Patriot zamonaviy optika tizimiga ega boʻladi. Xususan, avtomobilning old va orqa chiroqlari toʻliq svetodiodli (LED) koʻrinishga keltiriladi. Shuningdek, salon qismida ham oʻzgarishlar kutilmoqda: yangi dizayndagi rul gʻildiragi va buriluvchi selektor orqali boshqariladigan elektromexanik razdatka qutisi oʻrnatiladi.

Xavfsizlik va yoʻlsizlik rejimlari

Yangi modelda xavfsizlik va elektron yordamchilarga alohida eʼtibor qaratilgan. "Ekspeditsiya" modifikatsiyasi quyidagi tizimlar bilan boyitiladi:
  • Barqarorlikni nazorat qilish tizimi (ESC);
  • Burilishlarda tormozlanishni boshqarish tizimi (CBC);
  • Maxsus Off-road rejimi.

Ushbu elektron tizimlar avtomobilning murakkab relyefli hududlarda harakatlanishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Zavod maʼlumotlariga koʻra, yoʻltanlamas uchun maxsus tashqi himoya va qoʻshimcha jihozlar (obves) yetkazib beruvchi hamkor allaqachon tanlab olingan.

Oʻzbekiston bozorida UAZ mahsulotlari anʼanaviy ravishda togʻli hududlar va maxsus xizmatlar uchun qiziqarli hisoblanadi. Garchi soʻnggi yillarda Xitoyning zamonaviy krossoverlari ommalashgan boʻlsa-da, Patriot kabi ramali yoʻltanlamaslar oʻz segmentida barqaror talabga ega. 2027-yilda kutilayotgan yangilanish ushbu modelning raqobatbardoshligini oshirishi kutilmoqda.

UAZPatriotAvtomobilYoʻltanlamasRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiKecha, 20:221 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiKecha, 17:20Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiKecha, 16:25Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Kecha, 14:21Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiKecha, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi