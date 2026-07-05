Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazar

·22·Avto
Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazar

Italiyaning Brescia shahridan Rimga qadar davom etuvchi afsonaviy Mille Miglia poygasi jahon avtomobil sporti tarixidagi eng xavfli va nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu tadbir klassik avtomobillar festivali koʻrinishiga kelgan boʻlsa-da, uning ramzi va asosiy qahramoni hamon Mercedes 300 SL modeli boʻlib qolmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelning 1952-yilda poygada qatnashgan nusxasi bugungi kunda 25 million yevroga (taxminan 21,5 million funt sterling) baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mercedes 300 SL, xalq orasida "Gullwing" (Chayka qanoti) nomi bilan mashhur boʻlib, u Mille Miglia tashkilotchilari uchun ham oʻziga xos etalondir. Hatto musobaqaning zamonaviy texnik reglamentida ishtirokchilarga raqam stikerlarini qayerga yopishtirish kerakligini koʻrsatish uchun aynan ushbu avtomobilning siluetidan foydalaniladi. Bu model nafaqat dizayni, balki Mercedes-Benz brendining Ikkinchi jahon urushidan keyin katta sportga qaytishidagi oʻrni bilan ham qadrlidir.

Qonli tarix va poyganing taqiqlanishi

Mille Miglia poygalari 1927-yildan 1957-yilgacha oʻtkazilgan boʻlib, oʻzining oʻta xavfliligi bilan nom chiqargan. Musobaqa tarixi davomida ikki marta butunlay toʻxtatilgan. Birinchi marta 1938-yilda 11 nafar tomoshabinning oʻlimi bilan yakunlangan halokatdan soʻng, Benito Mussolini poygani shaxsan taqiqlagan. 1940-yilda qisqa muddatga qayta tiklangan boʻlsa-da, haqiqiy poygalar faqat 1946-yildan davom ettirildi.

1957-yilgi poyga esa ushbu musobaqa tarixiga soʻnggi nuqtani qoʻydi. Oʻshanda yuz bergan mudhish halokatda haydovchi, uning yordamchisi va toʻqqiz nafar tomoshabin, jumladan, besh nafar yosh bola halok boʻlgan. Shundan soʻng Italiya hukumati ochiq yoʻllarda poyga oʻtkazishni butunlay man etgan. Bugungi kunda oʻtkaziladigan Mille Miglia esa tezlikka emas, balki marshrutni aniq va xavfsiz bosib oʻtishga asoslangan retro-rallidir.

Mercedes-Benz W194: Noyob prototip

Bugungi kunda Mercedes-Benz muzeyida saqlanayotgan W194 indeksli 300 SL prototipi 1952-yilgi poygada toʻrtinchi oʻrinni egallagan. Oʻsha yili Rudolf Caracciola boshqaruvidagi ushbu mashina nemis brendi uchun gʻalabali qaytishni taʼminlagan edi. Mercedes jami 11 dona W194 ishlab chiqargan boʻlib, ulardan 4 tasi bugungi kunda kompaniyaning oʻzida saqlanmoqda. Qolganlaridan ikkitasi utilizatsiya qilingan, yana ikkitasining taqdiri esa nomaʼlumligicha qolmoqda.

Texnik jihatdan ushbu afsonaviy avtomobil oʻz davridagi italiyalik raqiblaridan biroz kuchsizroq boʻlgan. Uning 3,0 litrli olti silindrli dvigateli 175 ot kuchiga ega edi. Konstruksiyasi esa quvurli poʻlat shassi va oʻta yengil alyuminiy korpusdan iborat. Shunga qaramay, uning aerodinamikasi va ishonchliligi Mercedes-Benz jamoasiga koʻplab gʻalabalarni taqdim etgan.

  • Dvigatel: 3.0 litrli, 6 silindrli
  • Quvvat: 175 ot kuchi
  • Transmissiya: 4 pogʻonali mexanik
  • Shassi: Poʻlat quvurli karkas
  • Korpus: Alyuminiy
Mercedes-Benz kompaniyasi ushbu 194010 00005/52 shassi raqamli avtomobil uchun taklif qilingan 25 million yevrolik norasmiy takliflarni rad etib kelmoqda. Bu shunchaki mashina emas, balki avtomobilsozlik tarixining eng yorqin va dramatik sahifalaridan biridir. Bugungi kunda bunday noyob eksponatlarning narxi yil sayin oshib bormoqda, chunki ular nafaqat texnika, balki oʻtgan asrning poyga madaniyatini oʻzida mujassam etgan.

Mercedes-BenzMille MigliaKlassik AvtomobillarGullwingPoyga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiBugun, 09:54Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiAlpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiBugun, 06:51Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariBugun, 06:29AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarAvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarBugun, 04:23Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiBugun, 02:54BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi