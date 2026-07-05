Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazar
Italiyaning Brescia shahridan Rimga qadar davom etuvchi afsonaviy Mille Miglia poygasi jahon avtomobil sporti tarixidagi eng xavfli va nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu tadbir klassik avtomobillar festivali koʻrinishiga kelgan boʻlsa-da, uning ramzi va asosiy qahramoni hamon Mercedes 300 SL modeli boʻlib qolmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelning 1952-yilda poygada qatnashgan nusxasi bugungi kunda 25 million yevroga (taxminan 21,5 million funt sterling) baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mercedes 300 SL, xalq orasida "Gullwing" (Chayka qanoti) nomi bilan mashhur boʻlib, u Mille Miglia tashkilotchilari uchun ham oʻziga xos etalondir. Hatto musobaqaning zamonaviy texnik reglamentida ishtirokchilarga raqam stikerlarini qayerga yopishtirish kerakligini koʻrsatish uchun aynan ushbu avtomobilning siluetidan foydalaniladi. Bu model nafaqat dizayni, balki Mercedes-Benz brendining Ikkinchi jahon urushidan keyin katta sportga qaytishidagi oʻrni bilan ham qadrlidir.
Qonli tarix va poyganing taqiqlanishiMille Miglia poygalari 1927-yildan 1957-yilgacha oʻtkazilgan boʻlib, oʻzining oʻta xavfliligi bilan nom chiqargan. Musobaqa tarixi davomida ikki marta butunlay toʻxtatilgan. Birinchi marta 1938-yilda 11 nafar tomoshabinning oʻlimi bilan yakunlangan halokatdan soʻng, Benito Mussolini poygani shaxsan taqiqlagan. 1940-yilda qisqa muddatga qayta tiklangan boʻlsa-da, haqiqiy poygalar faqat 1946-yildan davom ettirildi.
1957-yilgi poyga esa ushbu musobaqa tarixiga soʻnggi nuqtani qoʻydi. Oʻshanda yuz bergan mudhish halokatda haydovchi, uning yordamchisi va toʻqqiz nafar tomoshabin, jumladan, besh nafar yosh bola halok boʻlgan. Shundan soʻng Italiya hukumati ochiq yoʻllarda poyga oʻtkazishni butunlay man etgan. Bugungi kunda oʻtkaziladigan Mille Miglia esa tezlikka emas, balki marshrutni aniq va xavfsiz bosib oʻtishga asoslangan retro-rallidir.
Mercedes-Benz W194: Noyob prototipBugungi kunda Mercedes-Benz muzeyida saqlanayotgan W194 indeksli 300 SL prototipi 1952-yilgi poygada toʻrtinchi oʻrinni egallagan. Oʻsha yili Rudolf Caracciola boshqaruvidagi ushbu mashina nemis brendi uchun gʻalabali qaytishni taʼminlagan edi. Mercedes jami 11 dona W194 ishlab chiqargan boʻlib, ulardan 4 tasi bugungi kunda kompaniyaning oʻzida saqlanmoqda. Qolganlaridan ikkitasi utilizatsiya qilingan, yana ikkitasining taqdiri esa nomaʼlumligicha qolmoqda.
Texnik jihatdan ushbu afsonaviy avtomobil oʻz davridagi italiyalik raqiblaridan biroz kuchsizroq boʻlgan. Uning 3,0 litrli olti silindrli dvigateli 175 ot kuchiga ega edi. Konstruksiyasi esa quvurli poʻlat shassi va oʻta yengil alyuminiy korpusdan iborat. Shunga qaramay, uning aerodinamikasi va ishonchliligi Mercedes-Benz jamoasiga koʻplab gʻalabalarni taqdim etgan.
- Dvigatel: 3.0 litrli, 6 silindrli
- Quvvat: 175 ot kuchi
- Transmissiya: 4 pogʻonali mexanik
- Shassi: Poʻlat quvurli karkas
- Korpus: Alyuminiy
…