«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi
Mercedes-AMG kompaniyasi o‘zining mashhur CLA 45 modelining mutlaqo elektrlashtirilgan versiyasini rasman namoyish etdi. Yangi elektromobil bir vaqtning o‘zinda ham sedan, ham Shooting Brake (universal) kuzovlarida sotuvga chiqadi. Model bazaviy CLA elektr versiyalaridan nafaqat tashqi agressiv dizayni, balki hayratlanarli darajada kuchaytirilgan texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Zamin.uz ushbu sportkarga xos elektromobilning barcha tafsilotlarini to‘pladi.
3 ta motor va 671 ot kuchi: Dahshatli quvvat
Yangi Mercedes-AMG CLA 45 umumiy quvvati 671 ot kuchiga teng bo‘lgan uchta kuchli elektromotor bilan jihozlangan. Bu bazaviy elektr CLA modellari (268 va 349 ot kuchi) bilan solishtirganda deyarli ikki barobar ko‘p demakdir.
Tezlanish: Sedan kuzovidagi model 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yo‘g‘i 3 soniyada, universal (Shooting Brake) versiyasi esa 3,2 soniyada erishadi.
Maksimal tezlik: Standart holatda 249 km/soatni tashkil etadi. Agar maxsus AMG Dynamic Plus paketi o‘rnatilsa, tezlik cheklovchisi 270 km/soatgacha ko‘tariladi.
Yurish zaxirasi (Zapas xoda): Bir martalik to‘liq quvvat bilan sedan 669 km, Shooting Brake esa 640 km masofani bosib o‘ta oladi.
Benzinli motor ovozi va o‘rindiqlar titrashi
Elektromobil boshqarayotganda haqiqiy sportkar hissiyotini sog‘inuvchilar uchun Mercedes muhandislari ajoyib yechim o‘ylab topishdi. Avtomobil an’anaviy benzinli dvigatel ovozini juda aniqlik bilan taqlid qilib (imitatsiya) beradi.
Bundan tashqari, old o‘rindiqlarga maxsus vibratsiya dvigatellari o‘rnatilgan bo‘lib, ular harakat davomida motorning kuchini his qilib turish uchun o‘rindiqlarni sportcha titratib turadi.
Sun’iy intellekt darajasidagi «Aqlli» batareya
Yangi modelning eng qiziqarli xususiyatlaridan biri — batareyani bashoratli boshqarish tizimidir. Ushbu tizim harakat yo‘nalishi va trayektoriyasini oldindan tahlil qiladi:
Yo‘lning maksimal quvvat talab qilinadigan qismlarini (masalan, uzun to‘g‘ri chiziqlarni) aniqlab, batareyani maksimal quvvat berishga moslashtiradi.
Keskin burilishlarda esa xavfsizlik va ilashishni ta’minlash uchun quvvat uzatishni avtomatik ravishda pasaytiradi.
Yana bir noyob funksiya: Avtomobil 100 km/soatgacha bo‘lgan tezlikda energiyani tejash uchun old yuritmani (peredniy privod) o‘chirib qo‘yadi. Agar yo‘lda qo‘shimcha ilashish zarur bo‘lib qolsa, tizim bor-yo‘g‘i 1 millisoniya (1 ms) ichida old yuritmani keskin ishga tushira oladi.
Poyga mashinasi dizayni va 4 kishilik luks interer
AMG versiyasi standart modelga qaraganda 24 mm kengaytirilgan iz, moslashuvchan osma (adaptivnaya podveska), faol orqa spoyler va shamollatiladigan kuchli tormoz disklariga ega bo‘ldi.
Intererda haqiqiy poyga muhiti yaratilgan: sportcha cho‘michsimon o‘rindiqlar, mutlaqo yangi markaziy konsol va maxsus AMG ruli o‘rnatilgan. Salon to‘rt yo‘lovchiga mo‘ljallangan bo‘lib, orqa qator ikkita alohida qulay o‘rindiqlardan iborat.
Mercedes-AMG CLA 45 modifikatsiyalari texnik taqqoslovi
Kuzov turi
0–100 km/soat tezlanish
Bir quvvatda yurish masofasi
Maksimal tezlik (AMG Dynamic Plus)
Sedan (Sedan)
3,0 soniya
669 km
270 km/soat
Universal (Shooting Brake)
3,2 soniya
640 km
270 km/soat
Yangi Mercedes-AMG CLA 45 elektromobilining rasmiy sotuvlari kelgusi yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Narxlar sotuvlar boshlanishiga yaqin e’lon qilinadi.
…