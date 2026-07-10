«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

·23·Avto
«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Mercedes-AMG kompaniyasi o‘zining mashhur CLA 45 modelining mutlaqo elektrlashtirilgan versiyasini rasman namoyish etdi. Yangi elektromobil bir vaqtning o‘zinda ham sedan, ham Shooting Brake (universal) kuzovlarida sotuvga chiqadi. Model bazaviy CLA elektr versiyalaridan nafaqat tashqi agressiv dizayni, balki hayratlanarli darajada kuchaytirilgan texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Zamin.uz ushbu sportkarga xos elektromobilning barcha tafsilotlarini to‘pladi.

3 ta motor va 671 ot kuchi: Dahshatli quvvat

Yangi Mercedes-AMG CLA 45 umumiy quvvati 671 ot kuchiga teng bo‘lgan uchta kuchli elektromotor bilan jihozlangan. Bu bazaviy elektr CLA modellari (268 va 349 ot kuchi) bilan solishtirganda deyarli ikki barobar ko‘p demakdir.

  • Tezlanish: Sedan kuzovidagi model 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yo‘g‘i 3 soniyada, universal (Shooting Brake) versiyasi esa 3,2 soniyada erishadi.

  • Maksimal tezlik: Standart holatda 249 km/soatni tashkil etadi. Agar maxsus AMG Dynamic Plus paketi o‘rnatilsa, tezlik cheklovchisi 270 km/soatgacha ko‘tariladi.

  • Yurish zaxirasi (Zapas xoda): Bir martalik to‘liq quvvat bilan sedan 669 km, Shooting Brake esa 640 km masofani bosib o‘ta oladi.

«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Benzinli motor ovozi va o‘rindiqlar titrashi

Elektromobil boshqarayotganda haqiqiy sportkar hissiyotini sog‘inuvchilar uchun Mercedes muhandislari ajoyib yechim o‘ylab topishdi. Avtomobil an’anaviy benzinli dvigatel ovozini juda aniqlik bilan taqlid qilib (imitatsiya) beradi.

Bundan tashqari, old o‘rindiqlarga maxsus vibratsiya dvigatellari o‘rnatilgan bo‘lib, ular harakat davomida motorning kuchini his qilib turish uchun o‘rindiqlarni sportcha titratib turadi.

«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Sun’iy intellekt darajasidagi «Aqlli» batareya

Yangi modelning eng qiziqarli xususiyatlaridan biri — batareyani bashoratli boshqarish tizimidir. Ushbu tizim harakat yo‘nalishi va trayektoriyasini oldindan tahlil qiladi:

  1. Yo‘lning maksimal quvvat talab qilinadigan qismlarini (masalan, uzun to‘g‘ri chiziqlarni) aniqlab, batareyani maksimal quvvat berishga moslashtiradi.

  2. Keskin burilishlarda esa xavfsizlik va ilashishni ta’minlash uchun quvvat uzatishni avtomatik ravishda pasaytiradi.

Yana bir noyob funksiya: Avtomobil 100 km/soatgacha bo‘lgan tezlikda energiyani tejash uchun old yuritmani (peredniy privod) o‘chirib qo‘yadi. Agar yo‘lda qo‘shimcha ilashish zarur bo‘lib qolsa, tizim bor-yo‘g‘i 1 millisoniya (1 ms) ichida old yuritmani keskin ishga tushira oladi.

«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Poyga mashinasi dizayni va 4 kishilik luks interer

AMG versiyasi standart modelga qaraganda 24 mm kengaytirilgan iz, moslashuvchan osma (adaptivnaya podveska), faol orqa spoyler va shamollatiladigan kuchli tormoz disklariga ega bo‘ldi.

Intererda haqiqiy poyga muhiti yaratilgan: sportcha cho‘michsimon o‘rindiqlar, mutlaqo yangi markaziy konsol va maxsus AMG ruli o‘rnatilgan. Salon to‘rt yo‘lovchiga mo‘ljallangan bo‘lib, orqa qator ikkita alohida qulay o‘rindiqlardan iborat.

«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Mercedes-AMG CLA 45 modifikatsiyalari texnik taqqoslovi

Kuzov turi

0–100 km/soat tezlanish

Bir quvvatda yurish masofasi

Maksimal tezlik (AMG Dynamic Plus)

Sedan (Sedan)

3,0 soniya

669 km

270 km/soat

Universal (Shooting Brake)

3,2 soniya

640 km

270 km/soat

«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi

Yangi Mercedes-AMG CLA 45 elektromobilining rasmiy sotuvlari kelgusi yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Narxlar sotuvlar boshlanishiga yaqin e’lon qilinadi.

Мерседес-АМГМерседесZamin.uzКЛА 45
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikBugun, 18:26Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaBugun, 15:24Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaBugun, 08:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvBugun, 02:52Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaMercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaKecha, 18:30Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Kecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?