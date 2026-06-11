MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadi
MG brendi oʻzining yangi kichik hajmli elektromobili dizaynini Gudvud tezlik festivalida (Goodwood Festival of Speed) taqdim etiladigan konsept-kar orqali namoyish etadi. Kompaniya tomonidan eʻlon qilingan tizer tasvirlari xatchbekning old va orqa qismlarini koʻrsatib, u MG 4 EV va S5 EV kabi soʻnggi modellardan farq qiluvchi mutlaqo yangi dizayn tiliga ega boʻlishiga ishora qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu konseptning ishlab chiqarish versiyasi kelasi yili avtosalonlarda paydo boʻlishi MG tomonidan tasdiqlangan. Avvalroq xabar berilganidek, yangi model MG 2 deb nomlanishi kutilmoqda. MG Motor UK rahbari David Allison oʻtgan yili ushbu segment Xitoy brendi uchun navbatdagi muhim qadam ekanligini taʻkidlagan edi.
Allisonning soʻzlariga koʻra, MG endi har bir sinfda eng arzon variant boʻlishga emas, balki narx va sifat mutanosibligiga (value for money) eʻtibor qaratmoqda. U Dacia Spring yoki Leapmotor kabi eng arzon brendlar egallagan joyni egallash niyatida emasligini, balki hamyonbop narxda maksimal darajadagi imkoniyatlarni taqdim etishni maqsad qilganini aytdi.
Taxminlarga koʻra, MG 2 modeli MG 4 EV kabi Modular Scalable Platform (MSP) bazasida quriladi, bu esa avtomobilning orqa gʻildirakli uzatmaga ega boʻlishini anglatadi. Bu ixcham xatchbek uchun oʻziga xos texnik yechim hisoblanadi.
Gudvud festivalida MG ushbu supermini konseptidan tashqari, yana bir "orzudagi" modelning dizayn konsepsiyasini ham namoyish etadi. Ushbu sirli model ham toʻliq elektr quvvatida harakatlanishi maʻlum qilingan, biroq boshqa tafsilotlar hozircha ochiqlanmagan.
…