Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchi

·3·Avto
Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchi
Qisqacha

Mercedes-Benz kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozoriga yangi elektr VLE modelini chiqarishni kutmoqda. Avtomobil kompaniyaning maxsus ishlab chiqilgan VAN.EA platformasiga tayanadi va quvvat hamda harakatlanish masofasini yaxshilashi kutilmoqda. VLE Vito bazasidagi EQV va ichki yonuv dvigateliga ega V-Class modellaridan yuqori hamda qimmatroq premium taklif sifatida taqdim etiladi.

Kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozoriga chiqarilishi kutilayotgan yangi Mercedes-Benz VLE modeli ushbu mamlakatdagi yuqori klassdagi avtomobillar va furgonlar segmentiga asoslangan yoʻlovchi tashiydigan transport vositalari bozorini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes brendining Buyuk Britaniyadagi furgonlar boʻlimi rahbari bu qadam mazkur bozordagi hozirgi past koʻrsatkichlarni keskin oshirishini bashorat qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi elektr platforma imkoniyatlari

Mazkur avtomobil Mercedes kompaniyasining maxsus ishlab chiqilgan yangi VAN.EA elektr platformasiga tayanadi. Ushbu texnologik baza elektromobillar uchun maxsus yaratilgan boʻlib, kelgusida avtomobilsozlik sanoatida ekologik toza va qulay transport vositalarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislarning fikricha, yangi avtomobil texnik jihatdan zamonaviy talablarga toʻla javob beradi va kelajakdagi shahar sharoitidagi transport ehtiyojlarini qondirishga moʻljallangan. Elektr platforma evaziga avtomobilning quvvati va harakatlanish masofasi sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda.

Hashamat va uning bozordagi oʻrni

Yangi VLE modeli hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan Vito bazasidagi EQV hamda ichki yonuv dvigateliga ega V-Class modellariga qaraganda ancha yuqori va qimmatbaho mahsulot sifatida taqdim etiladi. Bu esa uni oddiy furgonlardan ajratib turuvchi asosiy jihat hisoblanadi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi avtomobil nafaqat texnik xususiyatlari, balki salon qulayliklari va dizayni bilan ham xaridorlarni oʻziga jalb qiladi. U oʻz sinfida eng ilgʻor va premium taklif boʻlishi kutilmoqda.

Bozor tahlilchilarining fikricha, Buyuk Britaniya kabi yirik va talabchan bozorlarda bunday turdagi hashamatli minivenlarga ehtiyoj yuqori. Yangi VLE modeli aynan shu boʻshliqni toʻldirishga va xaridorlarning talablarini toʻlaqonli qondirishga qaratilgan.

Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida elektr transport vositalariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Mercedes-Benz oʻzining yangi strategiyasi orqali yetakchilikni saqlab qolishni maqsad qilgan. Kelgusi yil kutilayotgan premyera mazkur segment uchun burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.

Mercedes-BenzVLEElektromobilVAN.EAAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaKecha, 17:23Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaTesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaKecha, 16:26Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiKecha, 11:28Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiKecha, 10:24Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiKecha, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi