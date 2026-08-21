Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchi
Mercedes-Benz kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozoriga yangi elektr VLE modelini chiqarishni kutmoqda. Avtomobil kompaniyaning maxsus ishlab chiqilgan VAN.EA platformasiga tayanadi va quvvat hamda harakatlanish masofasini yaxshilashi kutilmoqda. VLE Vito bazasidagi EQV va ichki yonuv dvigateliga ega V-Class modellaridan yuqori hamda qimmatroq premium taklif sifatida taqdim etiladi.
Kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozoriga chiqarilishi kutilayotgan yangi Mercedes-Benz VLE modeli ushbu mamlakatdagi yuqori klassdagi avtomobillar va furgonlar segmentiga asoslangan yoʻlovchi tashiydigan transport vositalari bozorini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes brendining Buyuk Britaniyadagi furgonlar boʻlimi rahbari bu qadam mazkur bozordagi hozirgi past koʻrsatkichlarni keskin oshirishini bashorat qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi elektr platforma imkoniyatlariMazkur avtomobil Mercedes kompaniyasining maxsus ishlab chiqilgan yangi VAN.EA elektr platformasiga tayanadi. Ushbu texnologik baza elektromobillar uchun maxsus yaratilgan boʻlib, kelgusida avtomobilsozlik sanoatida ekologik toza va qulay transport vositalarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Mutaxassislarning fikricha, yangi avtomobil texnik jihatdan zamonaviy talablarga toʻla javob beradi va kelajakdagi shahar sharoitidagi transport ehtiyojlarini qondirishga moʻljallangan. Elektr platforma evaziga avtomobilning quvvati va harakatlanish masofasi sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda.
Hashamat va uning bozordagi oʻrniYangi VLE modeli hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan Vito bazasidagi EQV hamda ichki yonuv dvigateliga ega V-Class modellariga qaraganda ancha yuqori va qimmatbaho mahsulot sifatida taqdim etiladi. Bu esa uni oddiy furgonlardan ajratib turuvchi asosiy jihat hisoblanadi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi avtomobil nafaqat texnik xususiyatlari, balki salon qulayliklari va dizayni bilan ham xaridorlarni oʻziga jalb qiladi. U oʻz sinfida eng ilgʻor va premium taklif boʻlishi kutilmoqda.
Bozor tahlilchilarining fikricha, Buyuk Britaniya kabi yirik va talabchan bozorlarda bunday turdagi hashamatli minivenlarga ehtiyoj yuqori. Yangi VLE modeli aynan shu boʻshliqni toʻldirishga va xaridorlarning talablarini toʻlaqonli qondirishga qaratilgan.
Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida elektr transport vositalariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Mercedes-Benz oʻzining yangi strategiyasi orqali yetakchilikni saqlab qolishni maqsad qilgan. Kelgusi yil kutilayotgan premyera mazkur segment uchun burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.
…