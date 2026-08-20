Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdi

·10·Avto
Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdi
Qisqacha

Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 asosidagi, 10 000 aylanishgacha ishlaydigan “Ten-K” dvigatelli sportkarning yakuniy versiyasini taqdim etdi. Narxi 354 ming funt sterling bo‘lgan, og‘irligi bir tonnadan kam ikki eshikli avtomobil kelgusi yilning boshida xaridorlarga yetkazila boshlaydi. Model Volkswagen Golf R bilan bir xil darajada quvvatga ega bo‘lib, Mazda MX-5’dan kamida 100 kilogramm yengil, biroq uning aniq dinamik ko‘rsatkichlari hozircha oshkor etilmagan.

Britaniyaning Boreham Motorworks kompaniyasi afsonaviy Mk1 Ford Escort modeli asosidagi yangi kaskadli avtomobilning yakuniy versiyasini namoyish etdi. Narxi 354 ming funt sterlingni tashkil etuvchi ushbu retro avtomobil o‘zining noyob texnik xususiyatlari va poyga avtomobillariga xos xarakteri bilan yuqori unumdor sportkar bozorida mutlaqo yangi sahna ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Ford kompaniyasining rasmiy ruxsati bilan yaratilgan bo‘lib, kelgusi yilning boshida xaridorlarga yetkazib berila boshlanadi. Og‘irligi bir tonnadan kam bo‘lgan ikki eshikli ushbu noyob sportkar o‘ziga xos dizayni va yuqori darajadagi injenerlik yechimlari bilan boshqa hech qaysi muqobil transport vositasiga o‘xshamaydi.

Noyob dvigatel va poyga texnologiyalari

Avtomobilning yuragi maxsus ishlab chiqilgan va daqiqasiga 10 000 marta aylanish chegarasiga ega bo‘lgan maxsus "Ten-K" dvigatelidir. Hozirda Britaniya poligonlarida ushbu poyga ruhidagi motorning chidamliligini sinovdan o‘tkazish uchun sinov prototipi muntazam ravishda harakatlantirilmoqda.

Yangi Ford Escort Mk1 Volkswagen Golf R modellari bilan bir xil darajada quvvatga ega bo‘lishi bilan birga, Mazda MX-5 avtomobilidan kamida 100 kilogramm yengilroq vaznga ega. Garchi kompaniya hali aniq dinamik ko‘rsatkichlarni oshkor etmagan bo‘lsa-da, mutaxassislar ushbu model ko‘plab zamonaviy superkarlar bilan tezlik borasida bellasha olishini taʼkidlashmoqda.

Eksklyuzivlik va cheklangan ishlab chiqarish hajmi

Boreham vakillarining taʼkidlashicha, ularning asosiy maqsadi kundalik foydalanish uchun qulay, shu bilan birga haydovchiga o‘zgacha hissiyotlar ulashadigan eksklyuziv mashina yaratish bo‘lgan. Avtomobilning asosiy konstruksiyasi o‘z vaqtida Alan Mann Racing jamoasi tomonidan musobaqalarda qatnashgan turdagi mashinalarga asoslangan.

Boreham kompaniyasining Ford merosi bo‘yicha direktori Jon Mitchellning so‘zlariga ko‘ra, ular oddiy har bir kishi mustaqil ravishda yig‘a oladigan yoki sotib olishi mumkin bo‘lgan oddiy loyihani yaratishni istamagan. Mashina tubdan o‘zgacha va takrorlanmas bo‘lishi kerak edi.

Ishlab chiqarish jarayoni dastlab juda sekin kechadi: ilk bosqichdagi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida 2027-yilda atigi 10 dona avtomobilni chiqarish rejalashtirilgan. Umumiy hisobda esa dunyo bo‘ylab bor-yo‘g‘i 150 ta shunday eksklyuziv sportkar ishlab chiqarilishi ko‘zda tutilgan. Ushbu loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya kelgusida RS200 Group B raalli avtomobilini ham qayta tiklashni rejalashtirgan.

FordSportkarAvtomobilYangiliklarElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiBugun, 10:24Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiBugun, 09:22AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiKecha, 13:28Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaKecha, 11:53Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiKecha, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar