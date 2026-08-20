Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdi
Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 asosidagi, 10 000 aylanishgacha ishlaydigan “Ten-K” dvigatelli sportkarning yakuniy versiyasini taqdim etdi. Narxi 354 ming funt sterling bo‘lgan, og‘irligi bir tonnadan kam ikki eshikli avtomobil kelgusi yilning boshida xaridorlarga yetkazila boshlaydi. Model Volkswagen Golf R bilan bir xil darajada quvvatga ega bo‘lib, Mazda MX-5’dan kamida 100 kilogramm yengil, biroq uning aniq dinamik ko‘rsatkichlari hozircha oshkor etilmagan.
Britaniyaning Boreham Motorworks kompaniyasi afsonaviy Mk1 Ford Escort modeli asosidagi yangi kaskadli avtomobilning yakuniy versiyasini namoyish etdi. Narxi 354 ming funt sterlingni tashkil etuvchi ushbu retro avtomobil o‘zining noyob texnik xususiyatlari va poyga avtomobillariga xos xarakteri bilan yuqori unumdor sportkar bozorida mutlaqo yangi sahna ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Ford kompaniyasining rasmiy ruxsati bilan yaratilgan bo‘lib, kelgusi yilning boshida xaridorlarga yetkazib berila boshlanadi. Og‘irligi bir tonnadan kam bo‘lgan ikki eshikli ushbu noyob sportkar o‘ziga xos dizayni va yuqori darajadagi injenerlik yechimlari bilan boshqa hech qaysi muqobil transport vositasiga o‘xshamaydi.
Noyob dvigatel va poyga texnologiyalariAvtomobilning yuragi maxsus ishlab chiqilgan va daqiqasiga 10 000 marta aylanish chegarasiga ega bo‘lgan maxsus "Ten-K" dvigatelidir. Hozirda Britaniya poligonlarida ushbu poyga ruhidagi motorning chidamliligini sinovdan o‘tkazish uchun sinov prototipi muntazam ravishda harakatlantirilmoqda.
Yangi Ford Escort Mk1 Volkswagen Golf R modellari bilan bir xil darajada quvvatga ega bo‘lishi bilan birga, Mazda MX-5 avtomobilidan kamida 100 kilogramm yengilroq vaznga ega. Garchi kompaniya hali aniq dinamik ko‘rsatkichlarni oshkor etmagan bo‘lsa-da, mutaxassislar ushbu model ko‘plab zamonaviy superkarlar bilan tezlik borasida bellasha olishini taʼkidlashmoqda.
Eksklyuzivlik va cheklangan ishlab chiqarish hajmiBoreham vakillarining taʼkidlashicha, ularning asosiy maqsadi kundalik foydalanish uchun qulay, shu bilan birga haydovchiga o‘zgacha hissiyotlar ulashadigan eksklyuziv mashina yaratish bo‘lgan. Avtomobilning asosiy konstruksiyasi o‘z vaqtida Alan Mann Racing jamoasi tomonidan musobaqalarda qatnashgan turdagi mashinalarga asoslangan.
Boreham kompaniyasining Ford merosi bo‘yicha direktori Jon Mitchellning so‘zlariga ko‘ra, ular oddiy har bir kishi mustaqil ravishda yig‘a oladigan yoki sotib olishi mumkin bo‘lgan oddiy loyihani yaratishni istamagan. Mashina tubdan o‘zgacha va takrorlanmas bo‘lishi kerak edi.
Ishlab chiqarish jarayoni dastlab juda sekin kechadi: ilk bosqichdagi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida 2027-yilda atigi 10 dona avtomobilni chiqarish rejalashtirilgan. Umumiy hisobda esa dunyo bo‘ylab bor-yo‘g‘i 150 ta shunday eksklyuziv sportkar ishlab chiqarilishi ko‘zda tutilgan. Ushbu loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya kelgusida RS200 Group B raalli avtomobilini ham qayta tiklashni rejalashtirgan.
…