Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdi
Stephan Winkelmann soʻnggi 20 yilning 15 yilini Automobili Lamborghini kompaniyasiga rahbarlik qilish bilan oʻtkazdi. Ikki bosqichli faoliyati davomida u brendni hatto asoschi Ferruccio Lamborghini boshqargan davrdan ham uzoqroq vaqt davomida boshqarib kelmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Winkelmann 2005-yilda prezident va bosh ijrochi direktor (CEO) etib tayinlanganida, brend yiliga atigi 1600 dona avtomobil sotgan edi. Oʻtgan yil yakunlariga koʻra, umumiy savdo hajmi 10,700 donadan oshib ketdi va bu kompaniya tarixidagi rekord koʻrsatkichga aylandi.
Garchi Lamborghini soʻnggi yillardagi global iqtisodiy qiyinchiliklardan butkul himoyalanmagan boʻlsa-da, u Volkswagen Group tarkibidagi eng daromadli brendlardan biri boʻlib qolmoqda. Winkelmann strategiyasi brendni oddiy transport vositasi ishlab chiqaruvchisidan hashamatli turmush tarzi ramziga aylantirishga qaratilgan.
…