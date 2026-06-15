Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqda

·10·Avto
Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqda

Buyuk Britaniya hukumati avtomobil ishlab chiqaruvchilarning kuchli bosimi ostida Zero Emissions Vehicle (ZEV) mandatini yumshatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qonunchilikka koʻra, kompaniyalar har yili sotiladigan avtomobillarining maʼlum bir qismini majburiy ravishda elektromobillar tashkil etishini taʼminlashi kerak edi. Biroq, sanoat vakillarining iqtisodiy xavotirlari sababli rasmiy London oʻz talablarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi amaldagi rejaga koʻra, 2026-yilda har bir brendning Buyuk Britaniyadagi savdosining uchdan bir qismi elektromobillardan iborat boʻlishi, 2030-yilga kelib esa bu koʻrsatkich 80 foizga yetishi belgilangan edi. Belgilangan kvotani bajara olmagan ishlab chiqaruvchilar har bir ortiqcha sotilgan ichki yonuv dvigatelli avtomobil uchun 12 000 funt sterling miqdorida jarima toʻlashi shart. The Times nashri xabariga koʻra, yangi takliflarda 2030-yilgi marrani 50 foizgacha tushirish masalasi muhokama qilinmoqda.

Avtomobil sanoatining xavotirlari va iqtisodiy bosim

Avtomobil ishlab chiqaruvchilar hukumatning ushbu keskin talablariga qarshi faol lobbi faoliyatini olib bormoqda. Koʻplab kompaniyalar elektromobillarga boʻlgan talab kutilganidek tez oʻsmayotganini, bu esa ularni sunʼiy ravishda chegirmalar berishga majbur qilayotganini taʼkidlamoqda. Masalan, Volkswagen savdo boʻlimi rahbari Martin Sander avvalroq elektromobillar savdosidagi zararlarni qoplash uchun anʼanaviy avtomobillar narxini oshirishga majbur boʻlishlari mumkinligidan ogohlantirgan edi.

Stellantis konsernining Yevropa boʻyicha rahbari Emmanuele Capellano esa yanada keskinroq bayonot bilan chiqib, agar shartlar oʻzgarmasa, guruh Buyuk Britaniyadagi oʻz faoliyatini qisqartirishi mumkinligini bildirdi. Stellantis tarkibiga Citroën, Fiat, Peugeot va Vauxhall kabi mashhur brendlar kiradi. Sanoat vakillarining fikricha, bozor tayyor boʻlmagan bir paytda bunday qatʼiy kvotalarni joriy etish ishlab chiqarish zanjiriga jiddiy zarar yetkazadi.

The Guardian nashrining hukumatdagi manbalariga tayanib yozishicha, kvotalar yumshatilsa-da, 2030-yildan boshlab yangi sof benzinli va dizelli avtomobillarni sotishni taqiqlash rejasi oʻz kuchida qoladi. Shuningdek, 2035-yildan gibrid avtomobillarni ham sotish toʻxtatilishi kutilmoqda. Ikkinchi qoʻl avtomobillar bozori esa bu cheklovlardan mustasno boʻlib qoladi.

Kelajakdagi strategik maqsadlar

Buyuk Britaniya parlamentining Biznes va savdo qoʻmitasi ham hukumatni amaldagi mandat mahalliy avtomobil sanoati uchun "jiddiy xavf" tugʻdirishi haqida ogohlantirgan. Qoʻmita raisi Liam Byrne mamlakatning 2035-yilga borib avtomobil ishlab chiqarish hajmini 1,3 million donaga yetkazish rejasi ushbu qatʼiy cheklovlar tufayli barbod boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.

Qizigʻi shundaki, barcha ishlab chiqaruvchilar ham ushbu yumshatish tarafdori emas. Masalan, Renault bosh direktori Fabrice Cambolive elektromobillar savdosini tizimli ravishda oshirish uchun aniq va qatʼiy yoʻnalish zarurligini qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirda Britaniya hukumati va avtomobil sanoati vakillari oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda, bu esa butun Yevropa avtomobil bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi mumkin.

AvtomobilElektromobilBuyuk BritaniyaZEV MandatiIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiXitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi