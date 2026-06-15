Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqda
Buyuk Britaniya hukumati avtomobil ishlab chiqaruvchilarning kuchli bosimi ostida Zero Emissions Vehicle (ZEV) mandatini yumshatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qonunchilikka koʻra, kompaniyalar har yili sotiladigan avtomobillarining maʼlum bir qismini majburiy ravishda elektromobillar tashkil etishini taʼminlashi kerak edi. Biroq, sanoat vakillarining iqtisodiy xavotirlari sababli rasmiy London oʻz talablarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi amaldagi rejaga koʻra, 2026-yilda har bir brendning Buyuk Britaniyadagi savdosining uchdan bir qismi elektromobillardan iborat boʻlishi, 2030-yilga kelib esa bu koʻrsatkich 80 foizga yetishi belgilangan edi. Belgilangan kvotani bajara olmagan ishlab chiqaruvchilar har bir ortiqcha sotilgan ichki yonuv dvigatelli avtomobil uchun 12 000 funt sterling miqdorida jarima toʻlashi shart. The Times nashri xabariga koʻra, yangi takliflarda 2030-yilgi marrani 50 foizgacha tushirish masalasi muhokama qilinmoqda.
Avtomobil sanoatining xavotirlari va iqtisodiy bosimAvtomobil ishlab chiqaruvchilar hukumatning ushbu keskin talablariga qarshi faol lobbi faoliyatini olib bormoqda. Koʻplab kompaniyalar elektromobillarga boʻlgan talab kutilganidek tez oʻsmayotganini, bu esa ularni sunʼiy ravishda chegirmalar berishga majbur qilayotganini taʼkidlamoqda. Masalan, Volkswagen savdo boʻlimi rahbari Martin Sander avvalroq elektromobillar savdosidagi zararlarni qoplash uchun anʼanaviy avtomobillar narxini oshirishga majbur boʻlishlari mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Stellantis konsernining Yevropa boʻyicha rahbari Emmanuele Capellano esa yanada keskinroq bayonot bilan chiqib, agar shartlar oʻzgarmasa, guruh Buyuk Britaniyadagi oʻz faoliyatini qisqartirishi mumkinligini bildirdi. Stellantis tarkibiga Citroën, Fiat, Peugeot va Vauxhall kabi mashhur brendlar kiradi. Sanoat vakillarining fikricha, bozor tayyor boʻlmagan bir paytda bunday qatʼiy kvotalarni joriy etish ishlab chiqarish zanjiriga jiddiy zarar yetkazadi.
The Guardian nashrining hukumatdagi manbalariga tayanib yozishicha, kvotalar yumshatilsa-da, 2030-yildan boshlab yangi sof benzinli va dizelli avtomobillarni sotishni taqiqlash rejasi oʻz kuchida qoladi. Shuningdek, 2035-yildan gibrid avtomobillarni ham sotish toʻxtatilishi kutilmoqda. Ikkinchi qoʻl avtomobillar bozori esa bu cheklovlardan mustasno boʻlib qoladi.
Kelajakdagi strategik maqsadlarBuyuk Britaniya parlamentining Biznes va savdo qoʻmitasi ham hukumatni amaldagi mandat mahalliy avtomobil sanoati uchun "jiddiy xavf" tugʻdirishi haqida ogohlantirgan. Qoʻmita raisi Liam Byrne mamlakatning 2035-yilga borib avtomobil ishlab chiqarish hajmini 1,3 million donaga yetkazish rejasi ushbu qatʼiy cheklovlar tufayli barbod boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.
Qizigʻi shundaki, barcha ishlab chiqaruvchilar ham ushbu yumshatish tarafdori emas. Masalan, Renault bosh direktori Fabrice Cambolive elektromobillar savdosini tizimli ravishda oshirish uchun aniq va qatʼiy yoʻnalish zarurligini qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirda Britaniya hukumati va avtomobil sanoati vakillari oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda, bu esa butun Yevropa avtomobil bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi mumkin.
…