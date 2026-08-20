Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadi
Geely Monjaro yangi plug-in hybrid (PHEV) tizimi bilan jihozlanib, Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlariga chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Uzunligi 4770 millimetr bo'lgan krossover yangi avlod EM-i texnologiyasiga ega bo'ladi va to'liq privod (AWD) tizimi bilan ta'minlanadi. Avtomobil joriy yilning avgust oyida Misrda sotuvga chiqarilib, keyinchalik boshqa xalqaro bozorlarga kirib boradi, Buyuk Britaniyadagi debyut esa kelgusi yilga mo'ljallangan.
Xitoyning yirik avtoishlab chiqaruvchisi boʻlmish Geely kompaniyasi oʻzining yirik Monjaro krossoverini yangi plug-in hybrid (PHEV) tizimi bilan jihozlab, Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlariga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Ushbu oilaviy krossover Peugeot 5008 hamda Skoda Kodiaq kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida Xingyue L nomi ostida sotilayotgan bu avtomobil uzunligi 4770 millimetr boʻlgan yirik D-segment vakili hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modifikatsiya ixchamroq Geely Starray krossoveridan tanish boʻlgan yangi avlod EM-i gibrid texnologiyasi bilan taʼminlanadi.
Geely kompaniyasi ushbu yangi quvvat agregatining toʻliq texnik tavsilotlarini hozircha sir saqlamoqda. Biroq, oʻxshash EM-i tizimi bilan jihozlangan Starray modeli 1,5 litrli atmosferali benzin dvigatel va elektr motor yordamida jami 258 ot kuchi hosil qilishini hisobga olsak, Monjaro imkoniyatlari ham yuqori boʻlishi taxmin qilinmoqda. Batareya quvvati esa faqat elektr toki yordamida uzoq masofani bosib oʻtish imkonini beradi.
Toʻliq privod va global kengayishStarray modelidan farqli oʻlaroq, oldingi gʻildiraklardan tortish kuchi taʼminlanadigan tizim oʻrniga, Monjaro PHEV ikkala oʻqni ham harakatga keltiruvchi toʻliq privod (AWD) tizimi bilan jihozlanadi. Bu esa xaridorlarga turli yoʻl sharoitlarida qoʻshimcha qulaylik va xavfsizlik taqdim etadi.
Kompaniya rejasiga koʻra, yangi krossover joriy yilning avgust oyida Misr bozorida sotuvga chiqariladi. Shundan soʻng avtomobil bosqichma-bosqich boshqa xalqaro bozorlarga, jumladan Yevropa davlatlariga kirib boradi. Buyuk Britaniyadagi debyut esa kelgusi yilga moʻljallangan.
Raqobat muhiti va narx siyosatiBuyuk Britaniya bozorida Monjaro oʻxshash Xitoyning D-segmentdagi gibrid krossoverlari bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi. Bular qatoriga Omoda 9, Jaecoo 8, shuningdek, MG HS, BYD Seal-U va Leapmotor C10 kabi mashinalar kiradi.
Hozircha Geely rahbariyati Buyuk Britaniya uchun aniq narxlarni eʼlon qilgani yoʻq. Shunga qaramay, boshlangʻich narx 40 000 funt sterlingdan biroz yuqoriroq etib belgilanishi kutilmoqda. Bu esa uni Starray modelidan yuqori pogʻonaga qoʻyib, raqobatchilar bilan bir qatorga olib chiqadi.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, Monjaro global miqyosda ilgʻor boshqaruv va yuqori sifat standartlari boʻyicha D-SUV gibrid segmentida asosiy koʻrsatkichga aylanadi. Shuningdek, u brendning butun dunyo boʻylab kengayib borayotgan qatorida flagman vazifasini bajaradi.
…