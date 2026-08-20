Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadi

·5·Avto
Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadi
Qisqacha

Geely Monjaro yangi plug-in hybrid (PHEV) tizimi bilan jihozlanib, Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlariga chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Uzunligi 4770 millimetr bo'lgan krossover yangi avlod EM-i texnologiyasiga ega bo'ladi va to'liq privod (AWD) tizimi bilan ta'minlanadi. Avtomobil joriy yilning avgust oyida Misrda sotuvga chiqarilib, keyinchalik boshqa xalqaro bozorlarga kirib boradi, Buyuk Britaniyadagi debyut esa kelgusi yilga mo'ljallangan.

Xitoyning yirik avtoishlab chiqaruvchisi boʻlmish Geely kompaniyasi oʻzining yirik Monjaro krossoverini yangi plug-in hybrid (PHEV) tizimi bilan jihozlab, Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlariga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Ushbu oilaviy krossover Peugeot 5008 hamda Skoda Kodiaq kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida Xingyue L nomi ostida sotilayotgan bu avtomobil uzunligi 4770 millimetr boʻlgan yirik D-segment vakili hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modifikatsiya ixchamroq Geely Starray krossoveridan tanish boʻlgan yangi avlod EM-i gibrid texnologiyasi bilan taʼminlanadi.

Geely kompaniyasi ushbu yangi quvvat agregatining toʻliq texnik tavsilotlarini hozircha sir saqlamoqda. Biroq, oʻxshash EM-i tizimi bilan jihozlangan Starray modeli 1,5 litrli atmosferali benzin dvigatel va elektr motor yordamida jami 258 ot kuchi hosil qilishini hisobga olsak, Monjaro imkoniyatlari ham yuqori boʻlishi taxmin qilinmoqda. Batareya quvvati esa faqat elektr toki yordamida uzoq masofani bosib oʻtish imkonini beradi.

Toʻliq privod va global kengayish

Starray modelidan farqli oʻlaroq, oldingi gʻildiraklardan tortish kuchi taʼminlanadigan tizim oʻrniga, Monjaro PHEV ikkala oʻqni ham harakatga keltiruvchi toʻliq privod (AWD) tizimi bilan jihozlanadi. Bu esa xaridorlarga turli yoʻl sharoitlarida qoʻshimcha qulaylik va xavfsizlik taqdim etadi.

Kompaniya rejasiga koʻra, yangi krossover joriy yilning avgust oyida Misr bozorida sotuvga chiqariladi. Shundan soʻng avtomobil bosqichma-bosqich boshqa xalqaro bozorlarga, jumladan Yevropa davlatlariga kirib boradi. Buyuk Britaniyadagi debyut esa kelgusi yilga moʻljallangan.

Raqobat muhiti va narx siyosati

Buyuk Britaniya bozorida Monjaro oʻxshash Xitoyning D-segmentdagi gibrid krossoverlari bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi. Bular qatoriga Omoda 9, Jaecoo 8, shuningdek, MG HS, BYD Seal-U va Leapmotor C10 kabi mashinalar kiradi.

Hozircha Geely rahbariyati Buyuk Britaniya uchun aniq narxlarni eʼlon qilgani yoʻq. Shunga qaramay, boshlangʻich narx 40 000 funt sterlingdan biroz yuqoriroq etib belgilanishi kutilmoqda. Bu esa uni Starray modelidan yuqori pogʻonaga qoʻyib, raqobatchilar bilan bir qatorga olib chiqadi.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, Monjaro global miqyosda ilgʻor boshqaruv va yuqori sifat standartlari boʻyicha D-SUV gibrid segmentida asosiy koʻrsatkichga aylanadi. Shuningdek, u brendning butun dunyo boʻylab kengayib borayotgan qatorida flagman vazifasini bajaradi.

GeelyMonjaroGibridKrossoverAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaBugun, 17:23Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaTesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaBugun, 16:26Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBugun, 11:28Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiBugun, 10:24Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiBugun, 09:22AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi