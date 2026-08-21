Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqda

·14·Avto
Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqda
Qisqacha

ADAS tizimlari nazariy jihatdan xavfsizlikni oshirishga xizmat qilsa-da, amaliyotda haydovchilarda asabiylashish va norozilik keltirib chiqarmoqda. Thatcham Research mutaxassislari Retford Gamston aeroportidagi sinovlarda Tesla Model Y va BYD Dolphin Surf avtomobillarining AEB tizimlarini tekshirdi. BYD elektromobilida tizim to'siq oldida to'xtaganidan ikki-uch soniya o'tib, o'z-o'zidan yana harakatlana boshlagani aniqlandi.

Soʻnggi yillarda avtomobilsozlik sanoati haydovchiga yordam beruvchi ilgʻor tizimlar — ADAS texnologiyalari bilan jadal boyib bormoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyalarning kundalik hayotdagi real faoliyati koʻpchilik haydovchilarda ortiqcha asabiylashish va norozilik keltirib chiqarmoqda. Yevropa Ittifoqining GSR2 xavfsizlik qoidalariga rioya qilish uchun oʻrnatilayotgan mazkur tizimlar koʻpincha nazariy jihatdan mukammal ishlasa-da, amaliyotda kutilmagan kamchiliklarni namoyon qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Buyuk Britaniyadagi Thatcham Research tashkiloti muhandislari Retford Gamston aeroportidagi maxsus sinov poligonida Tesla Model Y va BYD Dolphin Surf kabi mashinalarning avtomatik favqulodda tormozlanish (AEB) tizimlarini sinovdan oʻtkazishdi. Sinovlar davomida mutaxassislar turli tezliklarda mashinalarning harakatini oʻrganib, tizimlarning real yoʻl sharoitida qanday ishlashini tahlil qilishdi. Natijalar esa muhandislarning oʻzini ham hayratda qoldirdi.

Jumladan, BYD elektromobilida oʻtkazilgan sinov chogʻida AEB tizimi toʻsiqqa yetib kelib toʻxtagach, ikki-uch soniya oʻtgach oʻz-oʻzidan yana harakatlana boshlagani aniqlandi. Agar bu holat tirband yoʻllarda yoki aylanma yoʻllarda sodir boʻlsa, haydovchi oldindagi mashina toʻxtaganiga tayanib xato qilsa, qimmatbaho sugʻurta daʼvolari va jiddiy yoʻl-transport hodisalariga olib kelishi mumkin.

Real hayot sinovlari va haydovchilar duch kelayotgan muammolar

Thatcham Research jamoasi oʻtgan yilning sentyabr oyidan buyon oʻtkazib kelayotgan tadqiqotlar faqat yopiq poligonda emas, balki jamoat yoʻllarida ham davom ettirilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab avtomobillarda ADAS funksiyalari oʻta bezovta qiluvchi tovushli signallar, agressiv tarzda rulni tortib olish holatlari va yoʻl belgisini notoʻgʻri oʻqish kabi muammolar bilan birga kelmoqda.

Jumladan, sinov davomida boshqarilgan Kia Sportage Hybrid modeli ham tezlik cheklovlari oʻzgarganda tez-tez ogohlantiruvchi ovozlar chiqarib, oʻrtacha darajada agressiv tarzda rul boshqaruviga aralashgan. Shuningdek, boshqa ommaviy axborot vositalarida Leapmotor B10 krossoverining ADAS funksiyalari bozordagi eng zerikarli tizimlardan biri sifatida tanqid qilingan — mashinaning qatorda harakatlanishni saqlash yordamchisi rulni keskin tortib, haydovchini chalgʻituvchi shovqinlar uygʻotadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday notoʻgʻri loyihalashtirilgan funksiyalar ADAS tizimlarining asosiy gʻoyasi boʻlgan xavfsizlik tushunchasiga putur yetkazmoqda. Biroq, avtomobil ishlab chiqaruvchilar hozircha bunday subyektiv tanqidlarga yetarlicha eʼtibor qaratishmayapti va tizimlarni takomillashtirishda davom etishlari kerak boʻladi.

ADASAvtomobil xavfsizligiTeslaBYDSinov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaKecha, 17:23Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaTesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaKecha, 16:26Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiKecha, 11:28Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiKecha, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi