Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqda
ADAS tizimlari nazariy jihatdan xavfsizlikni oshirishga xizmat qilsa-da, amaliyotda haydovchilarda asabiylashish va norozilik keltirib chiqarmoqda. Thatcham Research mutaxassislari Retford Gamston aeroportidagi sinovlarda Tesla Model Y va BYD Dolphin Surf avtomobillarining AEB tizimlarini tekshirdi. BYD elektromobilida tizim to'siq oldida to'xtaganidan ikki-uch soniya o'tib, o'z-o'zidan yana harakatlana boshlagani aniqlandi.
Soʻnggi yillarda avtomobilsozlik sanoati haydovchiga yordam beruvchi ilgʻor tizimlar — ADAS texnologiyalari bilan jadal boyib bormoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyalarning kundalik hayotdagi real faoliyati koʻpchilik haydovchilarda ortiqcha asabiylashish va norozilik keltirib chiqarmoqda. Yevropa Ittifoqining GSR2 xavfsizlik qoidalariga rioya qilish uchun oʻrnatilayotgan mazkur tizimlar koʻpincha nazariy jihatdan mukammal ishlasa-da, amaliyotda kutilmagan kamchiliklarni namoyon qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Buyuk Britaniyadagi Thatcham Research tashkiloti muhandislari Retford Gamston aeroportidagi maxsus sinov poligonida Tesla Model Y va BYD Dolphin Surf kabi mashinalarning avtomatik favqulodda tormozlanish (AEB) tizimlarini sinovdan oʻtkazishdi. Sinovlar davomida mutaxassislar turli tezliklarda mashinalarning harakatini oʻrganib, tizimlarning real yoʻl sharoitida qanday ishlashini tahlil qilishdi. Natijalar esa muhandislarning oʻzini ham hayratda qoldirdi.
Jumladan, BYD elektromobilida oʻtkazilgan sinov chogʻida AEB tizimi toʻsiqqa yetib kelib toʻxtagach, ikki-uch soniya oʻtgach oʻz-oʻzidan yana harakatlana boshlagani aniqlandi. Agar bu holat tirband yoʻllarda yoki aylanma yoʻllarda sodir boʻlsa, haydovchi oldindagi mashina toʻxtaganiga tayanib xato qilsa, qimmatbaho sugʻurta daʼvolari va jiddiy yoʻl-transport hodisalariga olib kelishi mumkin.
Real hayot sinovlari va haydovchilar duch kelayotgan muammolarThatcham Research jamoasi oʻtgan yilning sentyabr oyidan buyon oʻtkazib kelayotgan tadqiqotlar faqat yopiq poligonda emas, balki jamoat yoʻllarida ham davom ettirilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab avtomobillarda ADAS funksiyalari oʻta bezovta qiluvchi tovushli signallar, agressiv tarzda rulni tortib olish holatlari va yoʻl belgisini notoʻgʻri oʻqish kabi muammolar bilan birga kelmoqda.
Jumladan, sinov davomida boshqarilgan Kia Sportage Hybrid modeli ham tezlik cheklovlari oʻzgarganda tez-tez ogohlantiruvchi ovozlar chiqarib, oʻrtacha darajada agressiv tarzda rul boshqaruviga aralashgan. Shuningdek, boshqa ommaviy axborot vositalarida Leapmotor B10 krossoverining ADAS funksiyalari bozordagi eng zerikarli tizimlardan biri sifatida tanqid qilingan — mashinaning qatorda harakatlanishni saqlash yordamchisi rulni keskin tortib, haydovchini chalgʻituvchi shovqinlar uygʻotadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday notoʻgʻri loyihalashtirilgan funksiyalar ADAS tizimlarining asosiy gʻoyasi boʻlgan xavfsizlik tushunchasiga putur yetkazmoqda. Biroq, avtomobil ishlab chiqaruvchilar hozircha bunday subyektiv tanqidlarga yetarlicha eʼtibor qaratishmayapti va tizimlarni takomillashtirishda davom etishlari kerak boʻladi.
…