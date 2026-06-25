Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdi

·16·Avto
Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdi

Yevropa avtomobil bozorida tarixiy burilish nuqtasi qayd etildi: 2026-yilning may oyi yakunlariga koʻra, toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi transport vositalari (BEV) savdo hajmi boʻyicha ilk bor benzinli dvigatelga ega mashinalarni ortda qoldirdi. Bu koʻrsatkich mintaqada ichki yonuv dvigatelli texnikalar davri asta-sekin yakunlanayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan oyda Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va EAAST mamlakatlarida elektromobillarning ulushi 23,3 foizga yetgan boʻlsa, benzinli modellar 21,7 foizlik natija bilan cheklandi. Umumiy hisobda bir oy davomida mintaqada 1,15 millionga yaqin yangi avtomobil roʻyxatga olingan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 3,6 foizga koʻpdir.

Gibridlar yetakchiligi va anʼanaviy dvigatellarning inqirozi

Yilning dastlabki besh oyi natijalariga koʻra, gibrid avtomobillar hali ham bozorning eng yirik segmenti boʻlib qolmoqda (37,8 foiz). Biroq, anʼanaviy yonilgʻida ishlaydigan texnikalarga boʻlgan qiziqish keskin pasaymoqda. Yanvar-may oylarida Yevropa Ittifoqida benzinli mashinalar savdosi 18,2 foizga, dizelli modellar esa 16,6 foizga kamaygan.

Elektromobillarga boʻlgan talab ayniqsa yirik iqtisodiyotlarda shiddat bilan oʻsib bormoqda. Masalan, Italiyada ushbu koʻrsatkich 75,7 foizga, Fransiyada 55,4 foizga, Germaniyada esa 40,9 foizga oshgan. Bu oʻzgarishlar nafaqat ekologik talablar, balki isteʼmolchilarning zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan ishonchi ortayotgani bilan ham izohlanadi.

Tesla va Xitoy brendlarining muvaffaqiyati

Bozordagi oʻsishning asosiy drayverlaridan biri Tesla kompaniyasi boʻldi. May oyida Tesla Model Y Yevropadagi eng ommabop elektromobilga aylandi — uning savdosi 68 foizga oʻsib, 17 183 donani tashkil etdi. Ikkinchi oʻrinni egallagan Tesla Model 3 esa oʻz koʻrsatkichlarini qariyb uch baravarga yaxshilab, 9 566 dona sotilgan.

Shu bilan birga, Xitoy avtomobil sanoati vakillari ham Yevropa bozorini faol egallamoqda. May oyida xitoylik ishlab chiqaruvchilar 121 mingdan ortiq mashina sotib, oʻz bozor ulushini tarixda ilk bor 10,7 foizga yetkazdi. Quyidagi brendlar eng yuqori oʻsish surʼatlarini namoyish etdi:

  • BYD — savdo hajmi 145,2 foizga oshib, 135 307 donaga yetdi;
  • Chery (shuningdek Jaecoo, Omoda va Jetour) — oʻsish 316 foizni tashkil etdi;
  • Leapmotor — savdo koʻrsatkichlari 552,9 foizga yaxshilandi;
  • Xpeng — may oyida 138 foizlik oʻsish qayd etdi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham tanish boʻlgan BYD kompaniyasi may oyida SAIC (MG) brendini ortda qoldirib, Yevropadagi eng yirik Xitoy avtoishlab chiqaruvchisiga aylandi. Biroq, umumiy besh oylik hisobda Geely Group hali ham yetakchilikni saqlab turibdi. Yevropadagi ushbu tendensiya global avtomobil sanoatida elektrlashtirish jarayoni qaytmas tus olganini koʻrsatmoqda.

ElektromobilYevropaTeslaBYDAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiKecha, 20:221 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiKecha, 17:20Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiKecha, 16:25Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Kecha, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi