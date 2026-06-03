750 metrlik rekord sendvich o‘g‘irlab ketildi

·185·Dunyo
750 metrlik rekord sendvich o‘g‘irlab ketildi

Argentinada Ginnesning rekordlar kitobiga kirish uchun tayyorlangan ulkan 750 metrlik sendvich sirli tarzda o‘g‘irlab ketildi. Bu noodatiy voqea Buenos-Ayres yaqinidagi Avellaneda shahrida sodir bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mahalliy restoran jamoasi rekord o‘rnatish maqsadida ulkan sendvich tayyorlagan. Unga 1,5 tonnadan ortiq mol go‘shti, minglab non bo‘laklari va boshqa mahsulotlar ishlatilgan bo‘lib, natijada 7 ming porsiyaga teng ulkan taom hosil qilingan.

Ushbu ulkan sendvich Ginnes rekordlari kitobiga kiritilish arafasida turgan paytda kutilmaganda yo‘qolib qolgan. Hodisa tafsilotlari hozircha to‘liq aniqlanmagan bo‘lsa-da, bu holat mahalliy aholi va internet foydalanuvchilari orasida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.

Hozirda sendvichning qayerga va kim tomonidan olib ketilgani bo‘yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Restoran vakillari esa bu holatdan hayratda ekanliklarini bildirib, rekord urinishlari vaqtincha to‘xtatilganini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi