750 metrlik rekord sendvich o‘g‘irlab ketildi
Argentinada Ginnesning rekordlar kitobiga kirish uchun tayyorlangan ulkan 750 metrlik sendvich sirli tarzda o‘g‘irlab ketildi. Bu noodatiy voqea Buenos-Ayres yaqinidagi Avellaneda shahrida sodir bo‘lgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mahalliy restoran jamoasi rekord o‘rnatish maqsadida ulkan sendvich tayyorlagan. Unga 1,5 tonnadan ortiq mol go‘shti, minglab non bo‘laklari va boshqa mahsulotlar ishlatilgan bo‘lib, natijada 7 ming porsiyaga teng ulkan taom hosil qilingan.
Ushbu ulkan sendvich Ginnes rekordlari kitobiga kiritilish arafasida turgan paytda kutilmaganda yo‘qolib qolgan. Hodisa tafsilotlari hozircha to‘liq aniqlanmagan bo‘lsa-da, bu holat mahalliy aholi va internet foydalanuvchilari orasida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.
Hozirda sendvichning qayerga va kim tomonidan olib ketilgani bo‘yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Restoran vakillari esa bu holatdan hayratda ekanliklarini bildirib, rekord urinishlari vaqtincha to‘xtatilganini ma’lum qilgan.
…