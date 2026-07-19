Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildi

·44·Dunyo
Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildi

Hindistonning Uttar-Pradesh shtatida sodir bo‘lgan ayanchli voqeada timsoh 12 yoshli bolaga hujum qilib, uni daryoga tortib ketdi. Bu haqda The Times of India nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, fojia Baxraich tumanidagi Ghaghara daryosi sohilida sodir bo‘lgan. 12 yoshli bola amakisiga sholi maydonida ishlashga yordam berganidan so‘ng, qo‘l-oyog‘ini yuvish maqsadida daryo bo‘yiga borgan. Shu vaqt suvdan chiqqan timsoh unga hujum qilib, daryo ichiga sudrab ketgan.

Guvohlarning aytishicha, hodisa mahalliy vaqt bilan taxminan soat 18:00 atrofida yuz bergan. Bolaning yordam chaqirgan ovozini eshitgan dehqonlar va qishloq aholisi zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan. Ular yirtqichni bolani qo‘yib yuborishga majburlash maqsadida unga tosh va g‘ishtlar otgan.

Biroq timsoh bolani bir necha bor suv yuzasiga chiqarganidan so‘ng yana chuqurlikka tortib ketgan. Qutqarishga bo‘lgan urinishlar samara bermagan.

Shundan keyin o‘nlab mahalliy aholi bambuk ustunlari yordamida qidiruv ishlarini boshlagan. Qariyb besh soatlik izlanishlardan so‘ng, soat 22:00 lar atrofida bolaning jasadi daryodan topilgan.

O‘rmon xizmati vakillarining ma’lum qilishicha, timsoh jasadning bir qismini shikastlagan. Marhum 6-sinf o‘quvchisi bo‘lib, bir necha yil avval ota-onasidan ayrilgani aytilmoqda. Uning bir akasi va ikki singlisi qolgan.

Tuman ma’muriyati hukumatning kompensatsiya dasturi doirasida marhumning oilasiga 4 lakh rupiy, ya’ni 4 800 dollardan ortiq miqdorda moliyaviy yordam ajratilishini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiBugun, 16:56Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiAka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiBugun, 16:04Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaEkvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaBugun, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?