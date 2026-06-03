Dehlidagi mehmonxona yong‘ini 21 inson hayotiga zomin bo‘ldi

·62·Dunyo
Dehlidagi mehmonxona yong‘ini 21 inson hayotiga zomin bo‘ldi
Audio versiyasi


Hindiston poytaxti Dehlida sodir bo‘lgan yirik yong‘in ko‘plab insonlar hayotiga nuqta qo‘ydi. Fojia oqibatida kamida 21 kishi halok bo‘lgani ma’lum qilindi.

Reuters agentligining politsiya ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, hodisa 3 iyun kuni shaharning janubiy qismida joylashgan Malviya Nagar tumanidagi mehmonxonalardan birida yuz bergan.

Ma’lum bo‘lishicha, mehmonxonada yaqin atrofdagi tibbiyot muassasalariga davolanish uchun kelgan xorijlik fuqarolar ham yashab turgan. Qurbonlar orasida 15 nafardan ziyod chet elliklar borligi aytilmoqda.

Mahalliy rasmiylar ushbu voqeani so‘nggi yillarda Dehlida kuzatilgan eng og‘ir yong‘inlardan biri sifatida baholamoqda. Favqulodda xizmatlar tezkor harakati tufayli kamida 40 nafar insonning hayoti saqlab qolingan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in mehmonxona birinchi qavatida joylashgan Lemon Green restoranidan boshlangan bo‘lishi mumkin. Ayni paytda voqeaning aniq sabablari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Mahalliy ma’muriyat vakili Jitendra Kumarning bildirishicha, yong‘in kelib chiqishida restoran faoliyati bilan bog‘liq omillar asosiy versiya sifatida ko‘rib chiqilmoqda.

Hindiston bosh vaziri Narendra Modi sodir bo‘lgan voqeani “chuqur qayg‘uli fojia” deb atadi. U halok bo‘lganlarning oila a’zolariga hamdardlik bildirib, jarohatlanganlarga tezroq sog‘ayish tilagini izhor qildi.

Shuningdek, hukumat tomonidan halok bo‘lganlarning yaqinlariga 2 lakh rupiya, jarohat olganlarga esa 50 ming rupiya miqdorida moddiy yordam ajratilishi ma’lum qilindi.

DehliHindistonReutersNarendra ModiJitendra Kumar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi