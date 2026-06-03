“Do‘zax og‘zi”: 70 yildan buyon o‘chmayotgan olov
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Markaziy Osiyodagi eng sirli va mashhur manzillardan biri Turkmaniston hududida joylashgan. Mahalliy aholi va sayyohlar orasida “Do‘zax og‘zi” nomi bilan tanilgan ushbu joy yillar davomida o‘zining g‘ayrioddiy ko‘rinishi bilan dunyo e’tiborini tortib kelmoqda.
U yerda yer qa’ridan chiqib turgan tabiiy gaz deyarli yarim asrdan buyon uzluksiz yonib turibdi. Tungi paytda kraterdan taralayotgan alanga va qizg‘ish shu’la atrofga favqulodda manzara bag‘ishlaydi.
70 yilllardan beri tabiiy olov chiqa boshlagan.
Ayrim olimlar “Do‘zax og‘zi”ning doimiy yong‘in holati ekologik muammolarni keltirib chiqarayotganini ta’kidlab keladi. Shu bois so‘nggi yillarda uni o‘chirish bo‘yicha turli takliflar ham ilgari surilgan.
…