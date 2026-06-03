“Do‘zax og‘zi”: 70 yildan buyon o‘chmayotgan olov

·423·Dunyo
“Do‘zax og‘zi”: 70 yildan buyon o‘chmayotgan olov
Audio versiyasi

Markaziy Osiyodagi eng sirli va mashhur manzillardan biri Turkmaniston hududida joylashgan. Mahalliy aholi va sayyohlar orasida “Do‘zax og‘zi” nomi bilan tanilgan ushbu joy yillar davomida o‘zining g‘ayrioddiy ko‘rinishi bilan dunyo e’tiborini tortib kelmoqda.

U yerda yer qa’ridan chiqib turgan tabiiy gaz deyarli yarim asrdan buyon uzluksiz yonib turibdi. Tungi paytda kraterdan taralayotgan alanga va qizg‘ish shu’la atrofga favqulodda manzara bag‘ishlaydi.

70 yilllardan beri tabiiy olov chiqa boshlagan.

Ayrim olimlar “Do‘zax og‘zi”ning doimiy yong‘in holati ekologik muammolarni keltirib chiqarayotganini ta’kidlab keladi. Shu bois so‘nggi yillarda uni o‘chirish bo‘yicha turli takliflar ham ilgari surilgan.

TurkmanistonMarkaziy OsiyoJahannam darvozasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi