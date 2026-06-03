Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdi

·95·Dunyo
Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdi
Audio versiyasi

Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy vaziyatning kutilmaganda nihoyatda keskin tus olishi kuzatildi. AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) amerikalik harbiy xizmatchilar Eron tomonidan Kuvayt va Bahrayn davlatlari yo‘nalishi bo‘ylab uchirilgan havo hujumi vositalarini muvaffaqiyatli ravishda to‘xtatgani to‘g‘risida rasmiy ma’lumot tarqatdi.

AQSH harbiy doiralarining bergan bayonotiga ko‘ra, 3 iyunga o‘tar kechasi Eron qurolli kuchlari Kuvayt hududiga qarata ikkita ballistik raketa uchirgan. Mazkur raketalar ko‘zlangan nishonlarga yetib bora olmagan yoki parvoz paytida havoda zararsizlantirilgan. Shu bilan bir vaqtda, Bahrayn davlati yo‘nalishida harakatlangan yana uchta raketa ham havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgani qayd etildi.

O‘zaro harbiy zarbalar va Eronning rasmiy munosabati

Raketa hujumlariga javoban AQSH qurolli kuchlari «o‘z-o‘zini mudofaa qilish huquqi doirasida» Eronning strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Keshm orolida joylashgan harbiy qo‘mondonlik punktiga havodan kuchli zarba bergan.

Ushbu voqealardan so‘ng, Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) rasmiy bayonot berib, o‘zlarining raketa va dronlari (uchuvchisiz uchish apparatlari) orqali Amerika Qurolli kuchlarining mintaqadagi bazalaridan biriga hamda vertolyotlariga shiddatli hujum uyushtirganini e’lon qildi. Bundan tashqari, AQSH Harbiy-dengiz kuchlari Beshinchi operativ flotining Bahraynda joylashgan bosh qo‘mondonlik markazi ham nishonga olingani aytildi.

Vaziyatning sababi: Eron harbiy rahbariyati ushbu hujumlarni AQSH tomonidan avvalroq Keshm orolidagi harbiy aloqa minorasiga berilgan zarbaga nisbatan qonuniy "javob chorasi" ekanligini da’vo qilmoqda.

Kuvayt aeroportiga zarar yetdi: Jabrlanganlar bor

«Reuters» axborot agentligi Kuvayt davlat rasmiy agentligiga tayangan holda xabar berishicha, 3 iyun kuni tongda Eron qurolli kuchlari Kuvaytning xalqaro aeroportiga hujum uyushtirgan. Keng ko‘lamli ushbu zarba natijasida havo bandargohi binosiga jiddiy moddiy zarar yetkazilgan.

Manba nomi

Voqea oqibati

Joriy holat

«Al-Jazira» telekanali

Hujum oqibatida tinch aholi va xodimlar orasida jabrlanganlar bor (ularning soni hozircha rasman aniqlashtirilmoqda).

Kuvayt xalqaro aeroporti xavfsizlik nuqtayi nazaridan o‘z faoliyatini to‘liq bir kunga to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Mintaqadagi vaziyat xalqaro kuzatuvchilar va yirik davlatlar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Dunyo va mintaqa siyosatiga oid eng muhim, tezkor va ishonchli xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.

AQSHEronQuvaytBahraynIslom inqilobi posbonlari korpusiQeshmReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi