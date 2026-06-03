Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdi
Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy vaziyatning kutilmaganda nihoyatda keskin tus olishi kuzatildi. AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) amerikalik harbiy xizmatchilar Eron tomonidan Kuvayt va Bahrayn davlatlari yo‘nalishi bo‘ylab uchirilgan havo hujumi vositalarini muvaffaqiyatli ravishda to‘xtatgani to‘g‘risida rasmiy ma’lumot tarqatdi.
AQSH harbiy doiralarining bergan bayonotiga ko‘ra, 3 iyunga o‘tar kechasi Eron qurolli kuchlari Kuvayt hududiga qarata ikkita ballistik raketa uchirgan. Mazkur raketalar ko‘zlangan nishonlarga yetib bora olmagan yoki parvoz paytida havoda zararsizlantirilgan. Shu bilan bir vaqtda, Bahrayn davlati yo‘nalishida harakatlangan yana uchta raketa ham havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgani qayd etildi.
O‘zaro harbiy zarbalar va Eronning rasmiy munosabati
Raketa hujumlariga javoban AQSH qurolli kuchlari «o‘z-o‘zini mudofaa qilish huquqi doirasida» Eronning strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Keshm orolida joylashgan harbiy qo‘mondonlik punktiga havodan kuchli zarba bergan.
Ushbu voqealardan so‘ng, Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) rasmiy bayonot berib, o‘zlarining raketa va dronlari (uchuvchisiz uchish apparatlari) orqali Amerika Qurolli kuchlarining mintaqadagi bazalaridan biriga hamda vertolyotlariga shiddatli hujum uyushtirganini e’lon qildi. Bundan tashqari, AQSH Harbiy-dengiz kuchlari Beshinchi operativ flotining Bahraynda joylashgan bosh qo‘mondonlik markazi ham nishonga olingani aytildi.
Vaziyatning sababi: Eron harbiy rahbariyati ushbu hujumlarni AQSH tomonidan avvalroq Keshm orolidagi harbiy aloqa minorasiga berilgan zarbaga nisbatan qonuniy "javob chorasi" ekanligini da’vo qilmoqda.
Kuvayt aeroportiga zarar yetdi: Jabrlanganlar bor
«Reuters» axborot agentligi Kuvayt davlat rasmiy agentligiga tayangan holda xabar berishicha, 3 iyun kuni tongda Eron qurolli kuchlari Kuvaytning xalqaro aeroportiga hujum uyushtirgan. Keng ko‘lamli ushbu zarba natijasida havo bandargohi binosiga jiddiy moddiy zarar yetkazilgan.
Manba nomi
Voqea oqibati
Joriy holat
«Al-Jazira» telekanali
Hujum oqibatida tinch aholi va xodimlar orasida jabrlanganlar bor (ularning soni hozircha rasman aniqlashtirilmoqda).
Kuvayt xalqaro aeroporti xavfsizlik nuqtayi nazaridan o‘z faoliyatini to‘liq bir kunga to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Mintaqadagi vaziyat xalqaro kuzatuvchilar va yirik davlatlar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Dunyo va mintaqa siyosatiga oid eng muhim, tezkor va ishonchli xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…