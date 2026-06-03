AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindi

·197·Dunyo
AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindi
Audio versiyasi

AQSH harbiylari tun davomida Eronga qarshi “o‘zini himoya qilish” maqsadida zarbalar berganini ma’lum qildi. Shuningdek, AQSH tomoni Fors ko‘rfazi davlatlari va kemalarga qarshi uchirilgan ballistik raketalar hamda dronlarni yo‘q qilganini bildirdi.

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (Centcom) ma’lumotiga ko‘ra, Hurmuz bo‘g‘ozida joylashgan Qeshm orolidagi nishonlarga berilgan zarbalar Eronning Yaqin Sharq bo‘ylab amalga oshirishga uringan hujumlariga javob sifatida o‘tkazilgan.

Centcom Eron Quvaytga ikki, Bahraynga esa uchta raketa uchirganini, ularning barchasi yo‘q qilingani yoki havoda parchalanib ketganini ma’lum qildi. Eron esa javob tariqasida mintaqadagi bir davlat hududida joylashgan AQSH bazalari va vertolyotlariga raketa hamda dronlar bilan hujum qilganini bildirdi.

Quvayt rasmiylarining ma’lum qilishicha, dronlar zarbasi oqibatida bir kishi halok bo‘lgan, 60 dan ortiq odam jarohat olgan. Hujum natijasida xalqaro aeroport va boshqa binolarga zarar yetgan.

Quvayt Mudofaa vazirligi vakillari ushbu hodisani “Eronning jinoiy tajovuzi” deb baholadi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi esa diplomatik vakolatxonalar va infratuzilma obyektlariga ham shikast yetganini ma’lum qildi.

Shu bilan birga, AQSH Qeshm orolidagi Eron harbiylariga tegishli boshqaruv markazini nishonga olganini bildirdi. Shuningdek, mintaqaviy suvlarda harakatlanayotgan fuqarolik kemalari tomon uchirilgan uchta hujumchi dron ham yo‘q qilingan.

Bu voqealar AQSH va Eron o‘rtasidagi o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha muzokaralar to‘xtab qolgan bir paytda sodir bo‘ldi. Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv bo‘yicha muhokamalar hozircha natija bermayapti.

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron kelishuvga erishishni istayotganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron yadroviy qurolga ega bo‘lmaslikka rozilik bildirgan. Shu bilan birga, Eron Tashqi ishlar vazirligi Vashington muzokaralar davomida doimiy ravishda yangi va qarama-qarshi talablar ilgari surayotganini ta’kidladi.

AQSHEronQuvaytBahraynDonald TrampSentkomQeshm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi